টনচিলাইটিছ শিশুৰ এটা সাধাৰণ সমস্যা বুলি ধৰা হয় যিটো সাধাৰণতে ভাইৰাছ আৰু বেক্টেৰিয়াৰ সংক্ৰমণৰ ফলত হয় । কিন্তু এনে নহয় যে বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ এই সমস্যা হ’ব নোৱাৰে । আনহাতে, সাধাৰণতে সাধাৰণ বুলি গণ্য কৰা এই সমস্যাটোৰ প্ৰতি যদি আপুনি বিশেষ গুৰুত্ব নিদিয়ে বা গুৰুত্ব নিদিয়ে তেন্তে ইয়াৰ গুৰুতৰ পৰিণতিও হ’ব পাৰে(Tonsillitis Causes Symptoms and Diagnosis)।

গুৰুত্ব নিদিলে টনচিলাইটিছৰ সমস্যাও গুৰুতৰ হৈ উঠিব পাৰে

সাধাৰণতে ফ্লু আৰু ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ ফলত বতৰ সলনি হ’লে প্ৰাপ্তবয়স্ক আৰু শিশু উভয়ৰে ডিঙিৰ বিষ হোৱাৰ অভিযোগ হয়(Tonsillitis Symptoms and causes) । বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে টনচিলাইটিছ অৰ্থাৎ টনচিলত হোৱা প্ৰদাহই ইয়াৰ বাবে দায়ী বুলি ধৰা হয় । যদিও টনচিলাইটিছ এটা সাধাৰণ সমস্যা, কিন্তু কেতিয়াবা উপযুক্ত চিকিৎসাৰ অভাৱত বা আন কাৰণত ইয়াৰ গুৰুতৰ প্ৰভাৱো হ’ব পাৰে ।

টনচিলাইটিছ কি, কিয় হয় আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে জানিবলৈ চণ্ডীগড়ৰ নাক, কাণ, ডিঙি বিশেষজ্ঞ(ENT Specialist) ডাঃ বলৱিন্দৰ সিঙৰ পৰামৰ্শ লৈছিল ইটিভি ভাৰত সুখীভৱই ।

টনচিলাইটিছ কি ?

ডাঃ বলৱিন্দৰ সিঙে বুজাইছে যে টনচিল হৈছে আমাৰ ডিঙিৰ সেই অংশ বা অংগ যিবোৰ ডিঙিৰ দুয়োকাষে থাকে । সাধাৰণতে বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত বা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ, ফ্লু বা কিছুমান বিশেষ বেক্টেৰিয়া বা ভাইৰাছৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ দৰে অন্যান্য অৱস্থাৰ বাবে টনচিল ফুলি উঠে । এই অৱস্থাক টনচিলাইটিছ বোলা হয় । ই এক সংক্ৰামক ৰোগ ।

তেওঁ ব্যাখ্যা কৰে যে, সাধাৰণতে সাধাৰণ টনচিলাইটিছ ৫ৰ পৰা ১৫ বছৰৰ ভিতৰৰ শিশুক বেছিকৈ আক্ৰান্ত কৰে । কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে প্ৰাপ্তবয়স্কৰ লগত এনেকুৱা হ’ব নোৱাৰে ।

সাধাৰণতে যেতিয়া চিকিৎসাৰ দ্বাৰা আৰু কিছুমান সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি বেক্টেৰিয়া বা ভাইৰাছৰ প্ৰভাৱ কমি যায় তেতিয়া এই সমস্যা সহজে আৰোগ্য হয় । কিন্তু কেতিয়াবা কিছুমান বিশেষ পৰিস্থিতিত বা উপযুক্ত চিকিৎসা নকৰিলে গুৰুতৰ ৰূপত দীৰ্ঘদিন ধৰি আক্ৰান্ত হ’ব পাৰে(Tonsillitis ENT Health) । যেনে টনচিলৰ ফুলা বৃদ্ধি পায়, ইয়াৰ ৰং সলনি হয় আৰু ইয়াৰ ওপৰত বিভিন্ন ৰঙৰ পেচ দেখা দিয়ে ইত্যাদি(Is tonsillitis serious or not) । আনকি কেতিয়াবা ইহঁতৰ মাজতো পূজ পোৱা যায়। যাৰ ফলত ভুক্তভোগীয়ে কেতিয়াবা খোৱা-বোৱা, মদ্যপান কৰা, কথা কোৱা আনকি শুই থকাতো অসুবিধা হ’বলৈ ধৰে(How long does a tonsillitis last) ।

