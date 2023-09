জলাতংক বা ৰেবিজ ৰোগ হৈছে এক প্ৰকাৰৰ জুনোটিক ৰোগ ৷ যাৰ কাৰণ সাধাৰণতে মানুহে কেৱল কুকুৰে কামোৰাৰ ফলত হোৱা বুলি গণ্য কৰে ৷ কিন্তু বেছিভাগ মানুহেই নাজানে যে কেৱল কুকুৰেই নহয় কেতিয়াবা আন কিছুমান জন্তুৱে কামোৰাৰ ফলতো জলাতংক ৰোগ হ’ব পাৰে ৷ সেয়ে জলাতংক ৰোগৰ সৈতে জড়িত তথ্যসমূহৰ বিষয়ে সাধাৰণ জনতাক সজাগ কৰাৰ লগতে এই ৰোগৰ কাৰণ আৰু নিদানৰ বিষয়ে তথ্য বিয়পোৱাৰ উদ্দেশ্যেৰে প্ৰতি বছৰে ২৮ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা বিশ্ব জলাতংক দিৱস পালন কৰা হয় ৷ এইবাৰ এই বিশেষ দিৱস ‘এজনৰ বাবে সকলো বাবে, সকলোৰে বাবে এক স্বাস্থ্য’ (One for all, All for one) শীৰ্ষক বিষয়বস্তুৰ সৈতে উদযাপন কৰা হৈছে ৷