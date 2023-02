ইণ্ডিয়ান ছ’চাইটি ফৰ ক্লিনিকেল ৰিচাৰ্চৰ (Indian Society for Clinical Research) ৰ তথ্য অনুসৰি বৰ্তমান ভাৰতৰ ৭ কোটি আৰু বিশ্বৰ ৩৫ কোটি লোক বিৰল ৰোগত আক্ৰান্ত হয় । বিৰল ৰোগ বা যাক Orphan Diseases বুলিও কোৱা হয় দৰাচলতে এনে এক শ্ৰেণীৰ ৰোগৰ নাম য’ত বহুতো বিৰল ৰোগ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় । সাধাৰণতে এই শ্ৰেণীত পৰা ৰোগত ভোগা লোকসকলে সঠিক সময়ত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ এই ৰোগসমূহৰ বিষয়ে সাধাৰণ মানুহৰ মাজত সজাগতাৰ বিপুল অভাৱ আৰু ইয়াৰ বিৰলতাৰ বাবে এই ৰোগসমূহৰ লক্ষণ চিনাক্ত কৰাত বহু পলম হয় (When is rare disease awareness day 2023?)। এনে পৰিস্থিতিত Orphan Diseasesৰ শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত ৰোগ সন্দৰ্ভত সাধাৰণ জনতাৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰাটো আজিৰ যুগৰ এক ডাঙৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে (Rare Disease Day 2023)।

বিৰল ৰোগ, ইয়াৰ লক্ষণ, নিদান, তথা ইয়াৰ সৈতে জড়িত অনুসন্ধানৰ বিষয়ে জনসচেতনতা বিয়পোৱাৰ লগতে ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনাৰ মঞ্চ দিয়াৰ উদ্দেশ্যেৰে প্ৰতি বছৰে ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা বিৰল ৰোগ দিৱস পালন কৰা হয় (rare disease day 2023 logo)। এইবাৰো এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি বিগত বছৰৰ দৰে “Share Your Colour” শীৰ্ষক বিষয়ত উদযাপন কৰা হৈছে (rare disease awareness month)।

কি এই বিৰল ৰোগ ?

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)ৰ তথ্য অনুসৰি, এক বিৰল ৰোগৰ কম্পাংক প্ৰতি ১০ হাজাৰ লোকৰ ভিতৰত ৬.৫-১০তকৈ কম হোৱা বুলি কোৱা হৈছে । “ভাৰতীয় বিৰল ৰোগ সংস্থা (ORDI)”ৰ মতে, ভাৰতত বিৰল ৰোগৰ ওপৰত কাম কৰা এটা সংস্থা, যিহেতু ভাৰতৰ জনসংখ্যা অতি বৃহৎ, ইয়াত প্ৰতি ৫,০০০ ভাৰতীয় বা তাতকৈ অধিক লোকৰ ক্ষেত্ৰত যি ৰোগ হয়, সেই ৰোগক বিৰল হিচাপে শ্ৰেণীভুক্ত কৰিব পাৰি কমবোৰৰ ভিতৰত এটা (What is the point of Rare Disease Day?)। বৰ্তমান ভাৰতত ২৬৩টা বিৰল ৰোগ অৰ্ডাইৰ দ্বাৰা তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে । আনহাতে ইউৰোপীয় দেশসমূহত সেই ৰোগবোৰক বিৰল শ্ৰেণীত ৰখা হয়, য’ত ২০০০ নাগৰিকৰ ভিতৰত এজন নাগৰিকে ইয়াৰ কবলত আহে (What is the rare disease theme for 2023?)। কিন্তু পৰিসংখ্যা অনুসৰি ৫০% বিৰল ৰোগ শিশুৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় (rare disease day theme 2023)।

বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে বিশ্বজুৰি ৭ হাজাৰৰো অধিক ৰোগক বিৰল ৰোগৰ অধীনত বিবেচিত হৈছে । কিন্তু এই ৭০০০ বিৰল ৰোগৰ ভিতৰত মাত্ৰ ৫% ৰোগহে নিৰাময় কৰিব পৰা যায় । এই শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত মুঠ ৰোগৰ ৮০% ৰোগৰ বাবে জিনীয় কাৰণ দায়ী বুলি ধৰা হয় । জিনীয় কাৰকৰ বাহিৰেও কিছুমান ক্ষেত্ৰত বেক্টেৰিয়া, ভাইৰাছ, সংক্ৰমণ বা এলাৰ্জীও ইয়াৰ অন্যতম দায়ী কাৰক হ’ব পাৰে (What color do you wear for Rare Disease Day?)।

বিৰল ৰোগত আক্ৰান্ত লোকসকলে সাধাৰণতে সময়মতে চিকিৎসা লাভ নকৰে কাৰণ এনে বহু লক্ষণ পলমকৈ ধৰা পৰে । আনহাতে কেতিয়াবা লক্ষণৰ ভিত্তিত ৰোগৰ বিষয়ে জনাটো কঠিন হৈ পৰে, কাৰণ কেতিয়াবা একেটা বিৰল ৰোগত আক্ৰান্ত বিভিন্ন লোকৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন লক্ষণ দেখা পোৱা যায় ।

