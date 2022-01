খোজকঢ়া অভ্যাসে বিশেষকৈ বয়সস্থ লোক সকলৰ ক্ষেত্ৰত ডায়েবেটিছ ৰোগৰ আশংকা হ্ৰাস কৰিব পাৰে । ছান ডিয়েগোৰ গৱেষকৰ এটা দলে মধুমেহ আৰু খোজকঢ়াৰ মাজৰ সম্পৰ্ক অধ্যয়ন কৰি এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে ৷ ছান ডিয়েগোত থকা কেলিফৰ্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৃতীয় বাৰ্ষিকৰ ছাত্ৰ এলেক্সিস চি গাৰ্ডুনোয়ে (Alexis C. Garduno) তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে যে প্ৰতি 1000টা খোজৰ বিপৰীতে বৰ্তমানৰ জনসংখ্যাৰ মাজত ডায়বেটিছ হোৱাৰ আশংকা 6 শতাংশলৈ হ্ৰাস হয় ৷

ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱেই যে প্ৰাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি এজনে যদি নিজৰ নিত্য-নৈমিত্তিক কাম-কাজৰ সৈতে বেলেগকৈ আকৌ 2000টা খোজ সম্পন্ন কৰে, তেন্তে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত ডায়বেটিছৰ আশংকা 12 শতাংশলৈ হ্ৰাস পায় ৷ গৱেষকৰ এটা বহু-প্ৰতিষ্ঠানিক দলে মাহেকীয়া সমস্যা বন্ধ হোৱাৰ পিছত মহিলাসকলৰ শাৰিৰীক কাৰ্যক্ষমতা আৰু কাৰ্ডিঅ’ভাস্কুলাৰ স্বাস্থ্যক (cardiovascular) লৈ মহিলাৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত এটা বিশ্লেষণ কৰিছিল ৷

এই বিশ্লেষণটোৰ বাবে 65 বছৰ আৰু তাৰ উৰ্ধৰ ডায়বেটিছ নোহোৱা মহিলাসকলক 24 ঘণ্টাৰ বাবে এটা গৱেষণা-গ্ৰেড এক্সেলেৰোমিটাৰ সোঁ ককাঁলৰ ওপৰত এসপ্তাহৰ বাবে পিন্ধিবলৈ দিয়া হৈছিল ৷ পৰীক্ষাৰ বাবে এই মহিলাসকলৰ স্বাস্থ্য সাত বছৰলৈকে অনুসৰণ কৰা হৈছিল ৷

ছান ডিয়েগোৰ হাৰ্বাৰ্ট ৱেৰ্থিম স্কুল অৱ পাব্লিক হেল্থ এণ্ড হিউমেন লংগেভিটি চাইন্সৰ সহকাৰী অধ্যাপক পি এইচ ডি, এম পি এইচ জন বেলেটিয়েৰে (John Bellettiere) কৈছে যে, মধুমেহ ৰোগৰ সৈতে খোজকঢ়াৰ কি সম্পৰ্ক আমি চাব বিচাৰিছিলো ৷ আমাৰ অধ্যয়নৰ মূল বিষয় আছিল যে মধুমেহ ৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ প্ৰকৃতাৰ্থত প্ৰতিদিনে 10,000 টা খোজৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছেনে ?

এই অধ্যয়নটোৰ প্ৰাথমিক লক্ষ্য আছিল প্ৰতিদিনে খোজকঢ়া আৰু ডায়েবেটিছৰ বিকাশৰ মাজৰ সম্পৰ্ক মূল্যাংকন কৰা ৷ আনহাতে, ইয়াৰ দ্বিতীয়টো লক্ষ্য আছিল যে খোজৰ তীব্ৰতাই মধুমেহৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছেনে নাই সেইয়া পৰীক্ষা কৰা ৷ অধ্যয়নটোৰ 4,838 গৰাকী মহিলাৰ ভিতৰত 395 গৰাকী বা 8 শতাংশ ডায়েবেটিছত আক্ৰান্ত হৈছিল ।

