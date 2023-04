চিটাৰা ডেস্ক, 9 এপ্ৰিল: বহু বছৰ আগৰ পৰাই পূৰ্ণিমাৰ নিশাই মানুহৰ মাজত ৰহস্যজনক পৰিৱৰ্তন আনে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় । সেয়াহে, এই সন্দৰ্ভত আমেৰিকাৰ ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্কুল অৱ মেডিচিনৰ মনোৰোগ বিশেষজ্ঞসকলে গৱেষণা আৰম্ভ কৰিছিল (Indiana Universitys School of Medicine in US) ৷ গৱেষণাৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে, কৰবাত নহয় কৰবাত পূৰ্ণিমাৰ নিশাই মানুহৰ মাজত প্ৰভাৱ পেলায় ৷ বিশেষজ্ঞসকলে চলোৱা গৱেষণাত পূৰ্ণিমাৰ সময়ত আত্মহত্যাৰ ফলত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা তথ্য লাভ কৰিছে (Suicidal thoughts during moon week) ।

গৱেষকৰ মতে, পূৰ্ণিমা চন্দ্ৰৰ পৰা বৃদ্ধি পোৱা পোহৰেই সেই সময়ছোৱাত আত্মহত্যাৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ কাৰণ হ’ব পাৰে । শৰীৰৰ চাৰ্কেডিয়ান ছন্দত পৰিৱেশৰ পোহৰে মুখ্য ভূমিকা পালন কৰে, যিটো হৈছে আমাৰ শৰীৰে শুই থকাৰ সময়ত আৰু সাৰ পোৱাৰ সময়ত নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ অনুসৰণ কৰা স্বাভাৱিক ২৪ ঘণ্টীয়া চক্ৰ । অত্যাধিক আন্ধাৰ থকাৰ সময়ত চন্দ্ৰৰ পোহৰে মানুহক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে (Moon week effects)।

বিশেষজ্ঞৰ দলটোৱে ২০১২-২০১৬ চনলৈকে সংঘটিত হোৱা আত্মহত্যাৰ বিষয়ে তথ্য চালি জাৰি চায় । বিশেষজ্ঞসকলে চলোৱা এই অভিযানত দেখিলে যে পূৰ্ণিমাৰ সপ্তাহত আত্মহত্যাৰ ফলত হোৱা মৃত্যুৰ সংখ্যা যথেষ্ট বেছি, বিশেষকৈ ৫৫ বছৰৰ ওপৰৰ লোকৰ সংখ্যা আৰু অধিক বৃদ্ধি পাইছে । দিনটোৰ সময় আৰু মাহ অনুসৰি আত্মহত্যা সংঘটিত হৈছিল, পুৱতি নিশা ৩ ৰ পৰা ৪ বজালৈ আত্মহত্যা সংঘটিত হৈছিল । বিশেষকৈ ছেপ্টেম্বৰ মাহটো আত্মহত্যাৰ শীৰ্ষ সময় ৰূপে পৰিগণিত হৈছে (Full moon deaths by suicide)।

অধ্যয়নৰ লেখক আলেকজেণ্ডাৰ নিকুলেস্কুৰ ডিস্কভাৰ মেন্টেল হেল্থ আলোচনীত প্ৰকাশিত এক গৱেষণা পত্ৰত কয় যে আমি পূৰ্ণিমাৰ আশে-পাশে থকা সময়ছোৱাত আত্মহত্যাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ ধাৰণাটো বিশ্লেষণ কৰি নিৰ্ণয় কৰিব বিচাৰিছিলো যে সেই সময়ত উচ্চ বিপদজনক ৰোগীক অধিক নিবিড়ভাৱে অনুসৰণ কৰা উচিত নেকি ।

