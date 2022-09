আপুনি জানেনে যদি আপোনাৰ সংগীৰ সৈতে যৌন জীৱন সক্ৰিয় হৈ থাকে তেন্তে আপুনি বহুকেইটা স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে ৷ যৌনতাই কেৱল শাৰিৰীক সন্তুষ্টিয়েই নহয় বৰঞ্চ ই মানসিক সন্তুষ্টিয়েই প্ৰদান কৰে ৷ লগতে শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰা, ব্লাড প্ৰেচাৰ নিয়ন্ত্ৰণ, হৃদৰোগকে ধৰি বিভিন্ন সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰে ৷ যিসকলে ইতিমধ্যে যৌন জীৱনৰ আনন্দ লৈছে তেওঁলোকে ইয়াৰ লাভালাভৰ সৈতে অৱগত কিন্তু যিসকলে এতিয়াও যৌন সম্পৰ্ক স্থাপন কৰা নাই তেওঁলোকে হয়তো এই বিষয়ে এতিয়াও অৱগত নহয় ৷

প্ৰথমবাৰৰ বাবে যৌন সম্পৰ্ক (First Time Sex) স্থাপন কৰাটো অধিকাংশৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মূহুৰ্ত ৷ ই আপোনাক এক সম্পূৰ্ণ নতুন পৃথিৱীৰ বাবে মুকলি কৰিব পাৰে, আপোনাক আপোনাৰ সংগীৰ ওচৰলৈ লৈ যাব পাৰে আৰু আপোনাৰ শৰীৰৰ বিষয়ে গভীৰভাৱে বুজিব পাৰে (Some tips for having sex for the first time) ।

যৌনতাৰ এই মূহুৰ্তটো অনুভৱ কৰিবলৈ হ’লে আপুনি আপোনাৰ সংগীৰ সৈতে মুকলিকৈ কথা পাতিব লাগিব, নিজৰ অনুভৱবোৰ ক’ব লাগিব আৰু ইজনে আনজনক সময় দিব লাগিব যাতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে যৌন সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাত লাজ আৰু সংকোচ অনুভৱ নহয় ৷ কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা কিছু সংখ্যক লোকে এতিয়াও এই বিষয়ে মুকলিকৈ আলোচনা কৰিবলৈ সংকোচ কৰে । প্ৰথমবাৰৰ বাবে যৌন মিলনৰ অভিজ্ঞতাক আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ সংগীৰ বাবে ভাল আৰু বেদনামুক্ত কৰিবলৈ তলত কিছুমান টিপচ আগবঢ়োৱা হ'ল-

যৌনতাৰ বিষয়ে কওক (talk about sex)

প্ৰথমবাৰৰ বাবে যৌন সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ হ’লে যৌন সম্পৰ্কৰ বিষয়ে জনাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ সেয়া ডাঙৰ ভাই-ভনী, বন্ধু বা চিকিৎসকৰ সৈতে হওক, আপোনাৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে কোনোবা পৰিপক্ক আৰু অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ লগত কথা পাতক । নিশ্চিতভাৱে, আপুনি এই মূহুৰ্তত আপুনি সংকোচ অনুভৱ কৰিব পাৰে, কিন্তু ইয়াৰ বিষয়ে উচ্চস্বৰে আলোচনা কৰিলে সিদ্ধান্তটো গভীৰ স্তৰত প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰাত সহায় হয় । ই আপোনাৰ মনত হয়তো ভয় ভাব আনিব পাৰে, আনকি আপোনাৰ মনত বহু প্ৰশ্নৰ উদ্ভৱ হ'ব । কিন্তু এই বিষয়ে যদি আপুনি আপোনাৰ সংগীৰ সৈতে মুকলিকৈ আলোচনা কৰে তেতিয়াহে আপুনি এই মূহুৰ্তৰ আনন্দ ল'ব পাৰিব ৷

সাজু থাকক(Be ready for Sex)

