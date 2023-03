ডাউন চিণ্ড্ৰমক জিনীয় বিকাৰ বুলি গণ্য কৰা হয় যাৰ বাবে ইয়াৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত লোকসকলক অক্ষম শ্ৰেণীত ৰখা হয় । এই বিকাৰত ভুগি থকা লোকসকলে স্বাভাৱিক জীৱন যাপন কৰিব নোৱাৰে বুলি মানুহৰ মাজত এক সাধাৰণ বিশ্বাস আছে । কিন্তু এই বিকাৰত ভুগি থকা লোকসকলক যদি সময়মতে চিকিৎসা আৰু ব্যৱহাৰিকভাৱে সহায় কৰা হয় আৰু তেওঁলোকক প্ৰয়োজনীয় প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়, তেন্তে কিছুমান ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকো স্বাৱলম্বী হৈ বহু পৰিমাণে স্বাভাৱিক জীৱন যাপন কৰিব পাৰে । সমগ্ৰ বিশ্বতে ডাউন চিণ্ড্ৰমৰ বিষয়ে মানুহৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰতি বছৰে ২১ মাৰ্চৰ দিনা বিশ্ব ডাউন চিণ্ড্ৰম দিৱস পালন কৰা হয়(World Down Syndrome Day 2023)।

বিষয়বস্তু আৰু তাৎপৰ্য্য

এইবাৰ এই দিৱস #with us not for us থিম লৈ পালন কৰা হৈছে আমাৰ বাবে নহয়। আচলতে ডাউন চিণ্ড্ৰম ৰোগত আক্ৰান্ত লোকক প্ৰতিবন্ধী শ্ৰেণীত ৰখাৰ বাবে সেয়েহে তেওঁলোকৰ প্ৰতি মানুহৰ মনোভাৱো অতি কৰুণ । সাধাৰণতে মানুহে অনুভৱ কৰে যে এই বিকাৰত আক্ৰান্ত লোকসকল আজীৱন আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ থাকে, কেৱল আৰ্থিকভাৱেই নহয়, নিজৰ স্বাভাৱিক ৰুটিন জীয়াই থাকিবলৈও । কিন্তু যদি আৰম্ভণিৰে পৰা এই বিকাৰগ্ৰস্ত লোকসকলক প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰা হয় আৰু চিকিৎসা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হয়, তেন্তে তেওঁলোকৰ আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা বহু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰিব পৰা যায়(World Down Syndrome Day Theme)।

এই বাৰ্তা জনসাধাৰণৰ মাজলৈ বিয়পাই দিয়াৰ উদ্দেশ্যে এইবাৰ এই অনুষ্ঠানৰ বাবে #with us not for us থীম বাছনি কৰা হৈছে ।

বিশ্ব ডাউন চিণ্ড্ৰম দিৱসে বিশ্বজুৰি মানুহৰ মাজত এই বিকাৰৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ লগতে মানুহৰ মাজত অন্তৰ্ভুক্তিক প্ৰসাৰিত কৰাৰ লগতে ডাউন চিণ্ড্ৰম ৰোগত আক্ৰান্ত লোকসকলৰ বিকাশৰ বাবে সম্ভৱপৰ সকলো ধৰণে প্ৰচেষ্টা চলোৱাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰে । এই উপলক্ষে এই মনোৰোগ, ইয়াৰ লক্ষণ, ইয়াৰ প্ৰভাৱ আৰু ভুক্তভোগীৰ জীৱনত ইয়াৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে সজাগতা বিয়পোৱাৰ বাবে বহু ধৰণৰ সজাগতা অভিযান চলোৱা হয় । আজিৰ দিনটোত সমগ্ৰ বিশ্বতে ৰেলী, দৌৰ, আলোচনা চক্ৰ, সন্মিলন আদি বহু ধৰণৰ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়(World Down Syndrome Day History)।

ইতিহাস

২০০৬ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্ব ডাউন চিণ্ড্ৰম দিৱস পালন কৰা হয় । ইয়াৰ পিছত ব্ৰাজিলৰ ফেডাৰেচন অৱ এছ’চিয়েশ্যন অৱ ডাউন চিণ্ড্ৰমে ডাউন চিণ্ড্ৰম ইণ্টাৰনেশ্যনেল আৰু ইয়াৰ সদস্য দেশসমূহৰ সৈতে মিলি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এই বিকাৰৰ বিষয়ে সজাগতা বিয়পোৱাৰ লক্ষ্যৰে এক বিস্তৃত অভিযান আৰম্ভ কৰে ।

