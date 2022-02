শৰীৰৰ ওজন বৃদ্ধি হোৱাক চিকিৎসক আৰু বিশেষজ্ঞসকলে সদায় এটা ডাঙৰ সমস্যা বুলি গণ্য কৰি আহিছে । সাধাৰণতে, মানুহে ইয়াক অত্যাধিক চৰ্বিযুক্ত খাদ্য গ্ৰহণৰ ফলত হয় বুলি ভাৱে । অৱশ্যে অত্যাধিক ভজা-পোৰা খাদ্য, জাংক ফুড আৰু সংসাধিত খাদ্য গ্ৰহণে শৰীৰত চৰ্বি বৃদ্ধি আৰু ওজন বৃদ্ধিৰ বাবে দায়ীও হয় । কিন্তু আপুনি জানেনে যে ওজন বৃদ্ধিৰ বাবে চৰ্বিযুক্ত খাদ্যই দায়ী নহয় ? বহুসময়ত শৰীৰত অত্যাধিক পানী জমা হোৱাৰ বাবেও শৰীৰৰ ওজন বৃদ্ধি হয় (What is Water Weight) ৷

দিল্লীৰ এগৰাকী খাদ্য আৰু পুষ্টিবিদ ডাঃ নিয়তী উইলিয়ামে উল্লেখ কৰিছে যে শৰীৰৰ পানীৰ ওজন বৃদ্ধিৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আপুনি অত্যাধিক পৰিমাণত পানী বা তৰলজাতীয় পদাৰ্থ গ্ৰহণ কৰে (How much water should we drink in a day)। দৰাচলতে, আমাৰ শৰীৰৰ প্ৰায় দুই-তৃতীয়াংশ পানী বা তৰল পদাৰ্থৰে গঠিত । আমাৰ তেজত ৮০ শতাংশতকৈও অধিক পানী থাকে । আমাৰ শৰীৰৰ অঙ্গবোৰৰ যত্ন আৰু শৰীৰৰ সকলো অঙ্গলৈ প্ৰয়োজনমতে অক্সিজেন যোগান ধৰাৰ কামত পানীৰ ভূমিকা গুৰুত্বপূৰ্ণ । আমাৰ হাড়, দাঁত, ছাল আৰু মগজুতো পানী থাকে । পাচন তন্ত্ৰ, চকু, তেজ আৰু বৃক্ককে ধৰি শৰীৰৰ সকলো অঙ্গৰ সফল সঞ্চালনৰ বাবে পানী অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । কিন্তু বহুসময়ত বিভিন্ন কাৰণত শৰীৰৰ বিশেষ বিশেষ অংশত পানী জমা হ'বলৈ ধৰে, যাৰ ফলত শৰীৰৰ পানীৰ ওজন বৃদ্ধি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে ।

শৰীৰৰ পানীৰ ওজন বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে বহুতো কাৰণ আছে ৷ অনিয়মীয়া খাদ্য প্ৰণালী আৰু শাৰিৰীক নিষ্ক্ৰিয়তা মূলতঃ ইয়াৰ বাবে দায়ী । ইয়াৰ উপৰিও কিছুমান ৰোগত যদি আপুনি বেছিভাগ সময় ব্যায়াম নকৰে, বেছিভাগ সময় শুই বহি কটাই, প্ৰয়োজনতকৈ অধিক অলস জীৱন-যাপন কৰে, তেতিয়াও শৰীৰৰ ওজন বৃদ্ধি হয় ৷ আনকি গৰ্ভধাৰণৰ সময়তো শৰীৰৰ পানীৰ ওজন বৃদ্ধি হ'ব পাৰে ।

ৱাটাৰ ৱেট বঢ়াৰ আন কিছুমান কাৰণ হ’ল-

1. অত্যাধিক কাৰ্ব’হাইড্ৰেট আৰু ছডিয়াম সমৃদ্ধ আহাৰ গ্ৰহণ কৰা

2.নন-ষ্টেৰইডেল এণ্টি-ইনফ্লেমেটৰী ঔষধ সেৱন কৰা

3. হৃদৰোগ আৰু হৰমনৰ সমস্যা

4. মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত মাহেকীয়া সমস্য়া

5. কম পৰিমাণত প্ৰ’টিন গ্ৰহণ

6. গৰ্ভনিৰোধক ঔষধৰ মাত্ৰাধিক ব্যৱহাৰ

শৰীৰত পানীৰ ওজন আৰু চৰ্বিৰ ওজন দুয়োটা বেলেগ বেলেগ বস্তু । ডাঃ নিয়তীয়ে ব্যাখ্যা কৰিছে যে, শৰীৰত পানী জমা হোৱাৰ ফলত বৃদ্ধি হোৱা ওজনক পানীৰ ওজন বুলি কোৱা হয় (Water Weight can cause Weight Gaining) আৰু অতিৰিক্ত চৰ্বিৰ ফলত বৃদ্ধি হোৱা ওজনক চৰ্বিৰ ওজন বুলি কোৱা হয় ।

ডাঃ নিয়তীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ শৰীৰত পানীৰ ওজন পৃথক পৃথক । যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে ওজন হ্ৰাস কৰিবলৈ ব্যায়াম কৰা আৰম্ভ কৰে, প্ৰথম পৰ্যায়ত ব্যক্তিজনৰ শৰীৰৰ পৰা পানীৰ ওজনেই হ্ৰাস হয় । ব্যায়ামৰ উপৰিও আন কিছুমান উপায় বা সাৱধানতা আছে যি পানীৰ ওজন হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে । উদাহৰণ স্বৰূপে, আহাৰত চেনী আৰু নিমখৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰাটো স্বাস্থ্যৰ পক্ষে উপকাৰী । দৰাচলতে, চেনীয়ে শৰীৰত পানীৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে আৰু প্ৰয়োজনতকৈ অধিক নিমখ শৰীৰে লাভ কৰিলে শৰীৰত পানী জমা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে ।

খাদ্য-প্ৰণালীত পটাছিয়ামযুক্ত খাদ্যৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিও শৰীৰত পানী জমা হোৱাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি । ইয়াৰ উপৰিও নিয়মীয়া সুচাৰুৰূপত আহাৰ গ্ৰহণে শৰীৰত পানীৰ পৰিমাণ নিয়ন্ত্ৰণত ৰখাত সহায় কৰে ৷