যদি কোনোবাই আপোনাক কৈছে যে, প্ৰথমবাৰৰ বাবে যৌন সম্পৰ্ক স্থাপনৰ বাবে কোনো ধৰণৰ প্ৰস্তুতিৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু সময় আহিলে সকলো নিজাববীয়াকৈ হ’ব, তেন্তে সেয়া ভুল ধাৰণা । আমি সকলোৱে অলপ প্ৰস্তুতিৰে কৰিব পাৰো যাতে আমি কোনো পৰিস্থিতিৰ পৰা আঁতৰি নাযাওঁ । যৌন সম্পৰ্ক, যৌন সম্পৰ্কৰ সময়ত সুৰক্ষাৰ পদ্ধতি, যৌন সম্পৰ্কৰ ফলত হোৱা ৰোগ যেনে যৌন সংক্ৰমিত ৰোগ, যৌন অংগ আৰু শৰীৰৰ প্ৰতিটো লিংগ জ’নৰ বিষয়ে পঢ়ক আৰু তথ্য লাভ কৰক । ইয়াৰ পিছত চাওক যে যৌন সম্পৰ্ক স্থাপনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী যেনে কণ্ডম বা যিকোনো তেলীয়া পদাৰ্থ (জেলী) আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে । আপুনি যিকোনো ঔষধৰ দোকানৰ পৰা এইসমূহ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবৰ বাবে দ্বিধাবোধ কৰে বা আন কোনো সমস্যা আছে তেন্তে আপুনি অনলাইনৰ জৰিয়তেও অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে ।

সংগীৰ সন্মতি বুজিব(Understand your partner consent)

যৌন সম্পৰ্ক স্থাপনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল - প্ৰথমবাৰৰ বাবে, শেষবাৰৰ বাবে বা ইয়াৰ মাজৰ যিকোনো সময়তে সংগীৰ সন্মতি আছে নে নাই সেয়া জনাটো অতি প্ৰয়োজনীয় । সংগীৰ মতানৈক্যত বলপূৰ্বকভাৱে যৌন সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিলে বিভিন্ন ধৰণৰ শাৰিৰীক সমস্যাই দেখা দিব পাৰে । এই কামটো মৌখিকভাৱে আৰু উৎসাহেৰে কৰিব লাগে । কিছুমান মানুহ থাকিব যিয়ে ইয়াক তুচ্ছজ্ঞান কৰিবলৈ বা ঠাট্টা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব । যদি আপুনি কেতিয়াবা যৌন সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ সময়ত নিৰাপত্তাহীনতা অনুভৱ কৰে, তেন্তে আপোনাৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে দুবাৰকৈ চিন্তা কৰক । যদি আপোনাৰ সংগী এই বিষয়ে সহমত নহয় তেন্তে তেওঁৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰাটো আপোনাৰ কৰ্তব্য ।

বিশ্বাস ৰাখক(Keep faith to each other)

আপুনি হয়তো ভাবিব পাৰে যে, আপুনি গোটেই জীৱন আপোনাৰ সংগীৰ লগত থাকিব বা আপুনি হয়তো জানে যে তেওঁলোকৰ লগত যৌন সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাটো কেৱল এবাৰৰ কামহে হ’ব । আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ কথা আহিলে অৱশ্যে এই ব্যক্তিজনক বিশ্বাস কৰিব পাৰি বুলি জানিলে অভিজ্ঞতাটো আপোনাৰ বাবে বহুত ভাল আৰু সুৰক্ষিত হ’ব পাৰে। আপুনিও আপোনাৰ সংগীক একেখিনি কথা সুধিব লাগে । যদি আপুনি আপোনাৰ সংগীৰ সৈতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে সম্ভোগ কৰিবলৈ ওলাইছে তেন্তে দুয়োগৰাকীয়ে অধিক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত আৰু কোনো ধৰণৰ ৰক্তক্ষৰণৰ ক্ষেত্ৰত ভয় ভাব মনলৈ নানিব । এই বিষয়ে ইজনে আনজনৰ সৈতে কথা পাতক, লগতে নিজকে আগুৱাই ৰাখক ।

ফ'ৰপ্লেৰ গুৰুত্ব বুজিব (Understand the importance of foreplay)

প্ৰথমবাৰৰ বাবে যৌন সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ সময়ত ফৰপ্লে উপভোগ কৰক য’ত আপুনি সংগীৰ সৈতে সময় কটাব লাগে, প্ৰেমৰ সৈতে স্পৰ্শ কৰিব লাগে, চুমা খোৱা ইত্যাদিয়ে যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি কৰে । এক আনন্দদায়ক যৌন সম্পৰ্ক স্থাপনৰ বাবে ইজনে আনজনৰ সৈতে মুকলিকৈ এই বিষয়ে স্পষ্টকৈ ক'ব লাগিব আৰু নিজৰ আগ্ৰহ প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব ৷ আপুনি হয়তো নাৰ্ভাছ হৈ পৰিব পাৰে আৰু কেৱল প্ৰথমবাৰৰ বাবে মিলি যাব বিচাৰিব, কিন্তু ফৰপ্লেৰ দ্বাৰা ইজনে আনজনক অলপ সময় দিব । যদি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে লুব্ৰিকেচন থাকে আপোনাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে অতি মসৃণ হ’ব । যদি আপুনি কোনো ধৰণৰ লুব্ৰিকেণ্ট ব্যৱহাৰ নকৰে তেন্তে আপুনি অস্বস্তি আৰু বিষ অনুভৱ কৰিব পাৰে, আৰু এই পৰিধানৰ ফলত যোনি বা লিংগত আঘাত হ'ব পাৰে । কেতিয়াবা যৌনতা অতি ত্বৰান্বিত অনুভৱ কৰিব পাৰে । যেনে আপুনি এৰ পৰা বিলৈ, বিৰ পৰা চিলৈ যদি দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে তেন্তে সেই গতি লেহেম কৰক আৰু যৌনতাত ডুব যোৱাৰ আগতে কামুকতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক ।

