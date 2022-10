বয়সস্থ লোকৰ মাজত টোপনিৰ সমস্যাৰ বিষয়ে হয়তো আপুনি বহুবাৰ বহু কথা শুনি আহিছে । কিন্তু আপুনি জানেনে যে অনিদ্ৰাৰ সমস্যা কেৱল বয়োজ্যেষ্ঠ লোককেই নহয়, শিশুকো আমনি কৰে(Sleep Disorder Symptoms In Kids) ।

এক গৱেষণাত এই তথ্য প্ৰকাশ পাইছে যে, ৬ মাহৰ পৰা কৈশোৰ কাললৈ শিশুৰ টোপনিৰ সমস্যা দেখা দিব পাৰে । কিন্তু শিশুৰ মাজত এই সমস্যা ধৰা পেলোৱাটো অলপ কঠিন হৈ পৰে । টোপনিৰ অভাৱৰ বাবে শিশুৰ মাজত খিংখিঙীয়া, খং, ভালদৰে খাদ্য গ্ৰহণ নকৰা, পেটৰ সৈতে জড়িত সমস্যা, এলেহুৱা ভাৱ আদি সমস্যাবোৰ সাধাৰণ হৈ পৰে(Signs of Sleep Problems in Children) । শিশুৰ টোপনিৰ বিসংগতি হ’লে ইয়াৰ লক্ষণসমূহ কি কি আৰু ইয়াক প্ৰতিৰোধৰ বাবে কি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা উচিত বিতংভাৱে জানো আহক(Sleep Disorders in Children Symptoms and Treatments) ৷

শিশুৰ টোপনিৰ বিসংগতি হ’লে এই লক্ষণবোৰ দেখা দিয়ে-

ৰাতি দেৰিকৈ শুই পুৱা সোনকালে সাৰ পোৱা ।

ৰাতি বাৰে বাৰে সাৰ পোৱা আৰু তাৰ পিছত আকৌ টোপনি অহাত অসুবিধা অনুভৱ কৰা ।

দিনটোত ১০ৰ পৰা ১৫ মিনিটৰ কেইবাবাৰো টোপনি মাৰা ।

খেলাৰ সলনি নিৰৱে বহি থকা । নিয়মীয়া খাদ্য গ্ৰহণ হ্ৰাস কৰা ।

সকলো সময়তে এলেহুৱা অনুভৱ কৰা ।

সৰু সৰু কথাবোৰত খং আৰু খিংখিঙীয়া অনুভৱ কৰা ।

শিশুৰ টোপনি নহাৰ কাৰণ-

কেতিয়াবা টোপনি নহাৰ সমস্যা দুঃস্বপ্নৰ বাবেই হ’ব পাৰে । ইয়াৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আপোনাৰ শিশুৱে টোপনিৰ আগতে বা গোটেই দিনটো মোবাইল আৰু টিভিত কি চাই আছে তাক গুৰুত্ব দিয়ক ।

ঠাণ্ডা পানীয়, এনাৰ্জি ড্ৰিংক আদি বস্তুত প্ৰচুৰ পৰিমাণে কেফেইন পোৱা যায়(Sleep Disorders in Kids) । যদি সৰু শিশুৱে ইয়াক সেৱন কৰে তেন্তে টোপনি নহাৰ সমস্যাই দেখা দিব পাৰে ।

কেতিয়াবা চাৰিওফালৰ পৰিবেশ, গৰম বা ঠাণ্ডাৰ বাবে শিশুৰ টোপনিৰ সমস্যা হ’ব পাৰে । ল’ৰা-ছোৱালীক শুই থাকোঁতে মন কৰিব যে চাৰিওফালে সম্পূৰ্ণ শান্ত পৰিবেশ আছে । শিশুটি শুই থকা কোঠাটোৰ উষ্ণতা স্বাভাৱিক হ’ব লাগে ।

ঔষধৰ অধিক মাত্ৰাৰ বাবে টোপনি নহাৰ সমস্যাও হ’ব পাৰে ।

এই প্ৰতিবেদনটি কোনো চিকিৎসাৰ উপায় হ'ব নোৱাৰে ৷ ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰক ৷

লগতে পঢ়ক: World Iodine Deficiency Disorder Prevention Day: আমাৰ শৰীৰত আয়’ডিনৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি ?