আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ৰঙিয়াত এ চি এচ বিষয়াসকলৰ প্ৰতিবাদ Published on: 2 hours ago

দুদিন পূৰ্বে সাতগাঁও থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াই এজন নিৰ্বাচনী বিষয়া তথা কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশক শাৰীৰিকভাৱে প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ তুলি সমগ্ৰ অসমৰ লগতে ৰঙিয়া মহকুমাধিপতিৰ কাৰ্যালয়তো বৃহস্পতিবাৰে মহকুমাটোৰ সকলো বিষয়া একগোট হৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে(Allegation against OC of Satgaon police station) ৷ বিষয়াসকলে হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ দোষী আৰক্ষী বিষয়া প্ৰাণজিৎ লহকৰক শাস্তিৰ বিহাৰ লগতে ভুক্তভোগী বিষয়া বিভাষ মেধিক ন্যায় প্ৰদানৰ দাবী উত্থাপন কৰে(ACS officers protest against Satgaon OC) ৷ প্ৰতিবাদৰ অন্তত প্ৰতিবাদকাৰী সকলে ৰঙিয়া মহকুমাধিপতিৰ জৰিয়তে এখনি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ৷