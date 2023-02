উচ্চ ৰক্তচাপৰ মাত্ৰা এটা ডাঙৰ চিন্তাৰ বিষয় কাৰণ এই অৱস্থাত হাৰ্ট এটেক আৰু আন বহুতো ৰোগৰ আশংকা থাকে । কিন্তু আপুনি জানেনে যে নিম্ন ৰক্তচাপেও জটিল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে(Low BP)। স্বাভাৱিক ৰক্তচাপৰ মাত্ৰা ১২০/৮০ মিলিমিটাৰ পাৰা পাৰচেণ্ট হ’ব লাগে আৰু যদি এই মাত্ৰা ৯০/৬০ মিলিমিটাৰ পাৰাপাৰচৰ তললৈ যায় তেন্তে অৱস্থাটো কম বিপিৰ হৈ পৰে । নিম্ন ৰক্তচাপৰ পৰিস্থিতিক চিকিৎসা লাইনত হাইপ’টেনচন বোলা হয় ।

এন চি বি আইৰ প্ৰতিবেদন(National Center for Biotechnology Information) অনুসৰি ভাৰতত উচ্চ আৰু নিম্ন ৰক্তচাপ ৰোগীৰ সংখ্যা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে । ইয়াত আমি নিম্ন ৰক্তচাপৰ কথা কৈছো । মূৰৰ বিষ, বমি, মূৰ ঘূৰোৱা আৰু মূৰ্চ্ছা যোৱা এই স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ লক্ষণ । যদি সেইবোৰক আওকাণ কৰা হয় আৰু সঠিক চিকিৎসা কৰা নহয় তেন্তে পৰিস্থিতি আৰু বেয়া হ’ব পাৰে ।

এই আয়ুৰ্বেদিক উপায়ৰ দ্বাৰা বি পি লেভেল স্বাভাৱিকলৈ হ্ৰাস কৰা

লগতে ৰক্তচাপ স্বাভাৱিক কৰি ৰাখিবলৈ ঘৰুৱা উপায়ৰ সহায় ল'ব পাৰে । আয়ুৰ্বেদিক বিশেষজ্ঞ দীক্ষা ভৱছাৰে ইনষ্টাগ্ৰামত এই পোষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰি ইয়াৰ চিকিৎসাৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰে । বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, সাধাৰণ ভাষাত Rock salt বুলিও কোৱা Rock saltক ইয়াৰ ঘৰুৱা ঔষধ হিচাপে কোৱা হৈছে । ভিডিঅ’টোত বিশেষজ্ঞজনে দেখুৱাইছে যে মাত্ৰ এগিলাচ পানীত অলপ নিমখ লৈ পান কৰিব লাগিব (What happens when blood pressure is low)। এনে কৰিলে বি পি কম হোৱাৰ সমস্যাটো কেইমিনিটমানৰ ভিতৰতে সমাধান কৰিব পাৰি (What happens when blood pressure is low)।

Rock saltৰ বিশেষ গুৰুত্ব আয়ুৰ্বেদত কোৱা হৈছে (low blood pressure symptoms)। ইয়াত বহুতো মৌল থাকে আৰু ইয়াক হজম কৰাটোও সহজ । সোৱাদত নিমখীয়া,Rock saltত পটাছিয়াম বেছি থাকে আৰু কেৱল আয়ুৰ্বেদতে নহয় এলোপেথীতো ইয়াক বি পি চিকিৎসাৰ বাবে সৰ্বোত্তম বুলি অভিহিত কৰা হৈছে (What are the 10 signs of low blood pressure?)।

লগতে পঢ়ক: Hair Care Tips: ধুনীয়া চুলিৰ বাবে সঠিক খাদ্যৰ লগতে প্ৰয়োজন সঠিক যত্নৰ