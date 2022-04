ক'ভিড মহামাৰী (Covid-19) আৰু লকডাউনৰ বাবে, আমাৰ বেছিভাগেই ঘৰৰ পৰাই কাম কৰি আছে । যাৰ বাবে কম্পিউটাৰ, ম'বাইল বা ডিজিটেল মাধ্যমত আমি বেছি সময় দিব লগীয়া হৈছে । আপুনি প্ৰায় গোটেই দিনটো আপোনাৰ লেপটপ বা কম্পিউটাৰৰ স্ক্ৰীণলৈ চাই কটাবলগীয়া হৈছে । প্ৰাপ্তবয়স্ক লোক আৰু শিশুসকলেও একেধৰণে টিভি চাই বা সামাজিক মাধ্যমত সময় অতিবাহিত কৰিছে ।

ডিজিটেল স্ক্ৰীণৰ সন্মুখত বেছি সময় থকাৰ বাবে, আপোনাৰ চকুত স্বাভাৱিকতকৈ অধিক চাপ পৰিছে । আপোনাৰ দুটা আটাইতকৈ মূল্যৱান সম্পদ (আপোনাৰ চকু) সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ আপুনি কিছুমান কাম কৰা উচিত (Keep your eyes safe and secure)।

লেপটপ/কম্পিউটাৰ সঠিক দূৰত্বত ৰাখিব (Keep laptop/computer at proper distance):

বহুলোকে তেওঁলোকৰ ডিজিটেল সঁজুলিবোৰ চকুৰ একেবাৰে ওচৰতে ৰাখে । এনে লোকসকলৰ প্ৰায়ে চকুৰ সমস্যা হোৱাৰ আশংকা অধিক হয় । বিশেষকৈ কৰ্মক্ষেত্ৰত দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে কম্পিউটাৰ বা লেপটপ ব্যৱহাৰ কৰা সকলৰ ক্ষেত্ৰত এই সমস্যা দেখা যায় । লেপটপটো আপোনাৰ বাহুৰ সমান দৈৰ্ঘ্যত ৰখাটো দৰকাৰ ।

অৰ্থাৎ, স্ক্ৰীণখন আপোনাৰ চকুৰ পৰা উপযুক্ত দূৰত্বত থাকিব লাগে । আপোনাৰ স্ক্ৰীণ কমেও এটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য (২৫ ইঞ্চি) দূৰত আৰু চকুৰ স্তৰতকৈ অলপ তলত হ'ব লাগে । এনেদৰে ৰাখিলে চকুৰ ওপৰত পৰা চাপ হ্ৰাস হয় আৰু পোহৰৰ তীব্ৰতা হ্ৰাস কৰে ।

আপোনাৰ স্ক্ৰীণৰ অৱস্থান আৰু উজ্জ্বলতা মিলাওক (Adjust your screen position and brightness):

আপুনি উপলব্ধি কৰাতকৈ আপোনাৰ স্ক্ৰীণৰ স্থান অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ । দৰাচলতে, দিনটোত দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে কাম কৰাৰ পাছত আপোনাৰ চকুৱে কেনে অনুভৱ কৰে তাৰ ওপৰত ই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰভাৱ পেলায় । স্ক্ৰীণৰ অৱস্থান আৰু উজ্জ্বলতা মিলাওক যাতে আপুনি আপোনাৰ ছিষ্টেমত অত্যাধিক জোৰ নকৰাকৈ বা মনোযোগ নিদিয়াকৈ কাম কৰিব পাৰে । যদি আপোনাৰ চকু অত্যাধিক দুৰ্বল হয়, আপুনি চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যোৱা উচিত ।

প্ৰাকৃতিক পোহৰত কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক (Try to work in natural light):

সদায়ে এলইডি বা টিউব লাইট ব্যৱহাৰ কৰাৰ সলনি প্ৰাকৃতিক পোহৰত কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব । যেতিয়া সূৰ্যৰ পোহৰ দুৱাৰ আৰু খিৰিকীৰে আপোনাৰ কোঠাত প্ৰৱেশ কৰে, ই আপোনাৰ চকুক আৰাম দিয়ে । ই আপোনাক গোটেই দিনটো সক্ৰিয় হৈ থকাত সহায় কৰে ।

নিয়মীয়া বিৰতি লওক (Take regular breaks):

ঘৰৰ পৰা কাম কৰোঁতে মনত ৰাখিবলগীয়া আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাবোৰৰ ভিতৰত এটা হ'ল নিয়মীয়া বিৰতি লোৱা । এইটো এটা কাৰ্যকৰী উপদেশ যাক বহুলোকে অৱজ্ঞা কৰে কিয়নো তেওঁলোকে নিৰন্তৰ তেওঁলোকৰ কামত মনোনিৱেশ কৰে । অৱশ্যে, আপুনি প্ৰতি ঘণ্টাত কমেও ৫ মিনিটৰ বাবে স্ক্ৰীণৰ পৰা আপোনাৰ দৃষ্টি আঁতৰাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক । ই আপোনাৰ একাগ্ৰতা আৰু উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি কৰে । এয়া হৈছে এক সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ উপায় ! গতিকে বিৰতি ল'বলৈ নাপাহৰিব ।

