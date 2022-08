সমগ্ৰ দেশতে ‘টমেটো ফ্লু’ নামৰ নতুন ভাইৰাছজনিত ৰোগ বিয়পি পৰাক লৈ চিকিৎসা বিজ্ঞানীসকলে জাৰি কৰিছে এক সতৰ্কবাণী(Lancet warns about tomato flu) । দেশত ক'ভিড আতংকৰ মাজতে এই নতুন ৰোগে সকলোৰে মাজত এক আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ বৰ্তমান সকলোৰে মনত এটায়ে প্ৰশ্ন ক'ৰ পৰা আহিল এই নতুন ৰোগ(New virus attacking children in India) । এই ফ্লুৰ ফলত যথেষ্ট সংখ্যক লোক সংক্ৰমিত হোৱাৰ পিছতে বৰ্তমান কেৰেলাত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ।

কিন্ত এতিয়া প্ৰশ্ন হয় যে, টমেটো ফ্লু কি, ইয়াৰ লক্ষণসমূহ কি, এই ৰোগৰ পৰা কেনেকৈ হাত সাৰি থাকিব পাৰি লগতে ইয়াৰ মৃত্যুৰ হাৰ কিমান এই আটাইবোৰৰ বিষয়ে সবিশেষ জানো আহক । লগতে ভাৰতত ইয়াৰ চিকিৎসা কি আৰু ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ হাত সাৰিব পাৰি ।

দৰাচলতে ভৰি আৰু মুখৰ লগত জড়িত এই সংক্ৰমণক টমেটো জ্বৰ আৰু টমেটো ফ্লু বুলি কোৱা হৈছে(Tomato flu virus cases in India) । বৰ্তমানলৈকে ভাৰতত ৮২ টা শিশু টমেটো ফ্লুত আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে(82 cases detected so far) । বিগত ৬ মে'ত কেৰেলাৰ কোলাম জিলাত এই ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিল । লেন্সেণ্ট জাৰ্নেলৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি পাঁচ বছৰৰ তলৰ শিশু এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে ।

এই ৰোগৰ লক্ষণ কি কি ?

লেন্সেটৰ এক প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে, এই ৰোগত ছালত ৰঙা দাগ দেখা দিবলৈ পোৱা যায় আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ ফোহাও দেখা দিয়ে । কোৱা হৈছে যে, কৰ'না, চিকুনগুনিয়া, ডেংগু আৰু মাংকি পক্স সংক্ৰমণতো একেধৰণৰ লক্ষণ দেখা যায়(Monkey pox symptoms in Kerala) । হয়তো ৰঙা ফোহাৰ বাবেই ইয়াৰ নাম টমেটো ফ্লু ৰখা হৈছে । টমেটো ফ্লু হৈছে এটি শিশুৰ পৰা আন এটি শিশুলৈ বিয়পিব পৰা এক সংক্ৰামক ৰোগ । আন আন লক্ষণৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ইয়াৰ ভিতৰত আছে ছালৰ ফোহা, তীব্ৰ জ্বৰ, বিষ, গাঁঠি ফুলা, পানীলগা আৰু ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰা আদি ।

পাঁচ বছৰৰ তলৰ শিশু আক্ৰান্ত

এই ৰোগৰ আচৰিত কথাটো হ'ল যে, পাঁচ বছৰৰ তলৰ শিশুৱে এই ৰোগত আক্ৰান্ত হয় । ইয়াৰ বাবে শিশুৰ ছালত জ্বলা-পোৰা আৰু খজুৱতি হয় । ইয়াৰ বাহিৰেও এই ৰোগত আক্ৰান্ত হ'লে ৰোগী শিশুটিৰ তীব্ৰ জ্বৰ হোৱা দেখা যায় । টমেটো ফ্লুত আক্ৰান্ত হোৱা শিশুৰ শৰীৰ আৰু গাঁঠিৰ তীব্ৰ বিষৰ লগতে পানীলগাৰ সমস্যাও থাকে ।

ভাৰতৰ অৱস্থা কি ?

প্ৰতিবেদন অনুসৰি মে’ মাহত কেৰেলাৰ পৰা এই ফ্লুৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছিল(Tomato flu virus infacted cases in Kerala) । কেৰেলাত এই ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ বাবে তামিলনাডু আৰু কৰ্ণাটকতো এক সতৰ্কবাণী দিয়া হৈছিল । একে সময়তে ওড়িশাৰ ভুৱনেশ্বৰস্থিত আঞ্চলিক চিকিৎসা গৱেষণা কেন্দ্ৰত ২৬ টা শিশু ইয়াৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে । সকাহৰ বিষয় যে, এতিয়ালৈকে কেৰেলা, তামিলনাডু আৰু ওড়িশাৰ বাহিৰে ভাৰতবৰ্ষৰ আন কোনো ৰাজ্যত এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহা নাই ।

এই ফ্লুৰ পৰা কেনেকৈ সজাগ হৈ থাকিব পাৰি ?

এই ৰোগৰ বিষয়ে চিকিৎসকে কয় যে ই মাৰাত্মক নহয় । এই মুহূৰ্তলৈকে এই ৰোগত মৃত্যুৰ সংখ্যা শূণ্য । কিন্তু এই ৰোগ সন্দৰ্ভত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা কোনো বিবৃতি জাৰি কৰা হোৱা নাই । কিন্তু সময়মতে লক্ষণসমূহ চিনাক্ত কৰি সংক্ৰমিতসকলক পৃথক কৰি ইয়াক সহজে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা যায় । গতিকে আতংকিত হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই । ইয়াত কম ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা থকা শিশুসকল অধিক সাৱধান হোৱাটো প্ৰয়োজন ।

পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা আৰু খাদ্যৰ যত্ন লওক

যদি আপোনাৰ শিশুটিৰ দেহত এই টমেটো ফ্লুৰ লক্ষণ দেখা যায় তেন্তে শিশুটিক এজন ভাল চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা উচিত । শিশুটি যাতে খজুৱতি নকৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব লগতে শিশুটিৰ চাফ-চিকুণতাৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব দিব লাগিব । শিশুটি সঠিকভাৱে জিৰণি লোৱাটো জৰুৰী আৰু মাজে মাজে পানী শিশুটিক পানী খুৱাই থাকিব । এই ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰি ৰখা ।

