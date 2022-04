.

পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ কবিতা ৷ শেহতীয়া ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত (Rajya Sabha election of Assam) কংগ্ৰেছৰ শোচনীয় পৰাজয় হোৱাৰ পিছত সংবাদমেল পাতি এইবাৰ স্ব-ৰচিত কবিতা আবৃত্তি কৰা দেখা গ’ল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীক (New poem by Bhupen Borah) ৷ শনিবাৰে দুপৰীয়া নিজ গৃহত উপস্থিত হৈ এখন সংবাদমেল আয়োজন কৰি ''ধোৱা তুলসীৰ পাত হৈ ৰ’ল, ক্ৰেতা-বিক্ৰেতা !! নিঃ পালি দিছে, জনতা !!’' বুলি কবিতাৰ পংক্তি আবৃত্তিৰ জৰিয়তে বিগত ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ এক আলোকচিত্ৰ দাঙি ধৰে ৷