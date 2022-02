.

অসমৰ অন্যতম ভূমিপুত্ৰ মৰাণসকলৰ জনগোষ্ঠীয় নৃত্য ৰাতি বিহুৰ দৃশ্যাংশ গ্ৰহণৰ বাবে বুধবাৰৰ নিশা কাকপথাৰৰ সৰুমেচাই গাঁৱত উপস্থিত হয় শিল্পী অংগৰাগ পাপন মহন্ত(Papon new project on Assamese Culture) ৷ পূৰ্ব পৰিকল্পনা মতে নিশা সৰুমেচাই গাঁৱত ৰাতি বিহুৰ দৃশ্যাংশ গ্ৰহণ কৰি অসমৰ বিভিন্ন লোক-সংস্কৃতিৰ ওপৰত এক দীৰ্ঘ পৰিকল্পনা কৰি থকা বুলি সাংবাদিকক জানিবলৈ দিয়ে শিল্পীগৰাকীয়ে(Angarag Mahanta new project) ৷ বিগত চাৰিবছৰে মাজুলীৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিক লৈয়ো ব্যস্ত হৈ আছে অসমৰ জনপ্ৰিয় শিল্পীগৰাকী ৷ ৬ টা বছৰে বিহু মঞ্চৰ পৰা আঁতৰি থকা অংগৰাগে ক’লে যে সকলো ঠিকে থাকিলে নিশ্চয় এইবাৰ বিহু মঞ্চত তেওঁ গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ আগ্ৰহী ৷