আপুনি জানেনে ? আমি গ্ৰহণ কৰা খাদ্যই আমাৰ প্ৰকৃতিত ব্যাপক প্ৰভাৱ পেলায়(Which diet help save our planet)। কৃষিয়ে পৃথিৱীৰ আধা বসবাসযোগ্য ভূমি দখল কৰে(Agriculture takes up half the habitable land on Earth), বনাঞ্চল আৰু পৰিৱেশ তন্ত্ৰ ধ্বংস কৰে আৰু বিশ্বৰ সেউজ গৃহ গেছ নিৰ্গমনৰ(World's Greenhouse Gas emissions) এক চতুৰ্থাংশ উৎপন্ন কৰে । বিশেষকৈ বিশ্বৰ সেউজ গৃহ গেছৰ নিৰ্গমনৰ প্ৰায় ১৪.৫% মাংস আৰু দুগ্ধজাত সামগ্ৰীয়ে লাভ কৰে । গতিকে আমি খোৱা খাদ্যই কাৰ্বন নিৰ্গমন হ্ৰাস কৰাত সহায়ক হ'ব পাৰে আৰু বহনক্ষম কৃষিক প্ৰসাৰ ঘটাব পাৰে ।

কিন্তু জলবায়ু অনুকূল কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত কেইবা প্ৰকাৰৰ খাদ্যৰ পৰা বাছি ল'ব পাৰি । আটাইতকৈ পৰিচিত হৈছে সম্পূৰ্ণ উদ্ভিদভিত্তিক নিৰামিষ খাদ্য(Completely plant-based vegan diet), নিৰামিষ খাদ্য, কণী আৰু দুগ্ধজাত সামগ্ৰী, আৰু পেচেটেৰিয়ান খাদ্য, যিয়ে সাগৰীয় খাদ্যও অন্তৰ্ভূক্ত কৰা হয় ।

ইয়াৰ উপৰিও ফ্লেক্সিটেৰিয়ান ডায়েট(Flexitarian diets) আছে, য'ত মাংস আৰু দুগ্ধজাত সামগ্ৰীৰ তিনি চতুৰ্থাংশৰ ঠাইত উদ্ভিদ ভিত্তিক খাদ্য ব্যৱহাৰ কৰা হয়, বা ভূমধ্যসাগৰীয় খাদ্য যিয়ে মধ্যমীয়া পৰিমাণৰ হাঁহ-কুকুৰা, গাহৰিৰ মাংস, ভেৰাৰ মাংস আৰু গৰুৰ মাংস খোৱাৰ অনুমতি দিয়ে ।

অলাভজনক সংস্থা ক্লাইমেটছ নেটৱৰ্কে তৈয়াৰ কৰা এটা সংস্কৰণে কয় যে, এই খাদ্য স্বাস্থ্যসন্মত, জলবায়ু অনুকূল আৰু প্ৰকৃতি অনুকূল । প্ৰচাৰ অনুসৰি এটা সাধাৰণ খাদ্য পৰিৱৰ্তনৰ দ্বাৰা আপুনি প্ৰতি বছৰে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ বাবে এক টন CO2 সমতুল্য ৰাহি কৰিব পাৰে (সমতুল্যৰ অৰ্থ মাত্ৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ সৈতে মিথেন আৰু অন্যান্য সেউজ গৃহ গেছৰ কাৰক কৰা হয়)(Equivalents just means methane and other greenhouse gases are factored in alongside carbon dioxide)।

অৱশ্যে খাদ্যই আপোনাক সামগ্ৰিকভাৱে মাংসৰ পৰিমাণ কমাবলৈ আৰু সম্ভৱ হ'লে উচ্চ কল্যাণমূলক আৰু দেশী মাংস(Local meat) গ্ৰহণ কৰা উচিত, একে সময়তে খাদ্যৰ অপচয়ৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আৰু ঋতুভিত্তিক, কৃষিভিত্তিক খাদ্য বাছনি কৰিব পাৰে । ইয়াৰ পৰা এক টন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ৰাহি কৰাটো আমাৰ প্ৰকৃতিৰ বাবে খুবেই লাভদায়ক ৷ কিন্তু উদ্ভিদভিত্তিক নিৰামিষ খাদ্য বা নিৰামিষভোজীলৈ সলনি কৰিলে আৰু অধিক ৰাহি হ'ব পাৰে ।