পিছলৈ ২০১১ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি প্ৰতি বছৰে বিশ্ব ডাউন চিণ্ড্ৰম দিৱস উদযাপন কৰাৰ প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰা হয়, তাৰ পিছত ২০১২ চনৰ ২১ মাৰ্চৰ পৰা বছৰি বিশ্ব ডাউন চিণ্ড্ৰম দিৱস পালন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা হয়(World Down Syndrome Day Healthcare)। আচলতে এই দিনটোৰ বাবে ২১ তাৰিখটো বিশেষ কাৰণত বাছনি কৰা হৈছিল । তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে এই বিকাৰ ২১ নং ক্ৰম’জমৰ বাবেই হয়, এনে পৰিস্থিতিত এই ক্ৰম’জমৰ স্বকীয়তা দেখুৱাবলৈ এই দিনটো উদযাপনৰ বাবে ২১ তাৰিখ বাছি লোৱা হৈছিল ।

তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে এই বিকাৰটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে ১৮৬৬ চনত চিনাক্ত কৰা হৈছিল । যাৰ নামেৰে এই চিনড্ৰমটোক এই বিকাৰ আৱিষ্কাৰ কৰা ব্ৰিটিছ চিকিৎসক জন লেংডন ডাউনৰ নামেৰে ডাউন চিণ্ড্ৰম ৰখা হয় ।

ডাউন চিনড্ৰম কি ?

উপলব্ধ তথ্য অনুসৰি প্ৰতি ১০০০-১১০০ শিশুৰ ভিতৰত ১ টা ডাউন চিণ্ড্ৰম ৰোগত আক্ৰান্ত হয় । ডাউন চিণ্ড্ৰম হ’ল শিশুৰ জন্মতে মানসিক আৰু শাৰীৰিক বিকাৰ । যাৰ বাবে শিশুৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক বিকাশত পলম আৰু সমস্যা হোৱাই নহয়, তেওঁৰ মুখমণ্ডল আৰু নাকৰ আৰ্হিৰ টেক্সচাৰো অলপ বেলেগ হয় । তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে ডাউন চিণ্ড্ৰমত শিশুটিৰ ২১ নং ক্ৰম’জমৰ অতিৰিক্ত কপি জন্ম হয় । সেইবাবেই ইয়াক ট্ৰাইছ’মি-২ বুলিও কোৱা হয় । ইয়াক জেনেটিক ডিছঅৰ্ডাৰ বুলিও কোৱা হয় ।

এই বিকাৰত ভুগি থকা লোকসকলৰ সাধাৰণতে মৃদুৰ পৰা গুৰুতৰ জ্ঞানশক্তি, পেশীৰ দুৰ্বলতা আৰু সমস্যা, নাক আৰু চকুৰ বিভিন্ন গঠন, গাঁঠিৰ সমস্যা, লালা আৰু জিভা দীৰ্ঘদিন ধৰি ওলাই থকা(World Down Syndrome Day Significance)। যদিও ডাউন চিণ্ড্ৰমে প্ৰতিজন ব্যক্তিক বেলেগ বেলেগ ধৰণে প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে, এই বিকাৰগ্ৰস্ত লোকসকলৰ সাধাৰণতে স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সম্ভাৱনা বেছি ।

ডাউন চিণ্ড্ৰম ৰোগত আক্ৰান্ত শিশুৰ ক্ষেত্ৰতো জন্মগত হৃদৰোগ, শ্ৰৱণ ক্ষমতাৰ সমস্যা আৰু দৃষ্টিশক্তি আৰু চকুৰ সমস্যা আদি স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন বিসংগতি দেখা যায় । একে সময়তে প্ৰাপ্তবয়স্ক হ’লে তেওঁলোকৰ স্লিপ এপনিয়া, থাইৰয়ড ৰোগ আৰু এলঝেইমাৰ ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি ।

