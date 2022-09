নিউজ ডেস্ক, ১২ ছেপ্টেম্বৰ : 35 বছৰীয়া অৰ্জুন । দুটা সন্তানৰ পিতৃ । দুবছৰ আগতে এটা ঘৰ কিনিছিল । তেওঁ চহৰখনৰ এটা প্ৰসিদ্ধ কোম্পানীত মাহিলি 1 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিছিল । গৃহ ঋণৰ বাবে মাহিলি 40,000 টকা, গাড়ীৰ ঋণৰ বাবে 15,000 টকাৰ উপৰি কিছু ব্যক্তিগত আৰু সোণৰ ঋণ লোৱাৰ পূৰ্বে সকলোবোৰ তেওঁৰ ঠিক মতেই চলি আছিল ।

কিন্তু তেওঁ অধিক ঋণ লোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ মাহিলি উপাৰ্জনৰ সকলোখিনি কিস্তিৰ ফালে যাবলৈ ধৰে । এইবোৰ হোৱাৰ পিছত অৰ্জুনে মাহিলি খৰচ পূৰণ কৰিবলৈ টকা বিচাৰি সংগ্ৰাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । বিনিয়োগ কৰাৰ তেওঁৰ সামৰ্থ্য সম্পূৰ্ণৰূপে হ্ৰাস পাইছিল । যিহেতু তেওঁ সময়মতে ঋণ পৰিশোধ কৰাত বিফল হৈছিল, সেয়ে ঋণ প্ৰদানকাৰীসকলৰ পৰা চাপ বৃদ্ধি হৈছিল ।

অৰ্জুনৰ দৰে বহুতো উপাৰ্জনকাৰীয়ে এনে বিত্তীয় সংকটত আবদ্ধ হৈ পৰিছে য'ৰ পৰা তেওঁলোকৰ ওলাই অহাৰ কোনো ধাৰণাই নাই (earners getting caught in financial crises) । এই সকলোবোৰ হোৱাৰ কাৰণ হৈছে তেওঁলোকক আগবঢ়োৱা প্ৰতিটো ঋণ গ্ৰহণ কৰাটো ।

উপাৰ্জন অনুসৰি ব্যয় কৰাৰ মৌলিক নীতিক (basic principle of spending) উপেক্ষা কৰাটো হৈছে এই সকলো পৰিহাৰযোগ্য সমস্যাৰ মূল কাৰণ । যিয়েই নহওক, বৰ্তমানৰ প্ৰৱণতা হৈছে ভৱিষ্যতৰ উপাৰ্জন আজিয়েই ব্যয় কৰা । কিন্তু এবাৰ বিত্তীয় পৰিকল্পনা (financial plan) এটা বিফল হ'লে পুনৰাই সেই পথলৈ ঘূৰি অহাটো অতি কঠিন ।

ঋণ লোৱাটো সহজ । কিন্তু তাৰ আগতে আমি সামান্য ত্যাগ কৰিবলৈ সাজু হ'ব লাগিব । দৰমহা, লভ্যাংশ, সুত আৰু অন্যান্য উৎসৰ পৰা ব্যয় আৰু উপাৰ্জনৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰাখিব লাগে (balance between expenditure and income) । প্ৰয়োজনীয়তা, আকাংক্ষা আৰু বিলাসিতা পৃথক কৰিব লাগিব ।

আমি আমাৰ আকাংক্ষাবোৰ স্থগিত কৰি ৰখা উচিত । এজনৰ বিত্তীয় সামৰ্থ্যৰ ওপৰত বিলাসিতাই ঋণৰ বোজালৈ লৈ যাব । ঋণ লোৱাৰ পূৰ্বে পূৰ্বৱৰ্তী ঋণ আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰৰ ওপৰত এক পুংখানুপুংখ পৰীক্ষা থাকিব লাগে । 10 শতাংশৰ ওপৰত উচ্চ সুতৰ দীৰ্ঘম্যাদী ঋণ সময়ত এক ডাঙৰ বোজা হৈ পৰে (Problems create from Bank loan) ।

যদি কাৰোবাৰ হাতত ইতিমধ্যে অসহনীয় ঋণ আছে তেন্তে এই সত্যটো স্বীকাৰ কৰা উচিত । প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ হ'ব লাগে জমা বৃদ্ধি কৰা । যাৰ অৰ্থ হৈছে সময়মতে কিস্তি পৰিশোধ কৰাৰ সামৰ্থ্য লাভ কৰাৰ বাবে ব্যয় হ্ৰাস কৰাটো । আপুনি বেঙ্ক জমা (withdraw from bank deposits), ইকুইটি (equities), মিউচুৱেল ফাণ্ড (mutual funds) আৰু ঋণৰ পৰা কিমান উলিয়াব পাৰে সেই বিষয়ে এক স্পষ্টভাৱে বুজাটো প্ৰয়োজন ।

ঋণ লোৱাৰ আগতে পৰিশোধ কৰিবলৈ এটা কাৰ্য পৰিকল্পনাৰ প্ৰয়োজন (action plan to repay loan) । ১০ শতাংশৰ ওপৰৰ ঋণবোৰ অগ্ৰাধিকাৰৰ ভিত্তিত পৰিশোধ কৰিব লাগে । যদি আপোনাৰ অতিৰিক্ত পৰিমাণৰ ধন আছে, তেন্তে যিমান সম্ভৱ সোনকালে ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ ই এম আই বৃদ্ধি কৰিব লাগে । অপ্ৰত্যাশিত পৰিস্থিতিত অতি নিম্ন মূল্যত সম্পত্তিও বিক্ৰী হ'ব পাৰে । ঋণ নাথাকিলে যিকোনো এজনে দীৰ্ঘম্যাদী বিনিয়োগৰ ওপৰত আৰামেৰে গুৰুত্ব দিব পাৰে ।

কেৱল কোনোবাই দিয়াৰ বাবেই ঋণ লোৱাটো উচিত নহয় । এইটো আপোনাৰ উপাৰ্জন আৰু ঋণ পৰিশোধৰ সীমাৰ ওপৰত আধাৰিত হ'ব লাগে । এই সাৱধানতাবোৰ অতি আৱশ্যক । গৃহ ঋণৰ কিস্তি আপোনাৰ বিত্তীয় সামৰ্থ্যৰ ৪০ শতাংশৰ ওপৰলৈ যাব নালাগে ।

ক্ৰেডিট কাৰ্ডখন (credit card) আপোনাৰ সীমাৰ ১২ শতাংশৰ ওপৰত ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে । গাড়ী ঋণ (Car loans) পাঁচ শতাংশতকৈ বেছি থাকিব নালাগে । ব্যক্তিগত ঋণ (Personal loans) আপোনাৰ উপাৰ্জনৰ দুই শতাংশতকৈ কম হ'ব লাগে । ভাল ঋণে সম্পত্তি সৃষ্টি কৰে (Good loans create assets), কিন্তু সেইবোৰ আমাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাহিৰত ব্যয় কৰিলে বেয়া ঋণলৈ পৰিৱৰ্তিত হয় ।

বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে অতিৰিক্ত উপাৰ্জন বিনিয়োগৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে । কিন্তু কিছুমানে ভাল উপাৰ্জনৰ আশা কৰি ঋণ লৈ আছে । কিছুমানে আনকি ইয়াৰ বাবে ব্যক্তিগত ঋণো লৈ আছে । আনকি উচ্চ সুতৰ ঋণ লৈ ভালদৰে বিনিয়োগ কৰিলেও ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে ইতিবাচক ফলাফল নাপাব পাৰে।