ভাৰতত যিবোৰ বিৰল ৰোগ বেছিকৈ দেখা যায়, সেইবোৰৰ কিছুমান বিশেষ-

একান্থোচাইট’ছিছ ক’ৰিয়া

Achalasia কাৰ্ডিয়া

এক্ৰ’মেছ’লিক ডিছপ্লেছিয়া

তীব্ৰ প্ৰদাহজনিত ডিমাইলিনেটিং পলিনিউৰ’পেথী

একুইট লিম্ফোব্লাষ্টিক লিউকেমিয়া - তেজৰ কৰ্কট ৰোগ বিশেষকৈ শ্বেত ৰক্তকণিকা।

এডিচন ৰোগ

এলাজিল চিনড্ৰম

এলকাপ্ট’নুৰিয়া

হিমোফিলিয়া

থেলাছেমিয়া

চিকেল চেল এনিমিয়া

একান্ত মহবা কেৰাটাইটিছ

চিষ্টেছাৰক’চিছ

শিশুৰ প্ৰাথমিক প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাৰ অভাৱ

অটো-ইম্যুন ৰোগ

ক্ৰুজ ফেল্ট-জেকব ৰোগ

লাইছ’জম সংৰক্ষণৰ বিকাৰ, যেনে পম্পে ৰোগ, হিৰ্চপ্ৰুং ৰোগ, গ’চাৰ ৰোগ, চিষ্টিক ফাইব্ৰ’ছিছ, হেমাঞ্জিওমা

কিছুমান বিশেষ ধৰণৰ পেশীৰ ডিষ্ট্ৰফি

ইতিহাস, উদ্দেশ্য আৰু তাৎপৰ্য

ইউৰোপীয় সংঘই ২০০৮ চনত বিৰল ৰোগ দিৱস প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্য আছিল বিৰল ৰোগক আওকাণ নকৰা আৰু সাধাৰণ জনতাৰ মাজত ইয়াৰ বিষয়ে সজাগতা বিয়পাই দিয়াৰ লগতে বিৰল ৰোগত আক্ৰান্ত ব্যক্তিজনক সকলো ধৰণেৰে উৎসাহিত কৰাৰ চেষ্টা কৰা । ইয়াৰ পিছত ২০১১ চনৰ পৰা নেচনেল চেণ্টাৰ ফৰ এডভান্সিং ট্ৰেন্সলেচনেল ছায়েন্স আৰু নেচনেল ইনষ্টিটিউট অৱ হেল্থ ক্লিনিকেল চেণ্টাৰৰ দ্বাৰা এই দিশত বহু প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে আৰু প্ৰতি বছৰে এই দিনটোত বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় ।

বিৰল ৰোগৰ বিষয়ে জনসচেতনতা বিয়পোৱাৰ উপৰিও বিৰল ৰোগ দিৱসত ভুক্তভোগীসকলৰ যত্ন আৰু নতুন চিকিৎসাৰ বাবে বৈজ্ঞানিক গৱেষণাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আদি প্ৰত্যাহ্বান আৰু বিষয়সমূহ আলোচনা কৰাৰ সুযোগো লাভ কৰে ।

চৰকাৰী প্ৰচেষ্টা

তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে বিৰল ৰোগক যত্ন আৰু চিকিৎসা দুয়োটা দিশতে এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে গণ্য কৰা হয় । এনে বহু ৰোগৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত গুৰুতৰ, দীৰ্ঘস্থায়ী আৰু আনকি মাৰাত্মকও হ’ব পাৰে । একে সময়তে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ভুক্তভোগী বিশেষকৈ শিশুসকলো প্ৰতিবন্ধী হ’ব পাৰে । এই ৰোগসমূহ প্ৰতিৰোধ আৰু নিৰাময়ৰ বাবে চৰকাৰী পৰ্যায়ত বহু প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে ।

২০১৭ চনত ভাৰত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে ৪৫০ টা বিৰল ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় নীতি প্ৰকাশ কৰিছিল, যাৰ অধীনত ই বিৰল ৰোগৰ পঞ্জী তৈয়াৰ কৰা বুলি কোৱা হৈছিল । ইয়াৰ লগতে এই ৰোগবোৰৰ শ্ৰেণীবিভাজনৰ ভিত্তিত ৰোগৰ শ্ৰেণীবিভাজন কোৱা হৈছিল যেনে কোনবোৰ ৰোগ এটা চিকিৎসাৰ দ্বাৰা আৰোগ্য কৰিব পৰা যায় আৰু কোনবোৰ ৰোগ চিকিৎসা কৰিবলৈ সময় লাগে ইত্যাদি । কেৱল এয়াই নহয়, শ্ৰেণীবিভাজনৰ ভিত্তিত প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনাৰ অধীনত ভুক্তভোগীক সুবিধা প্ৰদানৰ পৰামৰ্শও দিয়া হৈছিল ।

এই প্ৰতিবেদনত এইটোও কোৱা হৈছে যে আধাতকৈ অধিক বিৰল ৰোগ শিশুৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় আৰু এনে ৰোগত মৃত্যু হোৱা ৩৫% শিশুৰ বয়স এবছৰৰ কম । আনহাতে, এই ৰোগৰ বাবে প্ৰাণ হেৰুৱাই ১০% শিশু ১ৰ পৰা ৫ বছৰ বয়সৰ শিশু আৰু ১২% ৫ৰ পৰা ১৫ বছৰ বয়সৰ শিশু ।

লগতে পঢ়ক: Pancreatic cancer: শৰীৰত দেখা দিয়া এনে কিছুমান সাধাৰণ লক্ষণ হ'ব পাৰে Pancreatic Cancer ৰ কাৰণ