আপোনাৰ খাদ্য আপুনি নিৰামিষভোজন বা ভিগানিজমলৈ(Vegetarianism or Veganism) সলনি কৰিলে আৰু অধিক সঞ্চয় কৰিব পাৰিব । এক পশ্চিমীয়া মানক মাংস-আধাৰিত আহাৰে প্ৰতিদিনে প্ৰায় 7.2 কিলোগ্ৰাম চি.ও.2 সমতুল্য উৎপাদন কৰে, আনহাতে, নিৰামিষ আহাৰে 3.8 কিগ্ৰা আৰু ভেগান আহাৰ 2.9 কিগ্ৰা উৎপাদন কৰে । যদি সমগ্ৰ পৃথিৱীখন উদ্ভিদজাতীয় নিৰামিস খাদ্য অৰ্থাৎ ভিগান আহাৰালৈ ৰূপান্তৰিত হৈ পৰে তেন্তে ই প্ৰায় ৮ বিলিয়ন টন কাৰ্বন ডাই অক্সাইত(CO2) ৰাহি কৰিব

আনহাতে, সাগৰীয় আহাৰলৈ সলনি কৰিলেও ৩ বিলিয়ন টন (CO2) ৰাহি হ'ব । সেয়া হৈছে সকলো খাদ্য নিৰ্গমনৰ 60%ৰ পৰা 20%ৰ ভিতৰত সঞ্চয় যি বৰ্তমান বছৰত 13.7 বিলিয়ন টন (CO2) হয় ।

পানী আৰু ভূমিৰ ব্যৱহাৰ(Water and land use)

আমাৰ প্ৰকৃতিক আমি ৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে আমি পানী আৰু ভূমি দুয়োটাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব । উদাহৰণস্বৰূপে, গৰুৰ মাংসত প্ৰতি কিলোত প্ৰায় ১৫ হাজাৰ লিটাৰ পানীৰ প্ৰয়োজন হয় । এভোকেডো আৰু আলমণ্ডৰ দৰে কিছুমান নিৰামিষ বা নিৰামিষভোজী খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত পানীৰ পৰিমাণ অধিক হয়, কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে উদ্ভিদ ভিত্তিক খাদ্যৰ পানীৰ ব্যৱহাৰ মানক মাংস জাতীয় খাদ্যৰ প্ৰায় আধা হয় । মাংসৰ পৰা আঁতৰি আহিলে বিশ্বব্যাপী পদক্ষেপে অধিক পৰিমাণৰ মাটিও মুক্ত কৰিব, কিয়নো কোটি কোটি জীৱ-জন্তুৱেও খাদ্য লাভ কৰিব লাগিব ।

উদাহৰণস্বৰূপে, সৰিয়হ বিশ্বৰ অন্যতম সাধাৰণ শস্য তথাপিও বিশ্বৰ প্ৰায় ৮০% সৰিয়হ পশুধনক খুৱাই দিয়া হয় । কৃষিভূমিৰ প্ৰয়োজনীয়তা হ্ৰাস পোৱাটোৱে বনাঞ্চল ধ্বংস বন্ধ কৰাত সহায় কৰিব আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সুৰক্ষিত কৰাত সহায় কৰিব । এই মাটিখিনিয়ে এটা বৃহৎ বনাঞ্চল পুনঃ নিৰ্মাণৰ বাবেও ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যাব যিবোৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ প্ৰাকৃতিক ভঁৰাল হৈ পৰিব ।

স্বাস্থ্যকৰ(Mostly healthier)

