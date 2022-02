.

Human Trafficking: গুজৰাটত দুষ্ট চক্ৰৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ অসমৰ যুৱক-যুৱতী Published on: 41 minutes ago

গুজৰাটত দুষ্ট চক্ৰৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ ৮ গৰাকী অসমৰ যুৱক-যুৱতী (8 women rescued from human traffickers in Gujarat) । কাম দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে গুজৰাটলৈ লৈ গৈছিল উদ্ধাৰ হোৱা যুৱক-যুৱতী কেইগৰাকীক । তামুলপুৰৰ জিলাৰ বৰকাজুলি, চাহেব টোপা, ভাংবাৰী, বাঁহবাৰী আদি স্থানৰ পৰা কামৰ প্ৰলোভনেৰে মঞ্জনা ৰাজবংশী নামৰ এগৰাকী মহিলাই লৈ গৈছিল গুজৰাটলৈ । গুজৰাটৰ পৰা আৰক্ষীৰ সহযোগত SSB ৰ ২৪ নম্বৰ বেটেলিয়নে উদ্ধাৰ কৰে আটাইকেইজন লোকক (Human Trafficking in Gujarat) । ৰে’লযোগে গুৱাহাটী অনাৰ পিছত পোনে পোনে উদ্ধাৰ হোৱা লোকসকলক লৈ অনা হয় তামুলপুৰ জিলাৰ কুমাৰীকাটা আৰক্ষী চকীলৈ ।