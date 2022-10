বিশ্বজুৰি প্ৰতি বছৰে অক্টোবৰ মাহৰ দ্বিতীয় বৃহস্পতিবাৰে বিশ্ব দৃষ্টি দিৱস পালন কৰা হয়(World Sight Day 2022), যাৰ উদ্দেশ্য হৈছে দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাৰ কাৰণ, চকুৰ বিভিন্ন ৰোগ আৰু ইয়াৰ যত্নৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহৰ বিষয়ে সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই দিনটো পালন কৰা হয় । এইবাৰ এই বিশেষ দিৱসটো 13 অক্টোবৰত #love your eyes শীৰ্ষক বিষয়ত উদযাপন কৰা হৈছে(love your eyes theme) ।

“#love your eyes” এই বিষয়ত বিশ্ব দৃষ্টি দিৱস ২০২২ উদযাপন কৰা হৈছে

আমাৰ চকুযুৰি আমাৰ সংবেদনশীল অংগসমূহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি গণ্য কৰা হয়, কিয়নো ই আমাক সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিয়ে(What is the theme for World Sight Day 2022) । আমাৰ চকুযুৰিক আমাৰ শৰীৰৰ আটাইতকৈ সংবেদনশীল অংগ বুলি গণ্য কৰা হয় কিয়নো এইবোৰত সামান্য সমস্যা হ’লেও দৃষ্টিশক্তি দুৰ্বল কৰাই নহয় কেতিয়াবা আমাৰ দৃষ্টিশক্তিও হেৰুওৱাবলগীয়া হ’ব পাৰে ।

প্ৰতিবছৰে সমগ্ৰ বিশ্বতে বৃহৎ সংখ্যক লোকে চকুক লৈ অমনোযোগিতা, দুৰ্ঘটনা বা ৰোগৰ বাবে দৃষ্টিশক্তি হেৰুওৱাবলগীয়া হ'ব পাৰে । এই বছৰ বিশ্ব দৃষ্টি দিৱস ২০২২ শীৰ্ষক এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি 'Love your eyes' অৰ্থাৎ "আপোনাৰ চকুযুৰিক ভাল পাওক" Themeৰ ওপৰত উদযাপন কৰা হৈছে(Theme of this year of World Sight Day) ।

ইতিহাস

বিশ্ব দৃষ্টি দিৱস উদযাপন আৰম্ভ কৰে লায়ন্স ক্লাব ইণ্টাৰনেশ্যনেলে । ইয়াৰ পূৰ্বে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নেত্ৰহীনতা প্ৰতিৰোধ সংস্থাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ সহায়ত ১৯৯৯ চনৰ ১৮ ফেব্ৰুৱাৰীত "ভিজন ২০২০" মুকলি কৰিছিল । যাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে বিশ্বব্যাপী চকুৰ যত্ন সেৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তাক প্ৰসাৰ কৰা, চকু সম্পৰ্কীয় সাধাৰণ আৰু জটিল সমস্যাৰ বিষয়ে মানুহক সজাগ কৰা, সহায় আগবঢ়োৱা আৰু তেওঁলোকৰ চিকিৎসা নিৰ্দেশনা দিয়া আৰু নেত্ৰহীনতা আৰু অন্যান্য দৃষ্টি সম্পৰ্কীয় বিষয়সমূহৰ প্ৰতি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা । মনোনিৱেশ কৰিব লাগিছিল ।

মন কৰিবলগীয়া যে, Vision 2020ৰ অধীনত, বিগত কেইবাবছৰ ধৰি, সকলোৰে বাবে উন্নত চকুৰ যত্ন আৰু দৃষ্টিশক্তিৰ অধিকাৰ নিশ্চিত কৰাৰ বাবে, আৰু সকলো বয়সতে নেত্ৰহীনতা বা দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাৰ কাৰণ আৰু ইয়াৰ চিকিৎসা আদি বিষয়সমূহ । বিশেষকৈ ছানি পৰা, ট্ৰেক’মা, কম দৃষ্টিশক্তি, ক্ৰানিয়েল, গ্ল’ক’মা আৰু বিৱৰ্তন ত্ৰুটি প্ৰতিৰোধ আৰু চিকিৎসাৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহৰ ওপৰত সজাগতা অভিযান চলোৱা হৈছে (Cataract, trachoma, low vision, cranial, glaucoma and refractive errors)।

চকুৰ যত্নৰ প্ৰয়োজন

সাধাৰণতে চিকিৎসকে ৪০ বছৰ বয়সৰ পিছত নিয়মীয়াকৈ চকু পৰীক্ষা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷ মন কৰিবলগীয়া যে, সাধাৰণতে ৪০ বছৰ বয়সৰ পিছত দৃষ্টিশক্তিৰ সামান্য দুৰ্বলতা দেখা যায় । একে সময়তে বয়স বৃদ্ধিৰ লগে লগে গ্ল’ক’মা বা ক'লা ছানি পৰা আৰু বয়স সম্পৰ্কীয় মেকুলাৰ ডিজেনেৰেচন (ARMD) আদি কিছুমান বিশেষ ধৰণৰ ৰোগৰ প্ৰভাৱ দেখাৰ সম্ভাৱনাও বৃদ্ধি পায় ।

