বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ (WHO) মতে চলিত মহামাৰী, প্ৰদূষিত গ্ৰহ, বৰ্ধিত ৰোগ যেনে- কৰ্কট, হাপানি, হৃদৰোগ আদিৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই বিশ্ব স্বাস্থ্য দিৱস ২০২২-ৰ (World Health Day 2022) জৰিয়তে মানুহ আৰু পৃথিৱীক স্বাস্থ্যৱান কৰি ৰখাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় জৰুৰী পদক্ষেপৰ ওপৰত বিশ্বব্যাপী প্ৰচাৰ চলাব আৰু কল্যাণৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব । লগতে সুস্থ সমাজ গঢ়ি তোলাৰ বাবে এক আন্দোলন গঢ়ি তুলিব । এই বছৰ, বিশ্ব স্বাস্থ্য দিৱসৰ বিষয়বস্তু হৈছে "আমাৰ গ্ৰহ, আমাৰ স্বাস্থ্য"(Our Planet, Our Health) ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই অনুমান কৰা মতে প্ৰতি বছৰে বিশ্বজুৰি ১৩ নিযুতৰো অধিক মৃত্যু পৰিহাৰযোগ্য পাৰিপাৰ্শ্বিক কাৰণৰ বাবে হয় । ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত আছে জলবায়ু সংকট, যি মানৱ সমাজৰ বাবে একমাত্ৰ আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি । জলবায়ু সংকটো এক স্বাস্থ্য সংকট (The climate crisis is also a health crisis)।

ইতিহাস :

১৯৪৫ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত ব্ৰাজিল আৰু চীনে এক সৰ্বাত্মক আৰু স্বতন্ত্ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য সংগঠন গঠনৰ প্ৰস্তাৱ দিয়ে । পৰৱৰ্তী সময়ত, ১৯৪৬ চনৰ জুলাই মাহত নিউয়ৰ্কত এই প্ৰস্তাৱটো অনুমোদিত হয় আৰু ১৯৪৮ চনৰ ৭ এপ্ৰিলত ৬১ খন দেশে একত্ৰিত হৈ এই এনজিঅ' (NGO) গঠনৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে । এই দিনটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে ১৯৪৯ চনৰ ২২ জুলাইত পালন কৰা হৈছিল, কিন্তু তাৰিখটো পিছত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ (World Health Organization) প্ৰতিষ্ঠাৰ দিন অৰ্থাৎ ৭ এপ্ৰিললৈ সলনি কৰা হৈছিল । সেয়েহে, ১৯৫০ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই দিৱসটো পালন কৰা হৈছিল (World Health Day was officially observed for the first time in 1950)। বিশ্ব স্বাস্থ্য দিৱসৰ উদ্দেশ্য হৈছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই গ্ৰহণ কৰা স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় এক বিশেষ থীমৰ জৰিয়তে বিশ্বব্যাপী সজাগতা বৃদ্ধি কৰা ।

ইয়াৰ গুৰুত্ব কি ?

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি :

২০ বছৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে, বিশ্বব্যাপী দৰিদ্ৰতাৰ স্তৰ বৃদ্ধি পাব আৰু বহনক্ষম উন্নয়নৰ গতিত বাধা আহিব বুলি ভৱিষ্যতবাণী কৰা হৈছে

একাংশ দেশৰ কিছুমান অঞ্চলত বাস কৰা ৬০ শতাংশ লৈকে লোক অত্যাৱশ্যকীয় স্বাস্থ্য সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত

বস্তি অঞ্চল বা অতি পিছপৰা অঞ্চলত বাস কৰা ১ বিলিয়নৰো অধিক লোক কৰ'ণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ আৰু সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে

সামগ্ৰিকভাৱে এছিয়া-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত বিশ্বৰ প্ৰায় ৮২.৫ নিযুত বা ৩২ শতাংশ আন্তৰ্জাতিক প্ৰব্ৰজনকাৰী আছে

ক'ভিডৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা শিক্ষা আৰু অৰ্থনৈতিক সংকটৰ বাবে এছিয়া-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ ৫.৯ নিযুত শিশু আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে

এছিয়া-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ প্ৰায় ৫২ শতাংশ লোক ইণ্টাৰনেট সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই লগতে কয় যে অৰ্থনীতিৰ বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে উপাৰ্জন, সম্পদ আৰু শক্তিৰ অসামঞ্জস্যপূৰ্ণ বিতৰণৰ ফলত বহুতো লোক এতিয়াও দৰিদ্ৰতা আৰু অস্থিৰতাত বাস কৰি আছে । এক কল্যাণকামী অৰ্থনীতিৰ লক্ষ্য হৈছে মানুহৰ কল্যাণ, সমতা আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিক স্থিৰতা । দীৰ্ঘম্যাদী বিনিয়োগ, কল্যাণৰ বাজেট, সামাজিক সুৰক্ষা আৰু আইনী আৰু বিত্তীয় ৰণনীতিৰ ফলত এই লক্ষ্যবোৰত উপনীত হ'ব পাৰি ।

সমগ্ৰ বিশ্ব আৰু মানৱ স্বাস্থ্যৰ বাবে ধ্বংসকাৰী উপাদানবোৰ ভংগ কৰাৰ বাবে আইনী পদক্ষেপ, কৰ্পোৰেট সংস্কাৰ আৰু লোকসকলক স্বাস্থ্যকৰ উপাদান বাছনি কৰিবলৈ সমৰ্থন আৰু উৎসাহৰ প্ৰয়োজন ।