একে সময়তে যদি এই সমস্যাটো অধিক বৃদ্ধি পায় বা বাৰে বাৰে হ’বলৈ আৰম্ভ কৰে, তেন্তে টনচিলবোৰ আঁতৰোৱাটো প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰে, যাৰ বাবে অস্ত্ৰোপচাৰৰ সহায়ও লোৱা হয় ।

টনচিলাইটিছৰ প্ৰকাৰ

ডাঃ সিঙে বুজাইছে যে, টনচিলাইটিছৰ তীব্ৰতা, ইয়াৰ কম্পনাংক আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱৰ ভিত্তিত ইয়াক মূল ছটা প্ৰকাৰ বুলি গণ্য কৰা হয় ।

একুট টনচিলাইটিছ(Acute Tonsillitis): এই ধৰণৰ টনচিলাইটিছত যিকোনো বেক্টেৰিয়া বা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হ’লে টনচিলত ধূসৰ (ধূসৰ) বা বগা ৰঙৰ তৰপ গঠন হ’বলৈ আৰম্ভ কৰে । এই পৰ্যায়ত ডিঙিত ফুলা আৰু বিষ হোৱাৰ লগতে জ্বৰৰ সমস্যাও হ’ব পাৰে । সঠিক যত্ন আৰু চিকিৎসাৰ দ্বাৰা তীব্ৰ টনচিলাইটিছ সোনকালে আৰোগ্য হয় ।

ক্ৰনিক টনচিলাইটিছ(Chronic Tonsillitis): সঘনাই বা কম সময়ৰ ভিতৰত হোৱা তীব্ৰ টনচিলাইটিছক ক্ৰনিক টনচিলাইটিছ হিচাপে শ্ৰেণীভুক্ত কৰা হয় ।

ষ্ট্ৰেপ থ্ৰ'ট (Strep Throat): Streptococcus নামৰ এবিধ বেক্টেৰিয়াৰ ফলত ষ্ট্ৰেপ থ্ৰ’ট হয় । এই ধৰণৰ সংক্ৰমণক গুৰুতৰ বুলি ধৰা হয় । ইয়াত ডিঙিৰ বিষ আৰু জ্বৰৰ লগতে ডিঙিৰ বিষ আৰু ডিঙিৰ জুইৰ দৰে সমস্যাও হ’ব পাৰে ।

একুউট মনোনিউক্লিঅ'ছিছ(Acute mononucleosis): ইয়াৰ বাবে "এপষ্টেইন-বাৰ" ভাইৰাছ দায়ী বুলি সাধাৰণতে বিশ্বাস কৰা হয় । এই সমস্যাত ডিঙিৰ বিষ, ফোহা, জ্বৰ আৰু ভাগৰুৱা হোৱাৰ লগতে টনচিলবোৰ তীব্ৰভাৱে ফুলি উঠিব পাৰে ।

পেৰিট’নচিলাৰ এবচেছ(Peritonsillar abscess): টনচিলৰ চাৰিওফালে পূজ জমা হোৱাৰ বাবে ইয়াক টনচিলাইটিছৰ অন্যতম গুৰুতৰ প্ৰকাৰ বুলি গণ্য কৰা হয় । আৰু বহুবাৰ উতলাও গঠন হ’বলৈ আৰম্ভ কৰে । তৎক্ষণাত পেৰিটনচিলাৰ এবচেছ শুকুৱাই লোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ।

টনচিল ষ্টোন (Tonsilloliths): টনচিলত সংক্ৰমণ হয়

ইহঁত বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে কেতিয়াবা ইহঁতৰ আঁহত গাঁঠিৰ সৃষ্টি হয়, যাক টনচিল ষ্টোন বোলা হয়

একে সময়তে সংক্ৰমণৰ সময়ত টনচিলত কোনো ধৰণৰ ফুলি উঠে

আৱৰ্জনা জমা হৈ তাৰ পিছত কঠিন হৈ পৰাৰ ফলতো টনচিল ষ্টোন বা টনচিল’লিথ হ’ব পাৰে চাগে

ডাঃ সিঙে বুজাইছে যে, কাৰণ যিয়েই নহওক কিয়, টনচিলত থকা সমস্যাৰ বিষয়ে তথ্য পোৱাৰ লগে লগে চিকিৎসকৰ সৈতে পৰীক্ষা কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয়, তেওঁ নিৰ্ধাৰিত ঔষধৰ কোৰ্চ সম্পূৰ্ণ কৰা আৰু অন্যান্য সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় । কেৱল এই সমস্যাতে নহয়, কোনো ৰোগ বা সমস্যাত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অবিহনে কোনো ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰাটো ভুক্তভোগীয়ে পৰিহাৰ কৰিব লাগে ।