ইন্দোৰৰ চকু বিশেষজ্ঞ ডাঃ মহেশ যোশীয়ে কয় যে, কেৱল বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ বাবেই নহয় সৰু ল’ৰা-ছোৱালীৰ বাবেও নিয়মীয়া চকু পৰীক্ষা কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় । সাধাৰণতে সৰু ল’ৰা-ছোৱালীয়ে অহৰহ মুৰৰ বিষ, চকুৰ কোনো সমস্যা, বা দৃষ্টিশক্তিৰ সৈতে জড়িত সমস্যা বুজি নাপায় আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যক এই বিষয়ে অৱগত কৰিব নোৱাৰে । এনে অৱস্থাত নিয়মীয়া চকু পৰীক্ষা কৰিলে শিশুৰ চকুৰ সমস্যাৰ বিষয়ে সময়মতে তথ্য ল’ব পাৰি ।

তেওঁ বুজাইছে যে, শিশুৰ চকুত অনবৰতে খজুৱতি হোৱা, চকু ৰঙা পৰা বা চকুত যিকোনো ধৰণৰ দাগ বা দাগ থকা অৱস্থাক অভিভাৱকসকলে আওকাণ কৰিব নালাগে আৰু তৎক্ষণাত চকু চিকিৎসকৰ পৰা চকু পৰীক্ষা কৰাব লাগে।

ডাঃ মহেশে বুজাইছে যে, বৰ্তমান সময়ত আন এটা ডাঙৰ সমস্যাই কেৱল শিশুৰ বাবেই নহয়, বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ বাবেও চকুৰ লগত জড়িত বহুতো সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে । সেইটোৱেই হৈছে তেওঁলোকৰ মোবাইল, লেপটপ বা কম্পিউটাৰত স্ক্ৰীণ টাইম বৃদ্ধি পোৱা ।

চকুযুৰিক কেনেকৈ সুস্থ কৰি ৰাখিব পাৰি

চিকিৎসকগৰাকীয়ে বুজাইছে যে, স্ক্ৰীণ টাইম বৃদ্ধিৰ ফলত উদ্ভৱ হোৱা সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ যিমান পাৰি কম্পিউটাৰ আৰু মোবাইলত ব্যয় কৰা সময়খিনি সীমিত কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় । যদি পঢ়া-শুনা, চাকৰি বা অন্য কাৰণত এয়া সম্ভৱ নহয়, তেন্তে কাম কৰাৰ সময়ত নিয়মীয়া ব্যৱধানত পৰ্দাৰ পৰা কিছু সময় আঁতৰাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰাটো প্ৰয়োজনীয় । ইয়াৰ বাবে ২০:২০ পদ্ধতিও মানি চলিব পাৰি, যাৰ অধীনত প্ৰতি ২০ মিনিটৰ পিছত অন্ততঃ ২০ ছেকেণ্ডৰ বাবে চকু দুটা জিৰণি দি আন কোনোবা ঠাইলৈ চাব ।

ডাঃ মহেশে বুজাইছে যে আমাৰ খাদ্যাভ্যাস, শাৰীৰিক পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা আৰু ব্যায়ামেও আমাৰ চকুৰ দৃষ্টিশক্তি শক্তিশালী আৰু চকু সুস্থ কৰি ৰখাত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । একে সময়তে কিছুমান মানুহে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ নোলোৱাকৈ কোনো জ্ঞানী বা ৰসায়নবিদৰ পৰামৰ্শ মতে চকুত টোপাল টোপাল খায়, চকুত খজুৱতি বা কোনো ধৰণৰ সমস্যা হ’লে কেতিয়াবা দৃষ্টিশক্তিহীনতা বা চকুৰ ৰোগ হ’ব পাৰে । গতিকে চকুত কিবা ধৰণৰ সমস্যা হ’লে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ নোলোৱাকৈ কোনো ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে ।

কেৱল এয়াই নহয়, কেতিয়াবা চকুত অন্ধ হোৱা বা আঘাত পোৱাৰ বাবেও কেতিয়াবা দুৰ্ঘটনা দায়ী । এনে অৱস্থাত চকুত আঘাত পোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা যিকোনো কাম কৰি থাকোঁতে সুৰক্ষামূলক চশমা পিন্ধিব লাগিব । ইয়াৰ বাহিৰেও ৰ’দত ওলাই যোৱাৰ সময়ত সদায় ভাল মানৰ চশমা পিন্ধিব লাগে যাতে চকু সূৰ্যৰ অতিবেঙুনীয়া ৰশ্মিৰ পৰা ৰক্ষা পৰে ।

