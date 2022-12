বৃক্কক আমাৰ শৰীৰৰ এটি প্ৰধান অংগ বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ কিন্তু অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাস, সুৰা বা অন্য হানিকাৰক পদাৰ্থৰ দ্বাৰা সাধাৰণতে ইয়াত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ ইয়াৰ লগতে শাক-পাচলি, ফল-মূল, আহাৰৰ মাধ্যমেৰে শৰীৰৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰা বিষাক্ত দ্ৰব্যই বৃক্ক নষ্ট কৰিব পাৰে । যি পৰীক্ষাগাৰতো শীঘ্ৰই ধৰা নপৰে । ধৰা পৰে মানে ডায়েলাইছিছ সংৰোপণৰ সময় আহি পৰে । বহুতে পানী বা ফলৰ ৰস নাখায় । পানীৰ নামত সুৰা, কল্ড ড্ৰিংকছ, চাহ, কফি খাই কিডনীৰ সক্ষমতা হ্ৰাস কৰে । অতিমাত্ৰা মাংস, কণী, মছলা আদিয়েও কিডনীত প্ৰভাৱ পেলায় ।

মানুহ নিজে স্বাস্থ্য সন্দৰ্ভত সচেতন হ’ব লাগে। মোৰ ওচৰলৈ এজন চিকিৎসক আহিছিল পতঞ্জলিৰ বিষয়ে জানিবলৈ । গুৰুদেৱৰ শিক্ষাক সাৰথি কৰি তেওঁৰ হাতখন চুই চালো । এক প্ৰকাৰ নাড়ী পৰীক্ষা । তেওঁক ক’বলৈকো সংকোচ হ’ল । তথাপি ক’লো, আপুনি তেজ আৰু ক্ৰিয়েটিনাইন পৰীক্ষা কৰাওক । থাইৰয়ড, বৃক্ক আৰু তেজৰ সমস্যা আছে বুলি অনুমান কৰিছো । থোৰোগেৰোকৈ ১০ দিনমানৰ পিছত পৰীক্ষা কৰালে । থাইৰয়ড আছে, তেজৰ সমস্যা আছে আৰু ক্ৰিয়েটিনাইন ৮.৬ পালেগৈ । আনৰ দিহা দি ফুৰোঁতে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ পিনে পিঠি দিয়াৰ পৰিণাম এয়া ।

আচৰিত হ’বলগীয়া কথাটো হ’ল প্ৰাণায়ামত ক্ৰিয়েটিনাইন কমি অহাৰ প্ৰমাণ যথেষ্ট আছে(how to improve kidney function) । কিন্তু জটিল ৰোগীয়ে এজন যোগ শিক্ষকৰ তত্ত্বাৱধানত থাকি ভালদৰে শিকি লোৱা ভাল(These are the methods to keep your kidneys healthy) ।

প্ৰাণায়ম

ভ্ৰষ্টিকা-পাঁচ মিনিট

কপালভাটি-পাঁচ মিনিটকৈ আৰম্ভ কৰি ১০-১৫ মিনিট পৰ্যন্ত

বাহ্য- তিনিবাৰ

উজ্জায়ি-তিনিবাৰ

অনুলোম বিলোম- ৩০ মিনিট । পাঁচ মিনিটকৈ আৰম্ভ কৰি বঢ়াই নিব

ভ্ৰামৰী- ২১ বাৰ

উদ্‌গ্ৰীথ- ২১ বাৰ

প্ৰণৱ- ৫-১০ মিনিট

ভ্ৰামৰী, উদ্‌গ্ৰীয় প্ৰাণায়াম বহুতে নকৰে বা কমকৈ কৰে(Healthy Kidney) । ৰোগ জটিল হ’লে ততোধিকবাৰ কৰিলে ভাল ফল পাব। প্ৰণৱ প্ৰাণায়াম সময়ে কুলায় মানে সৰহপৰ কৰিব । জীয়াই থাকিবলৈ বহুত শক্তি এই ধ্যানে দিয়ে(symptoms of healthy kidney)। কিছুমানে কপালভাটি প্ৰাণায়াম ৩০ মিনিট বা তাতোকৈ বেছিকৈ কৰে । ক্ৰিয়েটিনাইন তিনিৰ ওপৰ পালেগৈ ১৫-২০ মিনিট সময়হে কপালভাটি প্ৰাণায়াম কৰিব । অত্যন্ত লাহে লাহে কৰিব লাগে । একেবাৰে আৰামত বহি এই প্ৰাণায়াম কৰিব । কিন্তু সাধাৰণ অৱস্থাত ৩০ মিনিট কপালভাটি প্ৰাণায়াম কৰা লোকৰ বৃক্কৰ অসুখ নহয় বুলি কোৱা হয় ।

