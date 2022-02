উচ্চাকাংক্ষাৰে আবৃত আমাৰ দ্ৰুত গতিৰ জীৱনে খাদ্য়াভ্যাসৰ বাবে স্বাস্থ্য়ক বাৰুকৈয়ে প্ৰভাৱিত কৰিছে ৷ সময় আগবঢ়াৰ লগে লগে মানুহে অলস জীৱনশৈলী ত্য়াগ কৰিবলৈ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ ফিটনেছৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছে বৰ্তমান সকলো ৷ বজাৰত এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ পুষ্টিকৰ খাদ্য় সামগ্ৰী উপলব্ধ, যিয়ে আমাৰ দেহৰ সামগ্ৰীক স্বাস্থ্য উন্নতিত সহায়ক হয় ৷ আনকি আমাৰ পাকঘৰত উপলব্ধ বিশেষ প্ৰকাৰৰ সামগ্ৰী সমূহো নানা ধৰণৰ পৰিপুষ্টিৰে পৰিপূৰ্ণ ৷

পাকঘৰত থকা প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী সমূহৰ ভিতৰত অন্য়তম হৈছে ৰন্ধন তেল ৷ ৰন্ধন তেল তৈয়াৰ কৰা প্ৰক্ৰিয়াই কিন্তু মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলায় ৷ এণ্টিঅক্সিডেণ্ট সমৃদ্ধ, সুস্বাদু আৰু পুষ্টিৰে ভৰপূৰ শীতল চাপযুক্ত নাৰিকল তেলৰ জনপ্ৰিয়তা কিন্তু পূৰ্বৰ পৰাই আছে (The goodness of cold pressed virgin coconut oil) ৷ আনহাতে ক্ষাৰ, ব্লিচিং, এচিডেৰে তৈয়াৰ কৰা পৰিশোধিত তেল ব্যৱহাৰ কৰা হয় যদিও স্বাস্থ্য়ৰ ওপৰত ইয়াৰ বিৰূপ প্ৰভাৱৰ বাবে বহুতে পৰিশোধিত তেল এৰাই চলে ৷ শীতল চাপযুক্ত নাৰিকল তেলে দেহত শক্তি প্ৰদান কৰাৰ লগতে এইচ. ডি. এল অৰ্থাৎ কলেষ্টৰেল বৃদ্ধি কৰে (which is the best cooking oil) ৷ নাৰিকল তেলত এম.চি.টি (মেডিয়াম চেইন ট্ৰাইগ্লিচাৰাইড) যথেষ্ট পৰিমাণে থাকে, যি ওজন নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰে ।

অন্যান্য পৰিশোধিত বনস্পতি তেলতকৈ অধিক স্বাস্থ্যকৰ নাৰিকল তেল ৰন্ধন প্ৰণালীৰ বাবে উৎকৃষ্ট ( health benefits of coconut oil) ৷ নাৰিকল তেলত স্বাস্থ্যকৰ ফেটি এচিড থাকে যি শক্তি বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে আৰু আপোনাৰ তেজত এইচ.ডি.এল অৰ্থাৎ ভাল কলেষ্টৰেল বৃদ্ধি কৰে যি মানুহৰ সামগ্ৰিক স্বাস্থ্যৰ বাবে ভাল ৷ ভাৰতৰ এটা স্বাস্থ্য আৰু সুস্থতা ব্ৰেণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু পৰিচালক ডলী কুমাৰে শীতল চাপযুক্ত নাৰিকল তেল ব্যৱহাৰৰ লাভালাভবোৰ তলত দিয়া ধৰণে উল্লেখ কৰিছে-

সামগ্ৰিক স্বাস্থ্য: নাৰিকল তেলত এক প্ৰকাৰৰ উপকাৰী চৰ্বি এম.চি.টি (মেডিয়াম চেইন ট্ৰাইগ্লিচাৰাইড) যথেষ্ট পৰিমাণে থাকে । এম.চি.টিৰ আপোনাৰ শৰীৰৰ দহন হোৱা কেলৰিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষমতা আছে ৷ যিয়ে মানুহক ওজন হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে ।

এণ্টিমাইক্ৰ’বাইল গুণাগুণ: নাৰিকল তেলত এম.চি.টি ৰ প্ৰায় আধা বুলি গণ্য় কৰিব পৰা উপকাৰী ফেটি এচিডৰ এটা প্ৰকাৰ লাউৰিক এচিড থাকে । লাউৰিক এচিডৰ এণ্টিবেক্টেৰিয়েল গুণাগুণ আছে যি ৰোগ সৃষ্টিকাৰী বীজাণুৰ সৈতে যুঁজ দিয়ে । সেই বাবে শীতল-চাপযুক্ত নাৰিকল তেলত এণ্টিবেক্টেৰিয়েল আৰু এণ্টিফাংগাল গুণাগুণ পোৱা যায় ৷

প্ৰাকৃতিক শক্তি বৰ্ধক: বজাৰত উপলব্ধ শক্তি প্ৰদানকাৰী পানীয়তকৈ শীতল-চাপযুক্ত নাৰিকল তেলৰ কিন্তু প্ৰাকৃতিকভাৱে উপকাৰী গুণ বহুত আছে ৷ শীতল-চাপযুক্ত নাৰিকল তেলত পোৱা এম.চি.টিবোৰ পোনপটীয়াকৈ আমাৰ যকৃতলৈ স্থানান্তৰ হয় আৰু কাৰ্ব হিচাপে কাম কৰে, যাৰ ফলত দেহত শক্তিৰ সঞ্চালন হয় । এম.চি.টি (মেডিয়াম চেইন ট্ৰাইগ্লিচাৰাইড) ক্ৰীড়া পুষ্টি আহাৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ বহুলভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু বিশ্বৰ বহুত ক্ৰীড়াবিদে ইয়াক গ্ৰহণ কৰে ।

ছালৰ যত্নত উপকাৰী শীতল-চাপযুক্ত নাৰিকল তেল: কৃত্ৰিম উপাদানেৰে তৈয়াৰী বিভিন্ন দামী ময়শ্চাৰাইজাৰৰ তুলনাত শীতল-চাপযুক্ত নাৰিকল তেলৰ ব্যৱহাৰে আপোনাৰ ছালক কোমল আৰু মসৃণ কৰি ৰাখে ৷ পুষ্টিগত গুণাগুণেৰে পৰিপূৰ্ণ নাৰিকল তেলে এটোপিক ডাৰ্মাটাইটিছৰ দৰে ছালৰ বিভিন্ন ৰোগ উপশমত সহায় কৰে ৷ নাৰিকল তেলে শুকান ছালৰ আৰ্দ্ৰতা বৃদ্ধি কৰে আৰু ছালক সংক্ৰামক এজেণ্ট, ৰাসায়নিক পদাৰ্থ আৰু এলাৰ্জিৰ পৰা ৰক্ষা কৰে ৷

মুখৰ স্বাস্থ্য উন্নত কৰে: ষ্ট্ৰেপ্টোকক্কাছ মিউটেন হৈছে মুখৰ গহ্বৰত পোৱা এক বৃত্তাকাৰ বেক্টেৰিয়া । নিয়মীয়া মাউথৱাশ্বৰ তুলনাত শীতল-চাপযুক্ত নাৰিকল তেলৰ ব্যৱহাৰে আমাৰ মুখৰ পৰা ষ্ট্ৰেপ্টোকক্কাছ মিউটেন বেক্টেৰিয়া কাৰ্যকৰীভাৱে নাইকিয়া কৰে ।