নিকুলেস্কু আৰু তেওঁৰ দলটোৱে ইয়াৰ পূৰ্বে অন্যান্য মানসিক স্বাস্থ্যজনিত অৱস্থা (উদ্বেগ, হতাশা, আৰু আঘাতৰ পিচৰ মানসিক চাপৰ বিকাৰ) আৰু বিষৰ বাবে তেজৰ বায়’মাৰ্কাৰ পৰীক্ষা প্ৰস্তুত কৰিছিল । পূৰ্বে কৰ’ণাৰে একাংশ লোকৰ পৰা লোৱা তেজৰ নমুনা ব্যৱহাৰ কৰি দলটোৱে কোনবোৰত বায়’মাৰ্কাৰ উপস্থিত আছে সেয়া জানিবলৈ সক্ষম হয় ।

নিকুলেস্কুৱে কয় যে, আমি আত্মহত্যাৰ বাবে শীৰ্ষ তেজৰ জৈৱচিহ্নৰ তালিকা পৰীক্ষা কৰিলোঁ যিবোৰ আমি পূৰ্বৰ অধ্যয়নত চিনাক্ত কৰিছিলো । সেই সময়ৰ বাহিৰৰ তুলনাত পূৰ্ণিমা, দিনৰ শীৰ্ষ ঘণ্টা আৰু বছৰৰ শীৰ্ষ মাহত আত্মহত্যাৰ দ্বাৰা মৃত্যুৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰা আত্মহত্যাৰ বায়’মাৰ্কাৰবোৰ শৰীৰৰ নিজৰ আভ্যন্তৰীণ ঘড়ী নিয়ন্ত্ৰণ কৰা জিন যেন লাগে, যাক ‘চাৰ্কেডিয়ান ঘড়ী’ বুলি কোৱা হয় ।

গৱেষকগৰাকীয়ে বায়’মাৰ্কাৰসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি লক্ষ্য কৰিছে যে মদ্যপানৰ ব্যৱহাৰৰ বিকাৰ বা হতাশা থকা লোকসকলে এই সময়ছোৱাত অধিক বিপদত পৰিব পাৰে । আত্মহত্যাত পৰিৱেশৰ পোহৰ আৰু শৰীৰৰ ঘড়ীৰ প্ৰভাৱৰ লগতে মানুহে কেনেকৈ শুই থাকে আৰু পোহৰৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ বিষয়েও অধিক নিবিড়ভাৱে অধ্যয়ন কৰাটো প্ৰয়োজন । অধ্যয়নটোত কোৱা হৈছে যে, অন্যান্য বিপদজনক কাৰকৰ সৈতে সংগতি ৰাখি পোহৰৰ পৰিৱৰ্তনে দুৰ্বল লোকসকলক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে ।

নিশা ৩ ৰ পৰা ৪ বজালৈ আত্মহত্যা কৰা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ৷ এজন ব্যক্তি সেইদিনা গোটেই দিনটো মানসিক চাপৰ সৈতে জড়িত থাকিব পাৰে আৰু লগতে সেইদিনা পোহৰ হ্ৰাস পাবলৈ আৰম্ভ কৰে, যাৰ ফলত চাৰ্কেডিয়ান ঘড়ীৰ জিন আৰু কৰ্টিছলৰ প্ৰকাশ কম হয় ।

ছেপ্টেম্বৰত, বহুলোকে গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধৰ সমাপ্তি অনুভৱ কৰে, যাৰ ফলত চাপ বৃদ্ধি পায়, লগতে ঋতুভিত্তিক আৱেগিক বিকাৰৰ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, কাৰণ বছৰৰ সেই সময়ছোৱাত দিনৰ পোহৰ কমি যায় । নিকুলেস্কুৱে কয় যে, আমাৰ কামে দেখুৱাইছে যে পূৰ্ণিমা, পতনৰ বতৰ আৰু বিয়লিৰ শেষৰ ফালে আত্মহত্যাৰ আশংকা বৃদ্ধিৰ কালিক খিৰিকী, বিশেষকৈ হতাশা বা মদ্যপানৰ বিকাৰত ভুগি থকা ব্যক্তিসকলৰ ক্ষেত্ৰত । (IANS)

