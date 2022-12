অত্যন্ত মানসিক চাপৰ(Mental Stress) ফলত আমাৰ শৰীৰত নানান সমস্যাই দেখা দিব পাৰে । যদিও আপোনাৰ শৰীৰে মাজে সময়ে হোৱা সৰু সৰু চাপৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ ভালদৰে জানে, কিন্তু যদি মানসিক চাপ দীৰ্ঘদিন ধৰি থাকে বা লাহে লাহে ই বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰে তেন্তে ই শৰীৰত ঋণাত্মক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ।

আমেৰিকান চাইক’লজিকেল এছ’চিয়েশ্যনৰ মতে, মানসিক চাপ বহু সংকটজনক সমস্যাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে, যেনে হৃদৰোগ, কেন্সাৰ, দুৰ্ঘটনা, যকৃতৰ ক্ষতি, হাওঁফাওঁৰ ৰোগ, আৰু আত্মহত্যা আদি ষ্ট্ৰেছৰ ফলত মগজুৰ কাৰ্যত ব্যাঘাত জন্মাব পাৰে(What are the effects of stress on your body) । ইয়াৰ বাবে শৰীৰত চেনিৰ মাত্ৰাও অসন্তুলিত হৈ পৰে, ৰক্তচাপ বৃদ্ধি পোৱাৰ দৰে নানান সমস্যাই দেখা দিয়ে ।

দীৰ্ঘদিনীয়া মানসিক চাপে মানসিক বিকাৰৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । ইয়াৰ ফলত মগজুৰ কাম-কাজত প্ৰভাৱ পৰাৰ লগতে তেজত চেনিৰ মাত্ৰাত ভাৰসাম্যহীনতা সৃষ্টি কৰি ৰক্তচাপ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে । ইয়াৰ ফলত ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাই কম হ'বলৈ ধৰে লগতে আন ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনাও বৃদ্ধি পায়(symptoms of mental stress) ।

মানৱ শৰীৰত পোৱা মানসিক চাপৰ লক্ষণসমূহ তলত উল্লেখ কৰা ধৰণৰ-

স্নায়ুতন্ত্ৰ: হতাশা, উদ্বেগ, মূৰ ঘূৰোৱা, অনিদ্ৰা, ওজনৰ পৰিৱৰ্তন ।

শ্বাস-প্ৰশ্বাসতন্ত্ৰ: উশাহ-নিশাহ লোৱাত কষ্ট হোৱা, বুকুত কষ্ট পোৱা ।

হৃদযন্ত্ৰৰ তন্ত্ৰ : বুকুৰ বিষ, অস্থিৰতা, উচ্চ ৰক্তচাপ ।

ছাল: ঘামচি, খজুৱতি, ফোহা ওলোৱা ।

এণ্ডক্ৰাইন চিষ্টেম: ষ্ট্ৰেছ হৰম’নৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি ।

ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা: ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা হ্ৰাস, আঘাত আৰু ঘা ভাল হোৱাত পলম হয় ।

পাচনতন্ত্ৰ: অম্লতা, জ্বলা-পোৰা, বদহজম ।

যৌনাংগ প্ৰস্ৰাৱৰ তন্ত্ৰ: ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত বিষ, ইৰেক্টিল ডিছফংচন, শক্তি হ্ৰাস ।

মানসিক চাপৰ মাত্ৰাই আমাৰ মগজু আৰু মনৰ ওপৰত গভীৰ প্ৰভাৱ পেলায় । ই এজন ব্যক্তিক ভালৰ পৰা বেয়ালৈ কাম কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিব পাৰে । যদি কোনো ব্যক্তিৰ ওপৰত উল্লেখ কৰা কিছুমান লক্ষণ দেখা যায় তেন্তে তেওঁ মানসিক চাপত ভুগিছে । ষ্ট্ৰেছ হৰম’নৰ মাত্ৰা বৃদ্ধিয়ে আপোনাৰ বিৰূপ শৰীৰত প্ৰভাৱ পেলায় । ই আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্যত সহজে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ।

কংকাল তন্ত্ৰত চাপৰ প্ৰভাৱ(Effect of stress on skeletal system): মানসিক চাপে মাংসপেশীৰ টানি ধৰাটো বৃদ্ধি কৰে আৰু মানসিক অশান্তি দূৰ হ'লে মাংসপেশীৰ টানি ধৰাটো দূৰ হয় । যেতিয়া পেশীবোৰত টেনচন বা ষ্ট্ৰেচ বহুদিনলৈ থাকে তেতিয়া মূৰৰ বিষ আৰু মাইগ্ৰেইনৰ দৰে সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় ।

শ্বাস-প্ৰশ্বাসতন্ত্ৰত মানসিক চাপৰ প্ৰভাৱ(Effects of stress on the respiratory system): মানসিক চাপৰ ফলত খুব দ্ৰুত উশাহ-নিশাহ আৰু তীব্ৰ চাপৰ ফলত হাঁপানীৰ এটেক হ’ব পাৰে ।

হৃদযন্ত্ৰৰ ওপৰত মানসিক চাপৰ প্ৰভাৱ(Effects of stress on the heart system): মানসিক চাপে হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি কৰে আৰু হৃদযন্ত্ৰৰ আঁহবোৰ দ্ৰুতগতিত সংকুচিত হ’বলৈ ধৰে, অবিৰত এনে পৰিস্থিতিত হাৰ্ট এটেক বা উচ্চ ৰক্তচাপৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায়(mental stress treatment) ।

প্ৰজনন তন্ত্ৰৰ ওপৰত মানসিক চাপৰ প্ৰভাৱ(Effects of stress on the reproductive system): মানসিক চাপে পুৰুষ আৰু মহিলা উভয়ৰে প্ৰজনন তন্ত্ৰত প্ৰভাৱ পেলায় । মহিলাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া মানসিক চাপৰ ফলত ঋতুস্ৰাৱ প্ৰভাৱিত হয় । পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত মানসিক চাপে টেষ্টষ্টেৰন হৰম’নৰ মাত্ৰাত প্ৰভাৱ পেলায় । যাৰ বাবে ইৰেক্টিল ডিছফংচন বা নপুংসকতাৰ দৰে সমস্যা হ’ব পাৰে ।

