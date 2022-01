নেশ্যনেল ডেস্ক, 1 জানুৱাৰী: ডেটিং আজিকালি সচৰাচৰ সকলোৰে মুখত সততে থকা এটা শব্দ ৷ ভাল লগা জনৰ সৈতে কটোৱা নিৰিবিলি মূহুৰ্তত এজনে আনজনক জনাৰ যি প্ৰয়াস কৰে, সহজ অৰ্থত সেয়াই ডেটিং ৷ পিছে এই ডেটিং ফলপ্ৰসূ তেতিয়াহে হয়, যেতিয়া আপুনি নিজক ভাল পাবলৈ শিকে আৰু বৰ্তমানত জীৱনটো উপভোগ কৰিব জানে ৷

ডেটিঙৰ পৃথিৱীখন যিমান জটিল সিমানেই ৰসাল, দুঃসাহসিক আৰু Excited, সকলোৱে আপোচবিহীনভাৱে ডেটিং পিৰিয়ড উদযাপন কৰিব লাগে ৷ কিয়নো ৰিলেছনশ্বিপ এক্সপাৰ্ট শ্বাহজিন শিবদশানীয়েই কৈ থৈছে, "The secret to finding your mate is having healthy dating practices and not settling for less" ৷

দেখা গৈছে যে, 4/5 জনকৈ চিংগল ভাৰতীয় ডেটিঙৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয় ৷ কিয়নো বৰ্তমান ম’বাইলতেই উপলব্ধ হৈছে বিভিন্ন ডেটিং এপ ৷ যদি আপুনি নতুন বৰ্ষটোত ডেটিঙৰ কথা ভাবিছে, তেন্তে কেইটামান কথা নিশ্চয় মনত ৰাখিব-

Date at your own pace : ডেটিং পিৰিয়ডৰ সময়চোৱাত সদায় এটা স্বাভাৱিক গতি বৰ্তাই ৰাখিব ৷ নতুন বছৰটোত আপুনি কাক কেনেদৰে বিচাৰে, সেইয়া সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ সিদ্ধান্ত কিন্তু খুব দুৰন্ত গতি এটাত যিকোনো এটা সম্পৰ্ক লৈ আগনবঢ়াই ভাল ৷ সহজে মিলিব পৰা জনৰ লগতেই এনে আত্মীয়তা গঢ়ি তোলা উচিত ৷ সম্পৰ্ক এটাৰ পিছৰ পৰ্যায়লৈ যোৱাৰ পূৰ্বে ইজনে আনজনক জনাৰ প্ৰয়াস কৰক ৷

Say NO to Red flags : ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্ক এটা আৰম্ভ কৰিবলৈ লোৱাৰ মূহুৰ্তত যদি আপুনি কিবা ৰেড চিগনেল পাই, তেন্তে সেইয়া ওফৰাই নেপেলাব ৷ নতুনত্বৰ উত্তেজনাত আপুনি কিছু কথা পাহৰিব খুজিব যদিও নিজৰ পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ই দিয়া সংকেত কেতিয়াও উপেক্ষা নকৰিব ৷ যিমান সোনকালে বুজি পাই, সিমান সোনকালেই আতৰিবলৈ সুবিধা হ’ব আপোনাৰ ৷

Do not go back to your ex : পিছলৈ ঘূৰি নেচায় আগলৈ আগবাঢ়ি যোৱাই হৈছে ডেটিং ৰ মূল বিষয় ৷ ব্ৰেকআপৰ পিছত প্ৰাক্তন প্ৰেমিক প্ৰেমিকাক মনত পেলোৱাতো স্বাভাৱিক কথা , কিন্ত অনবৰতে Ex ৰ কথা ভাবি থাকিলে আপুনি আপোনাৰ বৰ্তমানক উপভোগ কৰিব কেনেকৈ! অকস্মাতে কাৰোবাক পাহৰি পেলাব পৰাকৈ আমাৰ কাৰো হাতত কোনো ফৰ্মূলা নাই কিন্তু কিছুমান সৰু সৰু অভ্যাসেৰে আমি সকলোৱে নিজক ব্যস্ত ৰাখি পুৰণা স্মৃতিৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰো ৷ বন্ধুত্বসুলভ আচৰেণেৰে নতুন সংযোগো স্থাপনৰ দিশে আগবাঢ়িব পাৰি ৷