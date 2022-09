এটি শিশু সময়ৰ পূৰ্বে জন্ম হোৱাটো সদায় এক চিন্তাৰ বিষয় । সময়ৰ পূৰ্বে জন্ম হোৱা শিশুৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় । গৰ্ভাৱস্থাৰ পৰা ৩৭ সপ্তাহ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ আগতেই জন্ম হোৱা শিশুক প্ৰি-মেচিউৰ বেবী বোলা হয়(Preterm labor and premature birth) । অকাল জন্মৰ কেইবাটাও বিপদজনক কাৰক আছে । যিবোৰ গৱেষকসকলে এতিয়াও চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই(Symptoms and causes of Premature birth) ।

তলত উল্লেখ কৰা কাৰকসমূহে মহিলাসকলক সময়ৰ পূৰ্বে প্ৰসৱ বা জন্মৰ বাবে অধিক আশংকাত ৰাখে(Risk factors for preterm labor and birth):

যিসকল মহিলাই নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ পূৰ্বেই প্ৰসৱ কৰিছে বা যিসকল মহিলাই পূৰ্বে অকাল প্ৰসৱৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছে তেওঁলোকৰ অকাল প্ৰসৱ আৰু প্ৰসৱৰ আশংকা অধিক হ’ব পাৰে ।

যমজ সন্তান, তিনিজন, বা অধিকৰ ক্ষেত্ৰত "একাধিক গৰ্ভধাৰণ"ৰ আশংকা অধিক হ'ব পাৰে। এটা অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে যমজ সন্তান জন্ম হ’লে ৫০% ক্ষেত্ৰত এই বিপদ থাকিব পাৰে ।

প্ৰজনন অংগৰ কিছুমান অস্বাভাৱিকতাই অকাল প্ৰসৱ আৰু জন্মৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰে ।

স্মৃতিভ্ৰংশ হ'লে এই সমস্যা হ'ব পাৰে ।

উচ্চ ৰক্তচাপ এটা বিপদজনক কাৰক হ’ব পাৰে ।

মূত্ৰনলীৰ সংক্ৰমণ বা ইউটিআইয়ে সমস্যা বৃদ্ধি কৰে ।

পেটৰ আঘাত বা প্লেচেণ্টাৰ ক্ষতি হ'লে এই সমস্যা অধিক হ'ব পাৰে ।

আই ভি এফৰ জৰিয়তে গৰ্ভধাৰণ কৰিলেও অকাল প্ৰসৱ সম্ভৱ ৷

ধূমপান বা ড্ৰাগছত লিপ্ত হ’লে ভৱিষ্যতে মাতৃৰ বাবে বহু সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ।

শাৰীৰিক, যৌন বা মানসিক নিৰ্যাতন হ'লে এনে হোৱাটো স্বাভাৱিক ।

লগতে পঢ়ক: চুলিত কৰা ৰং আৰু প্লাষ্টিকে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বাবে মাতিব পাৰে কৰ্কট ৰোগ