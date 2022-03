.

মঙলবাৰে নগাঁৱৰ কঠিয়াতলী শগুণবাহী চাহ বাগানত অসম চাহ মজদুৰ সংঘই এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে (ACMS Protest in Nagaon) ৷ চৰকাৰে চাহ শ্ৰমিকসকলক দীৰ্ঘদিন ধৰি অৱমাননা কৰি আহিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শ্ৰমিকক ন্যাৰ্য প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ প্ৰতিবাদত এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে অসম চাহ মজদুৰ সংঘই ৷ লগতে শ্ৰমিকসকলক 351 টকাকৈ দৈনিক হাজিৰা দিয়াৰ লগতে বনাচ আৰু ভাট্টা সমূহ বৃদ্ধি কৰাৰো দাবী উত্থাপন কৰে অসম চাহ মজদুৰ সংঘই (Demanded an increase in tea garden workers‘ wage) ৷