ব্যাপক ধ্বংসলীলাৰ অন্তত এতিয়া ভয়ংকৰ মহামাৰীৰ প্ৰভাৱৰ পৰা ওলাই আহিছে বিশ্ব(corona virus)। কিন্তু একাংশ বিশেষজ্ঞই আশংকা কৰিছে যে ৰাছিয়াৰ বিজ্ঞানীসকলে আন এক মহামাৰীৰ আশংকা কৰিছে(Virus That Killed Ancient Mammoth) । দাবী কৰা হৈছে যে তেওঁলোকে পৃথিৱীৰ পৰা মেমথ নিঃশেষ কৰা ভাইৰাছটোক পুনৰ সজীৱ কৰি তুলিছে(Mammoth Virus Revive) ।

খবৰ অনুসৰি চাইবেৰিয়াৰ ন’ভ’চিবিৰ্স্ক চহৰৰ এটা পুৰণি জৈৱ অস্ত্ৰ নিৰ্মাণ লেবৰ গৱেষকসকলে বিগত ৪ লাখ বছৰ ধৰি নিদ্ৰাহীন হৈ থকা সংক্ৰমণক পুনৰ জগাই তুলিব বিচাৰে(Mammoth Virus Revive)।

দ্য ছানে প্ৰকাশ কৰিছে যে, ভেক্টৰ ষ্টেট ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ ফৰ ভাইৰ’লজী এণ্ড বায়’টেকন’লজীৰ এই ‘ৰিস্কি’ গৱেষণাৰ লক্ষ্য হৈছে ভাইৰাছৰ বিকাশ কেনেকৈ হয় সেই কথা বুজি পোৱা(New epidemic being prepared in Russian lab)। ৰাছিয়াৰ দলটোৱে ভূমিত ঘূৰি ফুৰা বৰফ যুগৰ প্ৰাণী যেনে মেমথ আৰু নোমাল গঁড়ৰ অৱশিষ্ট পৰীক্ষা কৰি আছে । এই গৱেষণাই বিশেষজ্ঞসকলৰ চিন্তা বৃদ্ধি কৰিছে কাৰণ নিষ্ক্ৰিয় ভাইৰাছ থকা মৃত জীৱ-জন্তুৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰাটো অত্যন্ত বিপজ্জনক বুলি প্ৰমাণিত হ’ব পাৰে(zombie apocalypse woolly mammoth)।

-৫৫ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছত পুতি থোৱা কংকাল

সম্ভৱ যে, প্ৰাচীন ভাইৰাছ জীৱিত প্ৰাণীলৈ বিয়পিব পাৰিলেহেঁতেন(giant woolly mammoths)। ইয়াকুটিয়া অঞ্চলত শূন্যৰ তলৰ উষ্ণতাত প্ৰাণীৰ মৃতদেহ প্ৰায় নিখুঁতভাৱে সংৰক্ষিত হৈ থাকে য’ত উষ্ণতা -৫৫ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছলৈ হ্ৰাস পায়(zombie virus in Russia) । এই একেখন স্থানতে শেহতীয়াকৈ ফৰাচী বিজ্ঞানীসকলে ৫০ হাজাৰ বছৰ ধৰি নিথৰ হ্ৰদৰ তলত পুতি থোৱা এটা ‘জম্বি ভাইৰাছ’ক পুনৰুজ্জীৱিত কৰিছিল(Could a zombie virus frozen in mammoth remains)। ৰাছিয়াৰ গৱেষকসকলেও পলিঅ’ভাইৰাছ নামেৰে জনাজাত প্ৰাচীন ভাইৰাছ চিনাক্তকৰণৰ আশা কৰিছে(30 Thousand years old giant virus comes back)।

এটা সৰু ভুলে দুৰ্যোগ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে

লেবত হোৱা ‘বিপৰ্যয়জনক ভুল’ক লৈ ভেক্টৰৰ গৱেষণাক লৈ বিজ্ঞানীসকলে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । বিশ্বৰ বিজ্ঞানীসকলে যিকোনো ধৰণৰ ভুলৰ বাবে ভয় কৰে কাৰণ নতুন গৱেষণাই আন এক ভয়ানক মহামাৰীৰ সূচনা কৰিব পাৰে(new virus in India) । এজনে সকীয়াই দিছে যে, ৰাছিয়াই বিলুপ্ত হৈ পৰা বৰফ যুগৰ প্ৰাণীৰ পৰা প্ৰাগঐতিহাসিক ভাইৰাছৰ সৈতে ধেমালি কৰিলে মানুহক সংক্ৰমিত হ’ব পাৰে(Virus That Killed Ancient Mammoth)।

