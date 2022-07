হাতৰ আঙুলিত আঙুঠি পিন্ধাত কোনো অস্বাভাৱিকতা নাই । বিভিন্ন কাৰণত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজনে হাতৰ আঙুলিত আঙুঠি পিন্ধে । এই আঙুঠি হ'ব পাৰে সোণ, ৰূপ, হীৰা বা অন্যান্য বহুমূলীয়া ধাতুৰ । তাতে আকৌ খচিত কৰোৱা থাকিব পাৰে বিভিন্ন মূল্যৱান মণি-মুকুতা । কিন্তু কেতিয়াবা বিভিন্নজনে দুয়ো হাতৰ বিভিন্ন আঙুলিত কেইবাটাও আঙুঠি পিন্ধে । এয়া বিভিন্ন গ্ৰহৰ দোষৰ প্ৰভাৱৰ পৰা নিজকে মুক্ত ৰাখিবৰ বাবে পিন্ধা হয় বুলি জানিব পৰা যায় । আনহাতে, উক্ত আঙুঠিবোৰত থাকে বিভিন্ন ৰত্ন ।

কিন্তু এনেধৰণৰ আঙুঠি পিন্ধিলেই আমি বিভিন্ন অশুভ কাৰকৰ পৰা মুক্ত হৈ থাকিম নে ? এয়া অন্ধবিশ্বাস নে ইয়াৰ অন্তৰালত কিবা বৈজ্ঞানিক সত্যতা অন্তৰ্নিহিত হৈ আছে ? নিশ্চিতভাৱে এই প্ৰশ্নই যুগ যুগ ধৰি মানুহক এক দোমোজাত ৰাখিছে । শেহতীয়াভাৱে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ বিৰোধী দলৰ নেতা এন চন্দ্ৰ নাইডুৱে তেওঁৰ বাঁওহাতৰ তৰ্জনী আঙুলিত আঙুঠি পিন্ধা দেখা পোৱাৰ পিছত এয়া আলোচনাৰ এক আকৰ্ষণীয় বিষয়বস্তু হৈ পৰিছে (N Chandra Naidu waring ring topics of discussion) ।

বিষয়টোৱে এক কৌতুহলৰ সৃষ্টি কৰিছিল । কিয়নো টিডিপি প্ৰধানজনে সাধাৰণতে কোনো আলংকৰিক সামগ্ৰী পৰিধান নকৰে (TDP chief usually not wear any accessories) । আনকি তেওঁ হাতঘড়ীও পৰিধান নকৰে । সেয়েহে যেতিয়া মানুহে ইয়াক তেওঁৰ সৌভাগ্যৰ দুৱাৰ খুলিবৰ বাবে পৰিধান কৰা বুলি ভাবি আছিল আৰু নহ'লে তেওঁ এইটো আৰু কিহৰ কাৰণে পিন্ধিব পাৰে বুলি তাৰ ওপৰত চিন্তা-চৰ্চা কৰি আছিল, সেই সময়তে নেতাজনে বিষয়টো পৰিষ্কাৰ কৰি দিয়ে ।

তেওঁৰ বৰ্ণনা অনুসৰি তেওঁ পৰিধান কৰিছে এটি স্মাৰ্ট ৰিং (Smart ring) বা স্মাৰ্ট আঙুঠি, যিয়ে তেওঁক তেওঁৰ স্বাস্থ্য নিৰীক্ষণ কৰাত সহায় কৰে (smart ring helps monitoring health) । স্মাৰ্ট ৰিং হৈছে মূলতঃ ছেন্সৰৰ সৈতে এক পৰিধানযোগ্য এক ইলেক্ট্ৰ'নিক সঁজুলি (smart ring basically a electronic device with sensors) যিয়ে ৰক্তচাপৰ স্তৰ (blood pressure levels), হৃদস্পন্দন (heartbeat), টোপনিৰ চক্ৰ (sleep cycle), এছপিঅ'2 বা অক্সিজেন সংপৃক্ততাৰ স্তৰ (SPO2 or oxygen saturation levels), খোজ গণনা (step count) আৰু অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ স্বাস্থ্য মাপকাঠি ট্ৰেক কৰিব পাৰে (Smart ring track crucial health parameters) ।

আঙুঠিটো সাধাৰণতে স্মাৰ্টফোন এপ বা কম্পিউটাৰৰ সৈতে লিংক কৰা হয় (Smart ring linked With a smartphone app or computer), য'ত সংগ্ৰহ কৰা ডাটা নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰি । আঙুঠিটোত থকা ছেন্সৰৰ এটা চিপে ডাটা সংগ্ৰহ কৰে আৰু ইয়াক লিংক কৰা ছিষ্টেমলৈ প্ৰেৰণ কৰে (A chip of sensor collects data and sends to system), যিটো ব্যক্তিজন বা চিকিৎসকৰ দ্বাৰা উপলব্ধ হয় ।

যিহেতু স্মাৰ্ট হেল্থ ৰিংটোৱে দৈনন্দিন কাৰ্যকলাপৰ এক নিকট নিৰীক্ষণ ৰাখে (smart health ring keeps close track of daily activities), ই ব্যৱহাৰকাৰীক তেওঁ গোটেই দিনটো কি ভুল কৰিছিল সেই বিষয়ে সতৰ্ক কৰি সুস্বাস্থ্য বজাই ৰখাত সহায় কৰিব পাৰে । ৰিংটোৱে ৰক্তচাপৰ স্তৰ সলনি কৰা, এছপিও2 অৱনমন ঘটা আৰু অন্যান্য মাপকাঠিৰ পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে সতৰ্ক কৰিব পাৰে ।

এই ডিভাইচটো কোভিড যুগত অধিক প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে (Smart ring more essential in COVID era) । ভাইৰাছৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হোৱাৰ সময়ত শৰীৰৰ উষ্ণতা আৰু এছপিঅ'2 ৰ স্তৰৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ মাপকাঠিবোৰ জোখাৰ ই হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ আহিলা । এছপিঅ'2 অৱনমনে সংক্ৰমণ গুৰুতৰ হোৱাটো সূচিত কৰিব পাৰে (dropping SPO2 indicate covid infection) আৰু তাৰ ফলত সময়মতে চিকিৎসাৰ বাবে লগে লগে চিকিৎসকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰি ।

লগতে, কোভিডৰ পিছত এই মাপকাঠিবোৰৰ হিচাপ ৰখাটোতো সহায়ক হয় । কিয়নো দীঘলীয়া কোভিডৰ ফলত লোকসকলে কেইবাটাও স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাত ভুগি আহিছে । সেয়েহে দীঘলীয়া কোভিডৰ সময়ত স্বাস্থ্য নিৰীক্ষণ (monitoring health during long COVID) কৰিলে এজন ব্যক্তিক জনাত সহায় কৰিব পাৰে যে জীৱনশৈলীৰ কি পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব আৰু স্বাস্থ্যৱান জীৱন যাপন কৰাৰ বাবে কি যত্ন ল'ব লাগিব ।

বৰ্তমান বজাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ স্মাৰ্ট ৰিং উপলব্ধ হৈছে (wide range of smart rings available) আৰু সেইবোৰে আগবঢ়োৱা সুবিধা অনুসৰি তাৰ মূল্য পৃথক হয় । তাৰে কোনটো আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ সৈতে খাপ খায় জানিবলৈ আপুনি আপোনাৰ স্বাস্থ্যসেৱা প্ৰদানকাৰীৰ পৰামৰ্শ ল'ব পাৰে ।

