ফলে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কিমান উপকাৰিতা সাধন কৰে এইবিষয়ে সকলোৱে জ্ঞাত ৷ ফলে কেৱল আমাৰ ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাই নহয় বৰঞ্চ ই ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা আৰু কেন্সাৰ সৃষ্টিকাৰী কোষৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰে (Nutrition of Fruits)। কিন্তু ফল-মূল খোৱাৰ সঠিক সময় আহিলে আমি প্ৰায়ে খেলি-মেলিত পৰো (What is the right time to eat fruit)।

স্বাস্থ্যৰ সুবিধা লাভ কৰাৰ লগতে ইয়াৰ নকৰাত্মক পৰিণতি ৰোধ কৰিবলৈ সঠিক পৰিমাণত আৰু সঠিক সময়ত গ্ৰহণ কৰিব লাগিব । এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকক জনাম যে ফল-মূল কেনেকৈ খোৱা উচিত আৰু ইয়াৰ উপযুক্ত সময় কি (What fruit is most nutritious?) ৷

ফল-মূল খোৱাৰ সৰ্বোত্তম সময় কি ? জানি লওক

১) ৰাতিপুৱা প্ৰথম কাম

কোনো কোনোৱে দাবী কৰে যে, ৰাতিপুৱা ফল-মূল খোৱাটোৱেই উত্তম । তেওঁলোকৰ মতে খালী পেটত ফল-মূল খালে হজম শক্তি, ওজনৰ ভাৰসাম্যতা, শৰীৰৰ বিষমুক্ত আৰু চৰ্বিৰ লগত জড়িত কিছুমান সমস্যা আঁতৰোৱাত সহায়ক হয় । আন কিছুমানে দুপৰীয়া ফল-মূল খোৱাটোৱেই উত্তম বুলি অনুভৱ কৰে । কিন্তু এই পৰামৰ্শসমূহ কোনো বৈজ্ঞানিক তথ্যৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত নহয় । এনে পৰামৰ্শ দিয়া সময়ৰ একমাত্ৰ ন্যায্যতা হ’ল যে দুপৰীয়া বা ৰাতিপুৱা ফল-মূল গ্ৰহণে আপোনাৰ পাচনতন্ত্ৰক জোৰ দিব পাৰে আৰু তেজৰ চুগাৰৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে । দৰাচলতে খালী পেটত ফল অধিক সহজে হজম হয় আৰু দিনটোৰ আৰম্ভণি কৰিবলৈ ৰাতিপুৱা অতি প্ৰয়োজনীয় শক্তি যোগান ধৰে । পুৱা প্ৰথমতে ফল-মূল খালে গোটেই দিনটো শক্তিশালী হৈ থাকিব পাৰে (What is the main nutrition in fruit?)।

২) খাদ্যৰ লগত ফল-মূল খোৱা

কোৱা হয় যে, খাদ্যৰ সৈতে ফল-মূল খালে হজম শক্তি লেহেমীয়া হয় আৰু খাদ্য পেটত কিম্বন বা পচিবলৈ আৰম্ভ কৰে । ইয়াৰ ফলত গেষ্ট্ৰিক অসুবিধা, এচিডিটি, বিষ আৰু অন্যান্য পাচনতন্ত্ৰৰ সমস্যা হ’ব পাৰে । ফলত আঁহ থকাৰ বাবে খাদ্যৰ লগত খালে আচলতে হজম শক্তি লেহেমীয়া হয় যদিও আন দাবী কোনো বৈজ্ঞানিক তথ্যৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত নহয় । ফল বেছি দিন পেটত থাকিব নোৱাৰে, কিন্তু ই আপোনাক দীৰ্ঘদিন ধৰি পূৰ্ণ অনুভৱ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে আৰু গোটেই দিনটো শক্তি প্ৰদান কৰিব পাৰে (Which fruit has all nutrition?)।

৩) ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ বাবে ফলমূল খোৱা

ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ বাবে ফল খোৱাৰ সময় অলপ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ব পাৰে । যেতিয়া আপুনি ফলবোৰ পৃথকে পৃথকে খায় তেতিয়া ফলৰ কাৰ্বহাইড্ৰেট আৰু চেনিৰ পৰিমাণ অধিক সোনকালে ব্যৱস্থাটোত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে, যিটো ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ বাবে বিপদজনক হ’ব পাৰে । যেতিয়া আপুনি খাদ্য গ্ৰহণ কৰে তেতিয়া আপোনাৰ পেটটোৱে জলাশয়ৰ কাম কৰে, সহজে হজম হ’ব পৰাকৈ এটা সময়ত সীমিত পৰিমাণৰ খাদ্য আপোনাৰ ক্ষুদ্ৰান্ত্ৰ মুক্ত কৰে ।

গতিকে ফল-মূল নিজাববীয়াকৈ গ্ৰহণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰটিন, আঁহ বা চৰ্বিযুক্ত খাদ্য বা জলপানৰ লগত মিহলাই খাব লাগে । ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ বাবে এইটো উপকাৰী কাৰণ এটা সময়ত কম পৰিমাণৰ চেনি শোষিত হয়, যাৰ ফলত ব্লাড চুগাৰৰ মাত্ৰা কম বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে ।

৪) খাদ্যৰ মাজত ফল

খাদ্যৰ মাজত ফল-মূল খোৱাটো এটা স্বাস্থ্যকৰ অভ্যাস । কাৰণ এই সময়ত আপোনাৰ শৰীৰে খাদ্য খৰকৈ হজম কৰি কেইবাটাও এনজাইম নিঃসৰণ কৰি ফলবোৰ ভাঙি পেলায় লগতে তেওঁলোকে আপোনাক বেছি দিনলৈকে ভৰপূৰ কৰি ৰাখে, আপোনাৰ খাদ্য তালিকাৰ মাজত ভোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে । এখন থালত ফল-মূল তথা বাদাম আৰু বীজৰ সৈতে এটা সুস্বাদু জলপান তৈয়াৰ কৰিব পাৰে ।

ফল-মূলে কেতিয়া খালেই নহওক কিয়, শৰীৰত ভিটামিন, খনিজ পদাৰ্থ আৰু অন্যান্য পুষ্টিকৰ উপাদান যোগান ধৰে । ফল খোৱাৰ কোনো আদৰ্শ বা নিখুঁত সময় নাই । দিনটোৰ যিকোনো সময়তে পোৱা যায় । আপোনাৰ জীৱনশৈলী আৰু বৈচিত্ৰ্যই নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে আপুনি কিমান ফল খায় । সুষম খাদ্য বজাই ৰাখক আৰু অধিক আঁহযুক্ত ফল খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক, যাৰ ফলত ডায়েৰিয়াৰ দৰে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ।

অস্বীকাৰ: এই বিষয়বস্তুৱে কেৱল পৰামৰ্শকে ধৰি সাধাৰণ তথ্য প্ৰদান কৰে । ই কোনো কাৰণতে যোগ্য চিকিৎসা মতামতৰ বিকল্প নহয় । অধিক জানিবলৈ সদায় বিশেষজ্ঞ বা চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক ।

