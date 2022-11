এটি নৱজাত শিশুৱে কিমান বছৰ বয়সত পানী খাব লাগে: কণমানি অতিথিজন ঘৰত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে কেৱল ককা-আইতাকে নহয়, ঘৰৰ প্ৰতিজন বৃদ্ধ ব্যক্তিয়ে পিতৃ-মাতৃক শিশুটিৰ সুস্বাস্থ্য বজাই ৰাখিবলৈ পৰামৰ্শ দিবলৈ আৰম্ভ কৰে । পিতৃ-মাতৃক দিয়া এটা উপদেশ হ’ল নৱজাত শিশুক ছমাহলৈ পানী নুখুৱাব । কিন্তু এই পৰামৰ্শৰ আঁৰৰ প্ৰকৃত কাৰণ আৰু কেঁচুৱাটোক পানী দিয়াৰ উপযুক্ত সময় কি জানেনে(What age should babies drink water) । এনে কিছুমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ জানো আহক, যিবোৰৰ বিষয়ে অভিভাৱকসকলে জনাটো প্ৰয়োজনীয় ।

৬ মাহৰ পিছতহে কেঁচুৱাক পানী কিয় দিয়া হয় ?

নৱজাত শিশুক প্ৰথম ৬ মাহ পৃথকে পানী দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই(Why babies are given water only after 6 months) । সিহঁতৰ মাকৰ গাখীৰেই সিহঁতৰ বাবে যথেষ্ট । কাৰণ মাতৃৰ গাখীৰত ৮০ শতাংশ পানী থাকে, যাৰ ফলত মাতৃৰ প্ৰয়োজনীয় সকলো পুষ্টি আৰু হাইড্ৰেচন পোৱা যায় । ইয়াৰ উপৰিও ফৰ্মূলা গাখীৰ খোৱা কেঁচুৱাৰ শৰীৰো হাইড্ৰেট হৈ থাকে(Babies’ bodies hydrated) । এই কাৰণেই কেঁচুৱাক কমেও ৬ মাহৰ পিছত পানী দিয়াৰ পৰামৰ্শ দিয়া হয় । মনত ৰাখিব যে, পাতল ফৰ্মূলা গাখীৰ খুৱালে বা অত্যধিক পানী খালে শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে ।

পানী দিয়াৰ উপযুক্ত সময় কি ?

বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, যেতিয়া শিশুৱে কঠিন খাদ্য খাবলৈ আৰম্ভ কৰে, তেতিয়া পানী আৰম্ভ কৰিব লাগে(What is the appropriate time to water) । ইয়াৰ বাবে ল’ৰা-ছোৱালীৰ হাতত চিপাৰ দিব পাৰে ।

শিশুৰ শৰীৰটো হাইড্ৰেট হোৱা বুলি কেনেকৈ জানিব-

যদি শিশুটিয়ে ২৪ ঘন্টাত ৬ৰ পৰা ৮ বাৰ প্ৰস্ৰাৱ কৰে, তেন্তে ইয়াৰ অৰ্থ হ’ল যে তেওঁ পৰ্যাপ্ত পানী পাইছে(How do you know if your baby's body is hydrated) ।