ভ্ৰষ্টিকা অৰ্থাৎ দীঘল উশাহ-নিশাহ পেট ভৰ্তি নথকা অৱস্থাত যেতিয়াই তেতিয়াই কৰিব পাৰে। বৃক্কক সংযোজন কৰা শিৰাবোৰ মৰি যায় বা দুৰ্বল হৈ গ’লে অক্সিজেনৰ সৰবৰাহ বন্ধ হৈ পৰে । বৃক্কলৈ অক্সিজেনৰ যোগান প্ৰতিক্ষণত অপৰিহাৰ্য । দীঘলকৈ লোৱা উশাহে এই কাম সহজে সমাধা কৰে। কপালভাটি প্ৰাণায়ামে মৃত শিৰা পুনৰ্জীৱিত কৰে। অনুলোম বিলোম প্ৰাণায়ামে ইয়াক সতেজ সবল আৰু সক্ৰিয় কৰি ৰাখে ।

খাদ্য

তিতা নোখোৱাসকল সাৱধানে থাকিব । অধিকাংশ বৃক্ক ৰোগীয়ে তিতা নাখাইছিল । তিতা বস্তু নিয়মীয়াকৈ খাব । আমিষ ভোজন, ৰাগীয়াল বস্তু বৰ্জনীয়। আঁহত পাত, নিমপাতে ৰোগীক উদ্ধাৰ কৰে(healthy kidney foods) । লগত দহখিলা তুলসী পাত অৱশ্যেই খাব। অমৰলতা আৰু ছালকুৱৰীৰ ৰসো ৰোগীক খাবলৈ দিয়া হয় । বেছিভাগ ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা যায়-আন ঔষধৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া, সূৰাপান অত্যাধিক মাংসভোজন, তিতা একেবাৰে নোখোৱাটো মূল কাৰণ । বিবাহৰ পুৰ্বে বৃক্ক দুৰ্বল থাকিলে বিবাহৰ পিছত শক্তি ক্ষয়ৰ বাবেও ৰোগ বাঢ়ি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । দুপৰ টেঙাৰ পাত খালে বৃক্কৰ পাথৰ বাহিৰ কৰি দিয়ে(healthy kidney diet) ।

একুপ্ৰেছাৰ

হাতৰ তলুৱাত বুঢ়া আঙুলিৰ ফালে টিপিব । অলপ বিষ অনুভৱ কৰা ঠাইত কপালভাটি প্ৰাণায়ামৰ সময়ত ৫-১০ মিনিট একুপ্ৰেছাৰ কৰিব । হাত চাপৰি মাৰিব । দুইখন হাতৰ তলুৱাত আৰু ভৰিৰ তলুৱাৰ একে অংশতো একুপ্ৰেছাৰ কৰিব(how to know my kidney is healthy at home) ।

প্ৰাকৃতিক চিকিৎসা

পুৱা খালীপেটত আঁহতৰ পাত, নিমপাত এখিলাকৈ পাঁচখিলা তুলসীপাতৰ সৈতে চোবাই খাব। ঘেঁহুৰ ঘাঁহ আৰু অমৰ লতাৰ ৰস ২০ মিলিলিটাৰ ৪০ মিলিলিটাৰ ঘৃতকুমাৰী ৰসৰ সৈতে খাব । গোমূত্ৰ খাব পুৱাতেই । চাহ খোৱা আমাৰ মতে বেয়া । কিন্তু দুকাপ ফিকা চাহে পুৱা বেলাৰ বৃক্ক পৰিষ্কাৰ কৰি দিয়ে ।

এগিলাচ কুহুমিয়া পানী, এগিলাচ স্বাভাৱিক পানী লওক। তিনিঢোক কুহুমীয়া পানী, এগিলাচ স্বাভাৱিক পানী খাওক। এইটো প্ৰতিক্ৰিয়া তিনিবাৰ কৰক । তাৰ পিছত কপালভাটি প্ৰাণায়াম কৰক । এইদৰে আকৌ এবাৰ পানী খাই কপালভাটি পাঁচমিনিট কৰক । তিনিবাৰ পুনৰাবৃত্তি কৰিলে এসপ্তাহ পিছত বৃক্কৰ পাথৰ ওলাই যায় । আপেল দিনে এটাকৈ খালেও পাথৰ ওলাই যায় । আপেলে ডায়েলাইছিছৰ দৰে কাম কৰে ।