উদ্ভিদ ভিত্তিক খাদ্যও সাধাৰণতে স্বাস্থ্যকৰ(Plant based diet)। মাংস, বিশেষকৈ অতি প্ৰচেছড মাংস উচ্চ ৰক্তচাপ, হৃদৰোগ আৰু কেন্সাৰকে ধৰি কেইবাটাও ডাঙৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে। কিন্তু মাংস, দুগ্ধজাত সামগ্ৰী আৰু মাছ আদি কিছুমান প্ৰয়োজনীয় ভিটামিন আৰু খনিজ পদাৰ্থ যেনে কেলচিয়াম, জিংক, আয়’ডিন আৰু ভিটামিন বি ১২ আদিৰ মূল উৎস । নিৰামিষ খাদ্যই মানুহক অভাৱৰ আশংকাত পেলাব পাৰে যদিহে তেওঁলোকে বিশেষ খাদ্যৰ সুবিধা লাভ কৰিব নোৱাৰে বা পৰিপূৰক গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে ।

তথাপিও বিশেষজ্ঞ খাদ্য আৰু পৰিপূৰক দুয়োটা বিশ্বৰ বহু লোকৰ বাবে অতি ব্যয়বহুল আৰু কোটি কোটি অতিৰিক্ত লোকৰ যোগান ধৰিবলৈ পৰিপূৰক উৎপাদন বৃদ্ধি কৰাটো কঠিন হ'ব । গতিকে জলবায়ু বা নমনীয় পদ্ধতিৰ অৰ্থ হ’ল স্বাস্থ্যজনিত বিপদ কম আৰু লগতে মানুহক এতিয়াও পছন্দৰ ব্যায়াম কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে । এটা অধ্যয়নে প্ৰকাশ কৰিছে যে বিশ্বব্যাপী উদ্ভিদভিত্তিক খাদ্যৰ প্ৰতি গতি কৰিলে ২০৫০ চনৰ ভিতৰত বিশ্বব্যাপী মৃত্যুৰ হাৰ ১০% পৰ্যন্ত হ্ৰাস পাব পাৰে(Global mortality by up to 10% by 2050)।

প্ৰতি বছৰে জীৱ-জন্তুৰ মৃত্যু (Nine animals per person per year)

বহুতো খাদ্য আলোচনাত অভাৱ হোৱা যেন লগা এটা বিষয় হ'ল নৈতিক মাত্ৰা । প্ৰতি বছৰে আমি ৬৯ বিলিয়ন কুকুৰা, ১.৫ বিলিয়ন গাহৰি, ০.৬৫ বিলিয়ন টাৰ্কি, ০.৫৭ বিলিয়ন ভেড়া, ০.৪৫ বিলিয়ন ছাগলী, ০.৩ বিলিয়ন গৰু বধ কৰো । গতিকে সেউজ গৃহ গেছৰ নিৰ্গমন হ্ৰাস কৰিবলৈ, বাসস্থানৰ ধ্বংস হ্ৰাস কৰিবলৈ আৰু আপোনাক দীৰ্ঘদিন জীয়াই থকাত সহায় কৰিবলৈ আদৰ্শ বিশ্বব্যাপী খাদ্য কি?

অধিকাংশ উদ্ভিদ ভিত্তিক খাদ্য কিন্তু যিটোৱে মাংস আৰু দুগ্ধজাত সামগ্ৰীক অতি পৰিমিতভাৱে অনুমতি দিয়ে, কিন্তু ৰঙা আৰু প্ৰচেছড মাংস সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ । ইয়াৰ ফলত বছৰি কমেও ৫.৫ বিলিয়ন টন CO2 সমতুল্য (সকলো খাদ্য নিৰ্গমনৰ ৪০%) ৰাহি হ'ব, বিশ্বৰ মৃত্যুৰ হাৰ ১০% হ্ৰাস পাব আৰু কোটি কোটি নিৰীহ জীৱ-জন্তুৰ বধ ৰোধ হ'ব ।