65 উৰ্ধৰ ব্যক্তিসকল সাধাৰণতে শাৰিৰীক অক্ষমতাৰ সৈতে জীয়াই থাকে ৷ শাৰিৰীক সক্ৰিয়তা কমি অহাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ দেহত মধুমেহ হোৱাৰ আশংকা বাঢ়ি আহে ৷

আমেৰিকান ডায়েবেটিছ এছোচিয়েচন এ কৈছে যে, প্ৰতিবছৰে 1.5 মিলিয়ন লোক ডায়বেটিছত আক্ৰান্ত হয় ৷ জন বেলেটিয়েৰে য়ে কয়, "যদি আমি অনুমান কৰোঁ যে, মুঠ জনসংখ্যাৰ এক-তৃতীয়াংশ বয়সস্থ প্ৰাপ্তবয়স্ক লোক, অৰ্থাৎ 500,000 বৃদ্ধ ব্যক্তি যি প্ৰতি বছৰে নতুনকৈ ডায়েবেটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হয় সেইসকলে যদি প্ৰতিদিনে নিজৰ কামৰ লগতে 2,000 টা অধিক খোজ কাঢ়ে আৰু যদি আমাৰ 12 শতাংশলৈ ডায়বেটিছ হ্ৰাস হোৱাটো সঁচা বুলি প্ৰমাণিত হয়, তেন্তে আমি আশা কৰিব পাৰিম যে 60,000 লোক সেই বৰ্ধিত খোজৰ সংখ্যাৰ কাৰণে ডায়বেটিছত আক্ৰান্ত ন’হব (Walking may decrease risk of Type 2 diabetes among older adults) ৷

পূৰ্বৰ অধ্যয়নবোৰে দেখুৱাইছিল যে উন্নত আহাৰৰ সৈতে নিয়মীয়া শাৰিৰীক ব্যায়ামে প্ৰাপ্তবয়স্কসকলৰ মাজত ডায়েবেটিছৰ আশংকা হ্ৰাস কৰে। দৰাচলতে, ইউনাটেড ষ্টেটছ ডিপাৰ্টমেণ্ট অৱ হেল্থ এণ্ড হিউমেন চাৰ্ভিছ এ ডায়েবেটিছকে ধৰি অসংখ্য দীৰ্ঘম্যাদী ৰোগৰ প্ৰৱণতা হ্ৰাস কৰিবলৈ প্ৰতি সপ্তাহত কমেও 150 মিনিট পৰ্যন্ত শৰীৰ চৰ্চাৰ উপদেশ দিয়ে ৷

শাৰিৰীক সক্ৰিয়তাৰ ক্ষেত্ৰত বয়সৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে ৷ এজন মধ্য-বয়সীয়া ব্যক্তি আৰু এজন প্ৰাপ্ত-বয়স্ক ব্যক্তিৰ মাজত শাৰিৰীক কাৰ্যকলাপৰ যথেষ্ট ভিন্নতা আহি পৰে ৷ যেতিয়া আমি মজলীয়াৰ পৰা তীব্ৰভাৱে খোজকঢ়াৰ কথা কওঁ সেইটো হৈছে য’ত আপুনি উশাহ লওঁতে কিছু ঘনকৈ উশাহ ল’বলগীয়া হয় আৰু কথা বতৰাত অংশ লওঁতে আপোনাৰ অসুবিধাৰ হয় ৷ এজন প্ৰাপ্ত-বয়স্ক ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এটা ৰাউণ্ড সম্পূৰ্ণৰূপে খোজকঢ়াটোৱেই মজলীয়াৰ পৰা তীব্ৰভাৱে কাম কৰে, জন বেলেটিয়েৰে কয় ৷

লগতে পঢ়ক: 10 easy ways to get fit this Year : বছৰটো সুস্থ হৈ থকাৰ 10 টা টিপছ