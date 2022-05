কোনো নতুন ঠাইলৈ ভ্ৰমণ কৰা বা নতুন দৃশ্য অন্বেষণ কৰাৰ আকাংক্ষা প্ৰতিগৰাকী মানুহৰে থাকে । এনে ভ্ৰমণে আমাক কেৱল ব্যস্ত জীৱনৰ পৰা কিছু বিৰতি দিয়াই নহয় আমাক নতুন বস্তু শিকাত সহায় কৰে । ভ্ৰমণে আপোনাক মানসিকভাৱে আনন্দ দিব পাৰে । কিন্তু ই আপোনাৰ শৰীৰৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ পেলায় ।

দীঘলীয়া বিমান যাত্ৰা, আহাৰৰ সময় সলনি আৰু দৈনন্দিন ৰুটিনে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । সেয়েহে, সুস্থ জীৱন যাপন কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ! সুস্থ হৈ থাকিবলৈ ভ্ৰমণৰ পিছত কি কৰিব লাগে তাৰ কেইটামান পৰামৰ্শ তলত দিয়া হৈছে । যিয়ে আপোনাক স্বাস্থ্যৱান হৈ থকাৰ লগতে ভ্ৰমণৰ মধুৰ স্মৃতি উপভোগ কৰাত সহায় কৰিব ।

যথেষ্ট পৰিমাণে পানী খাব (Drink plenty of water): কোৱা হয় যে বিশুদ্ধ খোৱাপানীতকৈ ভাল ঔষধ একো নাই (There is no better medicine than pure drinking water)। ভ্ৰমণকাৰীসকলে সন্মুখীন হোৱা প্ৰধান সমস্যাটো হৈছে ডিহাইড্ৰেচন (Dehydration is a common ailment faced by vacationers)। সঠিক হাইড্ৰেছনে আপোনাৰ শৰীৰক সুস্থ আৰু সক্ৰিয় কৰি ৰখাত সহায় কৰিব । পানীয়ে আপোনাক বন্ধৰ সময়ত হোৱা অতিৰিক্ত ওজন হ্ৰাস কৰাত আৰু ভাগৰ কম কৰাত সহায় কৰিব । পানী, সমৃদ্ধ ফল আৰু পাচলিয়ে আপোনাক শৰীৰত H2Oৰ ভাৰসাম্য বজাই ৰখাত সহায় কৰে ।

আপোনাৰ টোপনিৰ সময় পুনৰ আগৰ অৱস্থালৈ আনক (Get your sleep cycle back on track):

সুস্থ জীৱন যাপনৰ বাবে পৰ্যাপ্ত টোপনি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । ভ্ৰমণৰ ফলত আপোনাৰ স্বাভাৱিক টোপনিৰ সময়সূচীৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে, যাৰ ফলত আপুনি অলস, কাম কৰিবলৈ ইচ্ছা নোহোৱা আৰু খিংখিঙীয়া হ'ব পাৰে । যেতিয়া আপুনি টোপনি যাব, আপোনাৰ মগজু আক্ষৰিকভাৱে ৰিচাৰ্জ হয় । ই আপোনাক সতেজ অনুভৱ কৰাব আৰু আপোনাৰ মনোভাৱ বৃদ্ধি কৰিব ।

পুষ্টিকৰ আহাৰ খাব (Eat Healthy):

যেতিয়া আপুনি ভ্ৰমণলৈ যায় খাদ্য আৰু পানীয়ৰ পৰিমাণ অধিক হোৱাটো স্বাভাৱিক । কিন্তু পুষ্টিকৰ আহাৰে আপোনাক আপোনাৰ পাচন তন্ত্ৰ সুস্থ কৰি ৰখাত সহায় কৰিব । আপুনি আপোনাৰ আহাৰৰ বাবে পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে । তলত পুষ্টিকৰ আহাৰ গ্ৰহণৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।

