চুলি সৰা সকলোৰে বাবে এক চিন্তনীয় বিষয় । ইয়াৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰতো পৰে । চুলি পুনৰ গজা আৰু অত্যধিক চুলি সৰা ৰোধ কৰিব পাৰি । সাধাৰণতে পুৰুষে বয়স হোৱাৰ পিছত চুলি সৰাৰ সৈতে যুঁজিবলগীয়া হয় (10 reasons behind hair loss in men)। গতিকে পুৰুষৰ চুলি সৰাৰ আঁৰৰ কাৰণবোৰ কি কি জানো আহক-

পুৰুষৰ চুলি সৰাৰ কাৰণ কি ?

১/ জিনীয় কাৰণ

চুলি সৰা কাৰণ প্ৰায়ে বংশগত হয়, অৰ্থাৎ পৰিয়ালৰ পৰা আহে (How can I stop my hair from losing?)। যদি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কাৰোবাৰ অনবৰতে চুলি সৰি থাকে, তেন্তে পিচলৈ আপোনাৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা হ’ব পাৰে (Which vitamin causes hair fall?)।

২/ বয়সৰ প্ৰভাৱ

বয়স বঢ়াৰ লগে লগে আমাৰ চুলি বঢ়াৰ গতিও লেহেমীয়া হৈ পৰে । কিছুমান ক্ষেত্ৰত চুলিবোৰ মাত্ৰ গজা বন্ধ হৈ পৰে । ইয়াৰ বাবে চুলি পাতল হ’বলৈ আৰম্ভ কৰে বা চুলি কমিবলৈ আৰম্ভ কৰে ।

৩/ হৰম’নৰ পৰিৱৰ্তন

হৰম’নৰ পৰিৱৰ্তনেও চুলিৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰাৰ কাৰণ (Why is my hair falling out at 20 male?)। ডিহাইড্ৰ’টেষ্টষ্টেৰনে মানুহৰ চুলি সৰাৰ কাৰণ হয় ।

৪/ ঔষধৰ প্ৰভাৱ

এনে বহু ঔষধ আছে, যাৰ বাবে চুলি কমিবলৈ আৰম্ভ কৰে । সাধাৰণতে বাতবিষ, উচ্চ ৰক্তচাপ, কেন্সাৰ, হতাশা, হৃদৰোগ আদিৰ ঔষধৰ বাবে চুলিৰ সংখ্যাও লাহে লাহে কমি যায় ।

৫/ অন্যান্য স্বাস্থ্যজনিত অৱস্থা

যদি আপোনাৰ চুলি অবিৰতভাৱে সৰি থাকে তেন্তে ইয়াৰ আঁৰত লুপাছ, থাইৰয়ড বা ৰক্তহীনতাৰ দৰে ৰোগ দায়ী হ’ব পাৰে ।

৬/ মানসিক চাপ

শাৰীৰিক বা মানসিক চাপৰ বাবে চুলি সৰা হব পাৰে । কিন্তু মানসিক চাপৰ ফলত চুলি সৰা সাধাৰণতে বৃদ্ধি পায় ।

৭/ খাদ্যাভ্যাস

যদি খাদ্যত প্ৰটিন, আইৰণ, জিংক আদি প্ৰয়োজনীয় পুষ্টিকৰ উপাদানৰ অভাৱ হয়, তেন্তে ইয়াৰ ফলতো চুলি অবিৰতভাৱে সৰি পৰে ।

৮/ হেয়াৰষ্টাইলো ইয়াৰ কাৰণ

কিছুমান চুলিৰ ষ্টাইলও আছে, যাৰ বাবে চুলি কমিবলৈ আৰম্ভ কৰে । ইয়াৰ ভিতৰত পনিটেইল, কৰ্ণৰো, য’ত চুলি চিগিবলৈ আৰম্ভ কৰে ।

৯/ সংক্ৰমণ

কেতিয়াবা মূৰৰ ছালত বেক্টেৰিয়াৰ সংক্ৰমণৰ বাবে চুলি বহুত সৰি পৰে । চিফিলিছৰ দৰে বেক্টেৰিয়াৰ সংক্ৰমণেও আপোনাক সম্পূৰ্ণৰূপে তপা কৰিব পাৰে ।

১০/ এলোপেচিয়া এৰিয়েটা

ই এক অটোইম্যুন ৰোগ অৰ্থাৎ বিৰল ৰোগ, য’ত চুলিবোৰ চেপেটাকৈ সৰি পৰে । এই ৰোগত এটা পৰ্যায়ত ব্যক্তিজন সম্পূৰ্ণৰূপে তপা হৈ পৰে ।

