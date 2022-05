প্ৰিপ্ৰিণ্ট চাৰ্ভাৰত পোষ্ট কৰা এক অধ্যয়নে দেখুৱাইছে যে 37 টা শিশু (প্ৰায় 8 শতাংশ) ক’ভিড একুৱাইৰড্ হেপাটাইটিছ (CAH)ত আক্ৰান্ত হৈছে । মধ্য প্ৰদেশৰ বুন্দেলখণ্ড চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় (BMC) আৰু চণ্ডিগড়ৰ স্নাতকোত্তৰ চিকিৎসা গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ এটা দলৰ নেতৃত্বত কৰা এই অধ্যয়নটোত 2021 চনৰ এপ্ৰিল মাহত ক’ভিড পজিটিভ হোৱা 475 টা শিশুৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছিল ।

এই মাহৰ আৰম্ভণিতে প্ৰকাশিত আন এক অধ্যয়নে যকৃতৰ ৰোগ আৰু ক’ভিড-19 ৰ মাজত এক সম্ভাৱ্য সম্পৰ্কৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে (Acute hepatitis among Indian children during Covid) । জাৰ্নেল অৱ্ পেডিয়াট্ৰিক গেষ্ট্ৰোএণ্টেৰোলজী এণ্ড নিউট্ৰিছনত প্ৰকাশিত এই অধ্যয়নৰ ফলাফলত দেখা পোৱা গ’ল যে মৃদু ক’ভিড সংক্ৰমণৰ পৰা আৰোগ্য হোৱাৰ কেইসপ্তাহমানৰ পিছত স্বাস্থ্যৱান তিনি বছৰীয়া ছোৱালী এজনীৰ যকৃত বিকল হৈ গৈছিল ৷

শিশুৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বব্যাপী হেপাটাইটিছৰ তীব্ৰতা বৃদ্ধি পোৱাৰ সময়তে এই অধ্যয়নটোৰ বিষয়ে প্ৰকাশ হৈছে । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মতে, এপ্ৰিলত ইউকেত প্ৰথমবাৰৰ বাবে উদ্ভৱ হোৱা যকৃতৰ ৰোগ 21 খন দেশলৈ বিয়পি পৰিছিল ৷ সংস্থাৰ মতে ৰোগীৰ সংখ্যা আছিল 450 জন আৰু 12 জনৰ মৃত্যু ঘটিছিল । ফৰিদাবাদৰ ফৰ্টিছ এছকৰ্টচ হাস্পতালৰ জ্যেষ্ঠ পৰামৰ্শদাতা গেষ্ট্ৰ’এণ্টেৰ’লজীৰ ড. শুভম বৎস্যই কৈছে, "শিশুৱে এক নিৰ্দিষ্ট প্ৰকাৰৰ বিপদ কঢ়িয়াই থাকে যিয়ে হেপাটাইটিছ ৰোগৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰে (covid 19 hepatitis in kids) ৷ এই হেপাটাইটিছ খাদ্য বা পানীৰ পৰা জন্ম হয় আৰু ই তীব্ৰ হেপাটাইটিছৰ ৰূপ লয় । তেওঁ কয়, "দূষিত পানী আৰু খাদ্য গ্ৰহণৰ ফলত শিশুসকল বিপদাপন্ন হয় আৰু শুকান গ্ৰীষ্মকালত এনে ভাইৰাছ সৰ্বাধিক সময় জীয়াই থাকে" (What are the symptoms of hepatitis) ৷

সাধাৰণতে হেপাটাইটিছ এ হৈছে শিশুৰ ক্ষেত্ৰত তীব্ৰ হেপাটাইটিছ হোৱাৰ সাধাৰণ কাৰণ ৷ ইয়াক স্ব-সীমিত বুলি জনা যায় । অৱশ্যে, সাধাৰণতে হেপাটাইটিছ সৃষ্টি কৰা পাঁচটা নিৰ্দিষ্ট ভাইৰাছৰ (লেবেল A - E) ভিতৰত এটাও বিশ্বব্যাপী ক্ষেত্ৰত চিনাক্ত কৰা হোৱা নাছিল ৷ কিন্তু বেছিভাগ যুৱক-যুৱতীয়ে এক নিৰ্দিষ্ট এডেন’ভাইৰাছৰ (adenovirus) ত আক্ৰান্ত হৈছিল- ই পৰিয়ালৰ মাজত থকা এটা সাধাৰণ সংক্ৰমিত বেমাৰৰ লক্ষণ য’ত চৰ্দিৰ পৰা চকুৰ সংক্ৰমণ সংযুক্ত হয় ৷ ক‘ভিড ভাইৰাছো এটা সাধাৰণ সন্দেহজনক বেমাৰ ৷

আকাশ হেল্থকেয়াৰ, দ্বাৰকাৰ গেষ্ট্ৰ’এণ্টেৰোলজী হেপাটোলজী আৰু থেৰাপিউটিক এণ্ডোস্কোপী বিভাগৰ মুৰব্বী আৰু জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা ড০ শৰদ মালহোত্ৰাই কয়, "কৰ’না ভাইৰাছ শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ অহা শিশুৰ গুৰুতৰ হেপাটাইটিছ ৰোগৰ ঘটনাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত । এটা অধ্যয়ন অনুসৰি, SARS-CoV-2 ৰ ফলত সমগ্ৰ বিশ্বৰ শ শ শিশুৰ হেপাটাইটিছ হ'ব পাৰে ।

"দূষিত খাদ্যৰ সৈতে যিকোনো ধৰণৰ সংক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিবলৈ, সঠিকভাৱে ৰন্ধা খাদ্য বা উতলা পানী বা ৰিভাৰ্চ অস্মোচিছ বিশুদ্ধ পানী ব্যৱহাৰ কৰি আমি পৰ্যাপ্ত পৰিচ্ছন্নতাৰ জৰিয়তে ইয়াক প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰোঁ," বৎস্যই কৈছিল । "অৱশ্যে, যদি নিৰন্তৰ জণ্ডিচ বা সঘনাই বমি হয়, আপোনাৰ গেষ্ট্ৰ’এণ্টেৰোলজিষ্টে আপোনাক হাস্পতালত ভৰ্তি হ'বলৈ ক'ব পাৰে । আমি আতংকিত হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই," তেওঁ লগতে কয়। মূলতঃ, হেপাটাইটিছ হৈছে যকৃতৰ প্ৰদাহ আৰু ক্ষতি যি শৰীৰৰ বিভিন্ন কাৰ্যপ্ৰভাৱিত কৰে । জণ্ডিচ (হালধীয়া চকু), ডাঠ প্ৰস্ৰাৱ আৰু শেঁতা শৌচৰ জৰিয়তে ইয়াক চিনাক্ত কৰিব পাৰি ।

লগতে পঢ়ক: পুষ্টিহীনতাত ৰাজ্যৰ ৩৫ শতাংশ শিশু