অধিক আঁহযুক্ত আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব (Eat more fiber): আঁহযুক্ত আহাৰে কৌষ্ঠকাঠিন্য উপশম কৰাত আৰু শৰীৰৰ ওজন বজাই ৰখাত সহায় কৰে । ওটচ, মটৰ, বীন, আপেল, টেঙাজাতীয় ফল, গাজৰ আৰু আলু হৈছে আপুনি আপোনাৰ খাদ্য তালিকাত যোগ দিব পৰা কিছুমান আঁহযুক্ত খাদ্য ।

চেনী কমকৈ খাব (Cut back on sugar): চেনীয়ে মেদবহুলতা, মধুমেহ, হৃদৰোগ আৰু অন্যান্য দীৰ্ঘম্যাদী ৰোগৰ বাবে আপোনাৰ বিপদাশংকা বৃদ্ধি কৰে ; মিঠা পানীয় আৰু চেনীযুক্ত লঘু আহাৰ পৰিহাৰ কৰিলে আপুনি সুস্থ আৰু স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকিব পাৰিব । ইয়াৰ বিকল্প হিচাপে আপুনি মৌ খাব পাৰে ।

যথেষ্ট পৰিমাণে পাচলি খাব (Eat lots of vegetables): পাচলি হৈছে বহুতো পুষ্টিৰ উৎকৃষ্ট উৎস, যাৰ ভিতৰত আছে পটেছিয়াম, ফাইবাৰ, ফ'লেট (ফলিক এচিড) আৰু ভিটামিন A, E । শাক-পাচলিয়ে আপোনাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব আৰু আপোনাৰ শৰীৰৰ পৰা বিষাক্ত পদাৰ্থ উলিয়াই দিব ।

ঘৰত বনোৱা খাদ্য খাব (Eat home-made food): আপুনি ঘৰলৈ উভতি অহাৰ লগে লগে ৰেষ্টুৰেণ্টত খোৱা বন্ধ কৰক। ঘৰত ৰন্ধা আহাৰ খোৱাটোৱে কেৱল আপোনাৰ ধন ৰাহি নকৰে ইয়াৰ লগতে আপুনি খোৱা খাদ্য স্বাস্থ্যকৰ আৰু উন্নত মানদণ্ডৰ হয় ।

সময়মতে খাব (Eat on time): অনিয়মীয়া খাদ্যাভ্যাসে আমাৰ পাচন তন্ত্ৰ, ৰক্ত শৰ্কৰা নিয়ন্ত্ৰণ আৰু ভোকৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । সেয়েহে সময়মতে খোৱা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ।

যোগৰ জৰিয়তে নিজকে পুনৰ শক্তিশালী কৰি তোলক (Re-energize yourself through yoga):

এটা স্থানৰ পৰা আন এটা স্থানলৈ যোৱা, তাৰ পৰা সামগ্ৰীবোৰ কঢ়িয়াই অনাটো আপোনাৰ শৰীৰৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । আপোনাৰ পেশীবোৰৰ ওপৰত চাপ পৰাৰ লগতে বিষাব পাৰে । সাধাৰণ ব্যায়ামে আপোনাক সতেজ কৰি তুলিব পাৰে (Exercise will help you feel refreshed)।

শৰীৰচৰ্চা বা ব্যায়াম হৈছে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আহিলা যিয়ে কেৱল আপোনাৰ শাৰীৰিক উদ্বেগ হ্ৰাস নকৰে লগতে ভ্ৰমণৰ ফলত হোৱা মানসিক চাপ আৰু আৱেগিক চাপও হ্ৰাস কৰে । আপুনি আপোনাৰ শৰীৰক বিষৰ পৰা সকাহ দিবলৈ বহুতো যোগাভ্যাস আছে । (ডাঃ ছোনিয়া লাল গুপ্তা, এম.ডি., এম.বি.এ., এফ.এ.চি.পি., জ্যেষ্ঠ নিউৰোলজিষ্ট)