চকুৰ ব্যায়াম আৰম্ভ কৰক (Practice Eye Exercises):

কিছুমান নিয়মীয়া চকুৰ ব্যায়াম কৰিবলৈ প্ৰতি ২৪ ঘণ্টাত কিছু সময় উলিয়াওক । আপোনাৰ চকু, শৰীৰৰ আন অংশৰ দৰে শক্তিশালী আৰু স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকিবলৈ নিয়মীয়া ব্যায়ামৰ প্ৰয়োজন । ২০-২০-২০ নিয়মটো হৈছে এনে এক সৰল ব্যায়াম যিটো আপুনি ঘৰৰ পৰা কাম কৰোঁতে কৰিব পাৰে । প্ৰতি ২০ মিনিটৰ পিছত, ২০ ছেকেণ্ডৰ বাবে আপোনাৰ স্ক্ৰীণৰ পৰা আঁতৰি থাকক আৰু ২০ ফুট দূৰত্বত থকা যিকোনো বস্তুত মনোযোগ দিয়ক ।

চকু টিপিয়াবলৈ নাপাহৰিব (Don't forget to blink):

সাধাৰণতে, আপুনি প্ৰতি চাৰি ছেকেণ্ডত চকু টিপিয়াব । কিন্তু কিছুমান অধ্যয়নে দেখুৱায় যে ডিজিটেল স্ক্ৰীণৰ সৈতে কাম কৰোঁতে এই সময় আধাতকৈও বেছি হয় । আপোনাৰ চকু আৰ্দ্ৰ কৰি ৰাখিবলৈ যিমান সম্ভৱ সঘনাই চকু টিপিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু চকু দুটা শুকান আৰু বিৰক্ত হ'বলৈ নিদিব ।

ডাঙৰ ফন্ট ব্যৱহাৰ কৰক (Use bigger fonts):

আপোনাৰ লেপটপ বা কম্পিউটাৰত থকা ফণ্টৰ (font) আকাৰে প্ৰায়ে আমাৰ চকুত প্ৰভাৱ পেলায় । ফণ্টটো যিমানে সৰু হয়, চকুৰ ওপৰত সিমানে অধিক চাপ পৰে । ইয়াৰ কাৰণ হৈছে সৰু ফণ্টবোৰ পঢ়াৰ সময়ত অধিক মনোযোগৰ প্ৰয়োজন হয়, যাৰ ফলত আপোনাৰ চকুত চাপ পৰে । সেয়েহে, দীঘলীয়া নথিপত্ৰ পঢ়ি থাকোঁতে, স্ক্ৰীণৰ ফণ্ট যিমান সম্ভৱ মিলাই লওঁক ।

সঠিক পোহৰ নিশ্চিত কৰক (Ensure proper lighting):

চকুৰ চাপৰ এক মুখ্য কাৰণ হৈছে গ্লেয়াৰ । ডিজিটেল স্ক্ৰীণ এখনত খিৰিকীৰ পৰা অহা অত্যাধিক পোহৰৰ ফলত গ্লেয়াৰ হয়, যি সাধাৰণতে পোনপটীয়াকৈ আপোনাৰ পিছফালে বা সন্মুখত থাকে । সেয়ে আপোনাৰ কম্পিউটাৰ বা লেপটপৰ স্ক্ৰীণখন গ্লেয়াৰৰ পৰা বচায় ৰাখক আৰু প্ৰয়োজন হ'লে খিৰিকীত ড্ৰেপ বা ব্লাইণ্ড ব্যৱহাৰ কৰক ।

হাইড্ৰেটেড হৈ থাকক (Stay hydrated):

পৰ্যাপ্ত পানী বা তৰল আহাৰ আপোনাৰ শৰীৰ লগতে চকুৰ বাবেও অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । যদি আপুনি হাইড্ৰেটেড হৈ থাকে তেন্তে আপুনি আপোনাৰ চকু শুকান আৰু বিৰক্ত হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰে ।

চকু পৰীক্ষা কৰক (Get an eye test):

কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ চকু দুটা ভালদৰে ৰাখিবলৈ নিয়মীয়া চকু পৰীক্ষা কৰাটো অত্যাৱশ্যকীয় । প্ৰতি দুবছৰত এবাৰকৈ এগৰাকী চকু ৰোগ বিশেষজ্ঞ বা চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওঁক বা চকুৰ পৰীক্ষা কৰাওক । এগৰাকী চকু ৰোগ বিশেষজ্ঞই আপোনাৰ দৃষ্টি শক্তি হেৰুওৱাৰ পূৰ্বে চকুৰ সমস্যা চিনাক্ত কৰিব পাৰে ।

(ডাঃ অনুৰাগ ৱাহি, জ্যেষ্ঠ পৰামৰ্শদাতা, Sharp Sight Eye Hospitals)

