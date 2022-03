.

মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে যোৰহাটত প্ৰতিবাদত বহিল AJYCP Published on: 1 hours ago

ৰাজ্যত অভাৱনীয় হাৰত বৃদ্ধি পাইছে নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ লগতে পেট্ৰ'লজাত সামগ্ৰীৰ মূল্য (Price hike in Assam) ৷ যাৰ ফলত বিপাঙত পৰিছে সৰ্ব-সাধাৰণ ৰাইজ ৷ মঙলবাৰে নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিৰ (Price hike in daily use commodities) বিৰোধিতাৰে যোৰহাটৰ বি অ' চি পইন্টত প্ৰতিবাদত বহিল অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ (AJYCP protest in Jorhat) ৷ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনাও কৰে ৷ আনকি ৰঙালী বিহুৰ সময়ত নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰে প্ৰতিবাদকাৰী সকলে ৷