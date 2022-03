.

নিৰ্বাচন শেষ :মাজুলীতে হোলী উদযাপন কৰিলে চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীয়ে Published on: 2 hours ago

আজি ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা । আবিৰৰ ৰঙত মতলীয়া হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে মাজুলীবাসী (Holi in Majuli) ৷ শুকুৰবাৰে মাজুলীৰ চামগুৰি সত্ৰ (Chamaguri Satra in Majuli ) ৰ দৌলযাত্ৰাত অংশ লয় বিগত মাজুলী উপ-নিৰ্বাচন (Majuli by Election) ৰ বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীয়ে (AJP leader Chittaranjan Basumatary celebrating holi in Majuli ) ৷ নেতা গৰাকীয়ে চামগুৰি সত্ৰত সেৱা লৈ সকলোকে ফাকুৱাৰ শুভেচ্ছা জনাই এই ফাকুৱাই সমাজৰ পৰা অন্যায়, অবিচাৰ দুৰ কৰি এখন সুস্থ সমাজ গঢ়ি তোলাৰ আশা প্ৰকাশ কৰে ৷