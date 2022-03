.

ইউক্ৰেইনৰ পৰা কলগাছিয়ালৈ উভতি অহা ছাত্ৰৰ ঘৰত উপায়ুক্ত তেজ প্ৰসাদ ভুষাল Published on: 49 minutes ago

দেওবাৰে বিয়লি বৰপেটাৰ জিলা উপায়ুক্ত তেজ প্ৰসাদ ভুষালে কলগাছিয়াৰ ইউক্ৰেইনত অধ্যয়নৰত লাবিব শ্বামিমৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ ছাত্ৰজনৰ লগত মত বিনিময় কৰে । অৰ্থাহাৰ আৰু পিয়াহে ভাগৰে প্ৰচণ্ড শীতক নেওচি ভয়ানক তুষাৰপাতৰ পৰিস্থিতি (Russia Ukraine War) ৰ মাজত কেনেকৈ লাবিব শ্বামিমে নিজ গৃহত উপস্থিত হৈছে (Assamese students from Ukraine have arrived at kalgachia) আৰু লগতে ইউক্ৰেইনত চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ উন্নয়ন,পৰিসৰ আৰু অন্যান্য সা-সুবিধা সম্পৰ্কে দীৰ্ঘ সময় মত বিনিময় কৰি কেন্দ্ৰীয় তথা ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ পদক্ষেপক ভূয়সী প্ৰসংশা কৰে । লগতে এতিয়ালৈকে ইউক্ৰেইনত আৱদ্ধ হৈ থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল (Assamese students trapped in Ukraine) ক ঘৰলৈ আনিবলৈ চৰকাৰে ক্ষিপ্ৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি তেওঁ আশাবাদী ।