গৰ্ভধাৰণৰ 37 সপ্তাহৰ পূৰ্বে জন্ম হোৱা শিশুক প্ৰিটাৰ্ম বেবী হিচাপে ধৰা হয় ৷ ই নৱজাতকৰ মৃত্যুৰ অন্যতম মুখ্য কাৰণ ৷ সময়ৰ পূৰ্বে জন্ম পোৱা শিশুসকলে দিব্যাংগ হৈ জীয়াই থকাৰ সম্ভাৱনাই অধিক ৷ বিশ্বত প্ৰতি বছৰে প্ৰিটাৰ্ম জন্মৰ জটিলতাৰ ফলত প্ৰায় 1 নিযুত শিশুৰ মৃত্যু হয় । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, বহু ব্যক্তিয়ে জীৱনজুৰি শাৰিৰীক অক্ষমতা, দৃষ্টি শক্তি আৰু শ্ৰৱণৰ সমস্যাৰ সৈতেই যুঁজি পাৰ কৰিবলগীয়া হয় । এইক্ষেত্ৰত সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰতে ভাৰতৰ স্থান প্ৰথম ৷

বিসংগতিৰ কাৰণ (Reasons for complications)

কেইবাটাও কাৰণত প্ৰিটাৰ্ম বেবীৰ জন্ম হ’ব পাৰে । ইয়াৰ অধিকাংশই প্ৰাকৃতিকভাৱে জন্ম লাভ কৰে ৷ একাধিকবাৰ গৰ্ভধাৰণ, সংক্ৰমণ, জৰায়ুৰ পৰা প্লেচেণ্টাৰ পৃথকীকৰণ, কম এম্নিঅ'টিক তৰল আৰু দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই ডায়েবেটিচ আৰু উচ্চ ৰক্তচাপ আদিৰ দৰে ৰোগত ভূগি থকা ইত্যাদিবোৰ কাৰণ প্ৰিটাৰ্ম বেবীৰ জন্মৰ কাৰণ হ’ব পাৰে ৷ বহুক্ষেত্ৰত কোনো কাৰণ অবিহনে সময়ৰ পূৰ্বে শিশুৰ জন্ম হ’ব পাৰে ৷ আকৌ বহুক্ষেত্ৰত বংশগত কাৰণতো এনে হোৱা দেখা যায় ৷

সতৰ্কতা চিহ্ন (Warning Signs)

নিয়মীয়া বা সঘনাই পেট টান হোৱা (সংকোচন), ধাৰাবাহিকভাৱে হোৱা পিঠিৰ বিষ, তলপেটৰ চাপ অনুভৱ আৰু মৃদু পেটৰ বিষ- এই সকলোবোৰ হৈছে প্ৰিটাৰ্ম বেবীৰ জন্ম হোৱাৰ লক্ষণ । কিছুমান ক্ষেত্ৰত গৰ্ভধাৰণ কৰা মহিলাগৰাকীৰ পাতল ৰক্তক্ষৰণ হ'ব পাৰে ৷ বিপৰীতে একাংশৰ আকৌ স্ৰাৱ, পানীযুক্ত, শ্লেষ্মাসদৃশ বা ৰক্তক্ষয়ৰ প্ৰকাৰৰ পৰিৱৰ্তনে দেখা দিব পাৰে ৷

প্লেচেণ্টেল এব্ৰাপ্টিয়ন(Placental Abruptio), উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু কম এম্নিঅ'টিক তৰল হৈছে প্ৰিটাৰ্ম প্ৰসৱৰ মুখ্য কাৰণ । গৰ্ভধাৰণ কৰা মহিলাসকলে এই সময়ত ধূমপান আৰু ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰৰ পৰা বিৰত থকা উচিত ৷ তদুপৰি নিয়মীয়াকৈ ৰক্তচাপ আৰু ডায়েবেটিছৰ পৰীক্ষা কৰা উচিত ৷ মহিলাসকলে স্বাস্থ্য আৰু সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অধিক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে, যেনে- ক’ৰবালৈ যাওতে চিট বেল্ট ব্যৱহাৰ কৰা, পেটত কোনো আঘাত অনুভৱ কৰিলে বা যোনিৰ ৰক্তক্ষৰণ ঘটিলে ততালিকে চিকিৎসকক অৱগত কৰা ইত্যাদি ।

কেনেদৰে ইয়াক এৰাই চলিব (How to avoid a preterm delivery?)

