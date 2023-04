পৰিৱৰ্তিত বতৰত আপোনাৰ ছালখন নিস্তেজ আৰু শুকান হোৱাৰ সমস্যাৰ সন্মূখীন হ'বলগীয়া হয়(What happens if we apply olive oil on face daily) । ইয়াৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আপুনি ব্যয়বহুল সৌন্দৰ্য সামগ্ৰী বা চিকিৎসাৰ আশ্ৰয় লয়(Skin Care Tips) । কিন্তু এই সকলোবোৰ বস্তু ব্যয়বহুল হোৱাৰ লগতে বহুতো ক্ষতিকাৰক ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰে ভৰপূৰ(How can I make my skin glow at home)।

তেওঁলোকৰ পৰা আপুনি বিচৰা ফলাফলটোও পাব নোৱাৰে(How do I get perfect skin)। এনে পৰিস্থিতিত আজি আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো অলিভ অইল ফেচ মাস্ক(How can I take care of my skin everyday) । অলিভ অইলত এনে বহু এন্টি অক্সিডেন্ট থাকে, যাৰ ফলত ছালৰ প্ৰাকৃতিক আৰ্দ্ৰতা বজাই ৰখাত সহায়ক হয়(Is it OK to put olive oil on your face)।

ইয়াৰ উপৰিও অলিভ অইলত ফেটি এচিডো থাকে, যাৰ ফলত আপোনাৰ ছালখন হাইড্ৰেটেড আৰু টাইট হৈ থাকে(How To Make Olive Oil Face Mask) । কেৱল এইটোৱেই নহয়, অলিভ অইলৰ ব্যৱহাৰ ছালৰ ফ্ৰী ৰেডিকেল আৰু ব্লেকহেডৰ সমস্যাতো উপযোগী, গতিকে অলিভ অইল ফেচ মাস্ক কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিব পাৰি জানো আহক....

অলিভ অইল ফেচ মাস্ক তৈয়াৰ কৰিবলৈ অত্যাৱশ্যকীয় উপাদান-

হালধি ডেৰ চামুচ

দৈ ২ চামুচ

অলিভ অইল ১ চামুচ

অলিভ অইল ফেচ মাস্ক কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিব ? (How To Make Olive Oil Face Mask)

অলিভ অইল ফেচ মাস্ক বনাবলৈ প্ৰথমে সৰু বাটি এটা লওক ।

তাৰ পিছত আপুনি তাত ডেৰ চামুচ হালধি, ২ চামুচ দৈ আৰু ১ চামুচ অলিভ অইল দিব ।

ইয়াৰ পিছত এই সকলোবোৰ ভালকৈ মিহলাই লওক(Can we apply olive oil on face overnight)।

এতিয়া আপোনাৰ অলিভ অইল ফেচ মাস্ক ৰেডি ।

তাৰ পিছত এই ফেচ মাস্কটো ভালদৰে পৰিষ্কাৰ কৰা মুখ আৰু ডিঙিত লগাব ।

ইয়াৰ পিছত এই ফেচ মাস্কটো কিছু সময়ৰ বাবে ভালদৰে শুকুৱাই ৰাখিব(Is olive oil good for face glow) ।

তাৰ পিছত কুহুমীয়া পানীৰ সহায়ত মুখখন ধুই পৰিষ্কাৰ কৰক ।

এই ঘৰতে বনোৱা ফেচ মাস্কৰ সহায়ত আপোনাৰ মুখত প্ৰাকৃতিক গ্লো দেখা দিবলৈ আৰম্ভ কৰে ।

উত্তম ফলাফলৰ বাবে সপ্তাহত কমেও দুবাৰকৈ এই ফেচ মাস্ক লগাব লাগিব ।