টনচিলাইটিছৰ লক্ষণ

তেওঁ বুজাইছে যে, যেতিয়া টনচিলত ফুলি উঠে, লগতে ডিঙিত বিষ হয়, তেতিয়া টনচিলৰ ৰংও গোলাপী ৰঙৰ পৰা ৰঙা ৰঙালৈ পৰিণত হ’বলৈ ধৰে । ইয়াৰ বাহিৰেও কেতিয়াবা হালধীয়া, বগা আৰু ধূসৰ (ধূসৰ) দাগ বা পেচবোৰো ইহঁতৰ ওপৰত দেখা দিয়ে । কিন্তু টনচিলাইটিছৰ লক্ষণসমূহ কেৱল সেয়াই নহয় । এইবোৰৰ বাহিৰেও বিভিন্ন ধৰণৰ টনচিলাইটিছৰ বহুতো লক্ষণ দেখা দিব পাৰে। ইয়াৰে কিছুমান তলত দিয়া ধৰণৰ ।

ডিঙিৰ বিষ আৰু বিষ

যিকোনো বস্তু গিলিবলৈ অসুবিধা বা বিষ

ডিঙিৰ পৰা কাণলৈকে বিষ

জ্বৰ হোৱা

ডিঙিত লিম্ফ ন’ড বৃদ্ধি হোৱা

মাতৰ পৰিৱৰ্তন বা কৰ্কশ শব্দ

মুখৰ দুৰ্গন্ধ

পেটৰ বিষ আৰু মূৰৰ বিষ

ডিঙিৰ বিষ আৰু জঠৰতা

কথা কোৱাত অসুবিধা

ডাঃ সিঙে বুজাইছে যে যেতিয়া অধিক সৰু ল’ৰা-ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত এই সমস্যা বৃদ্ধি পায়, আন লক্ষণৰ লগতে অত্যধিক লালা ওলোৱা, যিকোনো বস্তু খোৱা-পান কৰাত কান্দি থকা আৰু হাইপাৰ হোৱা আদি লক্ষণসমূহো দেখা যায় । এই লক্ষণবোৰ দেখা দিয়ে-

একেবাৰে আওকাণ কৰিব নালাগে আৰু শিশুটিক তৎক্ষণাত চিকিৎসকক দেখুৱাব লাগে ।

তেওঁ বুজাইছে যে, সাধাৰণতে এন্টিবায়টিকৰ এটা কোৰ্চে টনচিলাইটিছৰ সমস্যাত সকাহ দিয়ে । কিন্তু কেতিয়াবা পুনৰাবৃত্তি হোৱা সংক্ৰমণৰ বাবে বা বেক্টেৰিয়াজনিত টনচিলাইটিছৰ চিকিৎসাৰ বাবে কম সময়ৰ ভিতৰতে টনচিল আঁতৰোৱাটো প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰে । যাৰ বাবে অস্ত্ৰোপচাৰৰ সহায় লোৱা হয় ।

সাৱধানতা

তেওঁ বুজাইছে যে যিহেতু এই সমস্যা সংক্ৰামক, সেয়ে কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো প্ৰয়োজনীয়। উদাহৰণস্বৰূপে, টনচিলাইটিছৰ সমস্যা থকা লোকসকল, বিশেষকৈ শিশুৱে আনৰ পৰা কিছু দূৰত্ব বজাই ৰাখিব লাগে। শিশুক স্কুললৈ পঠিয়াব নালাগে, ভুক্তভোগীৰ টুথব্ৰাছ আনৰ পৰা পৃথক কৰি ৰাখিব লাগে, কাহ বা হাঁচি কৰোতে নাক-মুখ ৰুমালেৰে ঢাকিব লাগে আৰু সম্পূৰ্ণ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ যত্ন ল’ব লাগে ।

ইয়াৰ বাহিৰেও আন কিছুমান কথা মনত ৰাখিলে টনচিলাইটিছৰ সমস্যাটোৰ পৰাও কিছু সকাহ পোৱা যায় । ইয়াৰে কিছুমান তলত দিয়া ধৰণৰ-

দিনটোত কমেও দুবাৰকৈ নিমখ মিহলাই গৰম পানীৰে গাৰ্গল কৰিলে এই সমস্যাৰ পৰা উপশম পোৱা যায় । কুমলীয়া পানী বা গৰম চুপ গ্ৰহণ কৰিলেও ডিঙিত সকাহ পোৱা যায় । ইয়াৰ বাহিৰেও সহজে গিলিব পৰা এনে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব লাগে, যেনে- খিচিড়ি, পাতল মচুৰ দাইল বা শাক-পাচলিৰ সৈতে ৰুটি আদি । বেছিকৈ কথা কোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক ।