অন্য পদ্ধতি কৰাৰ চেষ্টা নকৰিব(Don't try something different)

হয়তো আপুনি আপোনাৰ সংগীৰ সৈতে যৌন সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ কিছুমান চেক্সি বা প্ৰলোভিত পজিচন আৰু ট্ৰিক্স চেষ্টা কৰে আৰু এই কাম কৰি আপুনি তেওঁক আপ্লুত কৰিব বিচাৰে আৰু যদি আপুনি অতি নমনীয় আৰু ফিট হয়, তেন্তে তেওঁলোকে আপোনাৰ ওচৰলৈ সহজেই আহিব পাৰে । কিন্তু আপুনি বেলেগ কিবা এটা চেষ্টা নকৰালৈকে আপোনাৰ সংগীৰ কেনে অনুভৱ হয় নাজানে । এনেও হ’ব পাৰে যে, আপোনাৰ সংগীৰ মেজাজ নষ্ট হ’ব পাৰে, গতিকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে যৌন সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ সময়ত বেলেগ কিবা চেষ্টা নকৰিব । প্ৰথমবাৰৰ বাবে যৌন সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাটো আনন্দদায়ক নহবও পাৰে কিন্তু ই শিখৰত উপনীত হ’ব পাৰে আৰু আপোনাক ক্লাইমেক্স দিব পাৰে ।

পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰাখক (Keep hygiene and clean)

যৌন সম্পৰ্ক আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আপুনি নিজকে ভালদৰে পৰিস্কাৰ কৰাটো উচিত । বিশেষকৈ হাতখন ভালদৰে চাফ-চিকুনকৈ ৰখা উচিত ৷ আপোনাৰ শুক্ৰাণু বাহিৰ হওক বা নহওক, প্ৰতিবাৰ যৌন সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ সময়ত নতুন কণ্ডম ব্যৱহাৰ কৰক । প্ৰতিবাৰ যৌন সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ সময়ত নতুন কণ্ডম ব্যৱহাৰ নকৰিলে মহিলাৰ প্ৰস্ৰাৱ নলীত সংক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু ইয়াক হ্ৰাস কৰিবলৈ যৌন সম্পৰ্কৰ পূৰ্বে প্ৰস্ৰাৱ কৰিব লাগে যাৰ দ্বাৰা Cuddling একমিনিটৰ বাবে বন্ধ কৰিব পাৰি । পুৰুষসকলে প্ৰস্ৰাৱ কৰাৰ ১৫ মিনিট পিছত যৌন সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাটো উচিত ।

ধূমপান পৰিহাৰ কৰিব (Avoid smoking)

ধূমপানে পেৰিফেৰেল ভাস্কুলাৰ ৰোগত অৰিহণা যোগায় (Smoking contributes to peripheral vascular disease)। যিয়ে লিংগ, ভংগাকুৰ আৰু যোনিৰ কোষকলালৈ তেজৰ প্ৰবাহ প্ৰভাৱিত কৰে (affects blood flow to penis, clitoris, and vaginal tissues) । ইয়াৰ উপৰি, ধূমপান কৰা মহিলাসকলে তেওঁলোকৰ ধূমপান নকৰা সমকক্ষতকৈ দুবছৰ আগতে ৰজোনিবৃত্তিৰ (menopause) মাজেৰে যায় ।

আপোনাৰ অমিল যৌন ড্ৰাইভ মিলাই লওক (Match up your mismatched sex drives)

দম্পতীসকলৰ বাবে অমিল যৌন চালনা কৰাটো সচৰাচৰ হয় । যদি এনে হয়, দম্পতীসকলে তেওঁলোকৰ বাবে যৌনভাৱে কি গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই বিষয়ে স্পষ্টকৈ ক'ব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ দুয়োটাৰে প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিবলৈ আপোচ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব ।