গৰ্ভধাৰণৰ সময়চোৱাত এগৰাকী মহিলাই সকলো সময়তে তেওঁৰ চিকিৎসকৰ সৈতে যোগাযোগ ৰাখিব লাগে । যদি মহিলাগৰাকীয়ে সময়ৰ পূৰ্বে প্ৰসৱ হোৱাৰ দৰে আশংকাত ভোগে, তেন্তে ততালিকে চিকিৎসকক জনোৱা উচিত ৷ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণৰ পিছত গৰ্ভৱতী মহিলাসকলক এই সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ ফলিক এচিডৰ সৈতে কিছুমান হৰমন পৰিপূৰক গ্ৰহণ কৰিবলৈ দিয়া উচিত ৷ অন্যথা কেতিয়াবা অস্ত্ৰোপচাৰৰ পৰামৰ্শ দিব পাৰি । যদি গৰ্ভধাৰণ কৰা মহিলাগৰাকীৰ লগতে গৰ্ভস্থ সন্তানটোৰ স্বাস্থ্য ঠিকে থাকে, তেন্তে প্ৰসৱৰ বাবে কমেও 39 সপ্তাহ অপেক্ষা কৰা উচিত ৷

প্ৰিটাৰ্ম ডেলিভাৰীৰ ক্ষেত্ৰত মনত ৰাখিবলগা কাৰকসমূহ (Factors to keep in mind in case of preterm delivery)

সঠিক সময়ত জন্ম লাভ কৰা শিশুৰ তুলনাত প্ৰিটাৰ্ম বেবীৰ ক্ষেত্ৰত অধিক চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হয় । প্ৰিটাৰ্ম বেবীৰ ক্ষেত্ৰত জন্ম সম্পৰ্কীয় সমস্যা প্ৰায়ে দেখা যায়, যাৰ বাবে প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে বিশেষ চিকিৎসাৰ ৷ সাধাৰণতে এই শিশুসমূহৰ ক্ষেত্ৰত উশাহ-নিশাহৰ সমস্যা, ৰোগ প্ৰতিৰোধী ক্ষমতা হ্ৰাস পোৱা আৰু সংক্ৰমণ ঘটাৰ লগতে জণ্ডিছ ৰোগত ভোগাৰ সম্ভাৱনা থাকে ।

তেওঁলোকৰ গুৰুতৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা যেনে- চেপচিছ, মস্তিষ্কৰ ৰক্তক্ষৰণ বা অন্যান্য সমস্যাৰ বাবে বিশেষ মনোযোগৰ প্ৰয়োজন হয় । সময়ৰ পূৰ্বে এটা শিশু জন্ম হ’লে মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰভাৱ পেলায় ৷ যাৰ বাবে মাতৃগৰাকীকো বিশেষ যত্নৰ প্ৰয়োজন হয় । মাতৃগৰাকীৰ উদ্বেগ আৰু মানসিক চাপে শিশুটিৰ যত্ন লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷ সেয়ে শিশু-মাতৃ দুয়োকে কেইদিনমানৰ বাবে আছুতীয়া পৰ্যবেক্ষণত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ৷

এক সুৰক্ষিত আৰু স্বাস্থ্যকৰ গৰ্ভধাৰণৰ বাবে কেইটিমান টিপছ (Tips for a safe & healthy pregnancy)

এক সুৰক্ষিত আৰু স্বাস্থ্যকৰ গৰ্ভধাৰণৰ বাবে এক স্বাস্থ্যকৰ জীৱনশৈলী থকাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । গৰ্ভধাৰণ কৰিবলগীয়া মহিলাগৰাকীয়ে ধঁপাত, ধূমপান, ই-চিগাৰেট আদি সকলো পৰিহাৰ কৰা উচিত ৷ গৰ্ভধাৰণ কৰাৰ পূৰ্বে বা গৰ্ভৱতী অৱস্থাত সুৰাপানৰ পৰা বিৰত থাকক ৷ যধে-মধে ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰা আৰু প্ৰেছক্ৰিপশ্বনত সন্নিৱিষ্ট ঔষধৰ অপব্যৱহাৰ পৰিহাৰ কৰা উচিত ৷ লো আৰু ফলিক এচিড সমৃদ্ধ সন্তুলিত আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগে ৷

এই সকলোবাৰৰ উপৰিও প্ৰতিদিনে অন্ততঃ 30 মিনিট সময় ব্যায়াম কৰাৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলা উচিত ৷ মহিলাগৰাকীৰ ৰক্তচাপ আৰু ডায়েবেটিছ নিয়ন্ত্ৰণত থকাটো বাঞ্ছনীয় ৷ মেদবহুলতা পৰিহাৰ কৰিবলৈ প্ৰথমে মহিলাগৰাকীয়ে ওজন হ্ৰাস কৰা উচিত আৰু যদিহে ওজন কম থাকে, তেন্তে ইয়াক সামান্য পৰিমাণে বৃদ্ধি কৰা উচিত ৷ যোগাভ্যাস, ধ্যান, কৰ্ম আৰু জীৱনৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰখা আৰু জীৱনসংগীৰ সৈতে এক স্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত বাস কৰি নিজকে চাপমুক্ত কৰি ৰখা উচিত ৷

প্ৰতিবেদন যুগুতাইছে : Dr. Gauri Agarwal, Fertility Specialist, Founder & Director, Seeds of Innocence and Genestrings Diagnostics

লগতে চাওক: গ্ৰীষ্মকালত ভোক বঢ়োৱাৰ কেইটামান ঘৰুৱা উপায়