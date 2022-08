মেলামাইন, চাইনিউৰিক এচিড আৰু সুগন্ধিযুক্ত এমাইনৰ দৰে ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা গৰ্ভৱতী মহিলাৰ কৰ্কট ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাইছে ৷ এক নতুন গৱেষণাত পোহৰলৈ আহিছে এই তথ্য । মেলামাইন বাচন-বৰ্তন, প্লাষ্টিক, মজিয়া, পাকঘৰৰ কাউণ্টাৰ আৰু কীটনাশক, চাইনিউৰিক এচিড বীজাণুনাশক, প্লাষ্টিক ষ্টেবিলাইজাৰ আৰু চুইমিং পুলত পৰিষ্কাৰ কৰা দ্রাৱক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়(Exposed to chemicals) । চুলিৰ ৰং, কাজল, টেটুৰ চিয়াঁহী, ৰং, ধঁপাতৰ ধোঁৱা, ডিজেলৰ নিৰ্গমনত সুগন্ধিযুক্ত এমাইন পোৱা যায়(Pregnant women at cancer risk via dishware) ।

কেম’স্ফিয়াৰত প্ৰকাশিত এই অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে, প্ৰায় সকলো অধ্যয়নত অংশগ্ৰহণকাৰীৰ নমুনাতে মেলামাইন আৰু চাইনিউৰিক এচিড পোৱা গৈছিল । ছান ফ্ৰান্সিস্কোৰ কেলিফৰ্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষক ট্ৰেচি জেই কয় যে, এই ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ কৰ্কট ৰোগ আৰু বিষক্ৰিয়া বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুতৰ প্ৰভাৱ আছে, তথাপিও আমেৰিকাত ইয়াক নিয়মিতভাৱে নিৰীক্ষণ কৰা নহয় ।

মানুহে বিভিন্ন ধৰণে মেলামাইন আৰু সুগন্ধিযুক্ত এমাইনৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিব পাৰে- উশাহ লোৱা বায়ুৰ জৰিয়তে, দূষিত খাদ্য বা ঘৰৰ ধূলিৰ জৰিয়তে, খোৱাপানীৰ পৰা, বা প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে । মেলামাইন আৰু ইয়াৰ মূল উপাদান চাইনিউৰিক এচিড প্ৰত্যেকেই অতি উৎপাদনশীল ৰাসায়নিক পদাৰ্থ, কেৱল ভাৰততে ই বছৰি ১০ কোটি পাউণ্ডতকৈ অধিক উৎপাদন হয় ।

অধ্যয়নটোৰ বাবে দলটোৱে বিভিন্ন গোটৰ ১৭১ গৰাকী মহিলাৰ প্ৰস্ৰাৱৰ নমুনাত ৰাসায়নিক পদাৰ্থ বা ৰাসায়নিক চিহ্নিতকাৰী ধৰা পেলাবলৈ নতুন পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি কৰ্কট ৰোগ আৰু অন্যান্য বিপদৰ সৈতে জড়িত ৪৫টা ৰাসায়নিক পদাৰ্থ জুখিছিল । ২০০৮ চনৰ পৰা ২০২০ চনৰ ভিতৰত এই অধ্যয়ন চলোৱা হৈছিল । এছিয়াৰ দেশসমূহৰ গৰ্ভৱতী মহিলাৰ মাজত মেলামাইনৰ ওপৰত প্ৰাৰম্ভিক অধ্যয়ন কৰা হৈছিল, আনহাতে আমেৰিকাত অগৰ্ভৱতী মহিলাসকলৰ ওপৰতো এই গৱেষণা কৰা হৈছিল ।

