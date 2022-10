জন্মৰ পূৰ্বে বা জন্মৰ লগে লগে মাতৃৰ গৰ্ভত মৃত্যু হোৱা নৱজাতকক স্মৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰতি বছৰে অক্টোবৰ মাহটো গৰ্ভাৱস্থা আৰু গৰ্ভাৱস্থা আৰু সন্তান ক্ষতিৰ স্মৰণীয় মাহ হিচাপে পালন কৰা হয় ।

গৰ্ভাৱস্থা আৰু সন্তান ক্ষতিৰ স্মৰণীয় মাহ ২০২২

যিকোনো পৰিয়ালৰ বাবে বিশেষকৈ মাতৃৰ বাবে ভ্ৰূণ বা ভ্ৰূণৰ মৃত্যু, মৃত সন্তানৰ জন্ম বা জন্মৰ লগে লগে নৱজাতকৰ মৃত্যু হোৱাটো এক অতি দুখজনক অনুভৱ । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO Report) আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ (United Nations Report) তথ্য অনুসৰি প্ৰতি বছৰে ২০ লাখতকৈ অধিক ষ্টিলবাৰ্থ বা মৃত সন্তানৰ (Stillbirth) ক্ষেত্ৰ লক্ষ্য কৰিবলৈ আহে ।

আনহাতে, যদি আমি বছৰৰ হিচাপত পৰিসংখ্যাৰ কথা কওঁ, তেন্তে ২০১৫ চনত প্ৰায় ২৬ লাখ মৃত সন্তানৰ ঘটনাৰ তথ্য পোৱা গৈছিল, য’ত প্ৰতিদিনে মৃত সন্তানৰ সংখ্যা আছিল প্ৰায় ৭ হাজাৰ ১৭৮ । ইয়াৰে অধিকাংশ লোক উন্নয়নশীল দেশসমূহত চিনাক্ত কৰা হৈছিল ।

“গৰ্ভাৱস্থা আৰু সন্তান ক্ষতিৰ স্মৰণীয় মাহ” (Pregnancy and infant loss remembrance month 2022) সমগ্ৰ বিশ্বতে প্ৰত্যেক বছৰে অক্টোবৰ মাহত পালন কৰা হয় ৷ যাৰ লক্ষ্য হৈছে কেৱল মৃত জন্ম হোৱা সন্তানকেই নহয় ৷ গৰ্ভপাত হোৱা ভ্ৰূণ আৰু তাৰ পিছত লগে লগে প্ৰাণ হেৰুওৱা নৱজাতককো স্মৰণ কৰাৰ লক্ষ্যৰে জন্ম মাহ উদযাপন কৰা হয় ।

ইতিহাস

এই বিশেষ অনুষ্ঠানটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমেৰিকা আৰু কানাডাত গৰ্ভাৱস্থা আৰু সন্তান ক্ষতিৰ স্মৰণীয় মাহ (Pregnancy and Infant Loss Remembrance Month) হিচাপে প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল । ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰ’নাল্ড ৰেগানে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ১৯৮৮ চনৰ ২৫ অক্টোবৰত (Ronald Reagan, then USA President) গৰ্ভাৱস্থা আৰু সন্তান ক্ষতিৰ স্মৰণীয় মাহ পালন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল । ২০০০ চনত ৰবিন বেয়াৰ, লিজা ব্ৰাউন আৰু টেমি ন’ভাকে ফেডাৰেল চৰকাৰক ১৫ অক্টোবৰক (Pregnancy Infant Loss Remembrance Day 15 October)গৰ্ভাৱস্থা আৰু শিশুৰ ক্ষতিৰ স্মৃতি দিৱস হিচাপে স্বীকৃতি দিবলৈ আবেদন জনায় । তেতিয়াৰ পৰা প্ৰতি বছৰে ১৫ অক্টোবৰত সমগ্ৰ বিশ্বতে এই বিশেষ দিৱস আয়োজন কৰা হয় আৰু অক্টোবৰ মাহটোক Pregnancy and Infant Loss Remembrance Month হিচাপে পালন কৰা হয় ।

উদ্দেশ্য

গৰ্ভাৱস্থা আৰু সন্তান ক্ষতিৰ স্মৰণীয় মাহ পালনৰ উদ্দেশ্য কেৱল গৰ্ভাৱস্থাত, জন্মৰ সময়ত বা তাৰ পিছত অতি সোনকালে মৃত্যু হোৱা শিশুসকলক স্মৰণ কৰাই নহয়, গৰ্ভপাত, মৃত জন্ম আৰু নৱজাতকৰ মৃত্যুৰ(Abortion) কাৰণ আৰু প্ৰতিৰোধৰ বিষয়ে সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা বিয়পোৱা । সজাগতা বিয়পোৱাটোও আছে । যাৰ বাবে, এই এমাহৰ সময়ছোৱাত, জনসচেতনতা বিয়পোৱা কাৰ্যসূচী আৰু এনে কাৰ্যসূচীও আয়োজন কৰা হয়, য’ত গৰ্ভাৱস্থাত, জন্মৰ সময়ত বা কোনো কাৰণত অতি সোনকালে মৃত্যু হোৱা শিশুসকলক স্মৰণ কৰা হয় । তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে ১৫ অক্টোবৰত সমগ্ৰ বিশ্বতে “গৰ্ভাৱস্থা আৰু সন্তান ক্ষতিৰ স্মৰণীয় মাহ” পালন কৰা হয় ।

ষ্টিলবাৰ্থ কি (What is stillbirth) ?

সাধাৰণতে মানুহে নাজানে যে মাতৃৰ গৰ্ভত শিশুটিৰ মৃত্যুক সদায় গৰ্ভপাত বুলি কোৱা নহয় । চেণ্টাৰ ফৰ ডিজিজ কণ্ট্ৰল এণ্ড প্ৰিভেনচন (CDC)ৰ মতে, যদিহে মাতৃৰ গৰ্ভত ২০ সপ্তাহৰ আগতে ভ্ৰূণৰ মৃত্যু হয়, তেন্তে ইয়াক গৰ্ভপাত বুলি কোৱা হয় । একে সময়তে বিংশ সপ্তাহৰ পিছত বা তাৰ আগতে মাতৃৰ গৰ্ভত শিশুটিৰ মৃত্যু হ’লে মৃত জন্ম বা মৃত জন্ম বুলি কোৱা হয় । বহু কাৰণত এই দুয়োটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । ইয়াৰে কিছুমান তলত দিয়া ধৰণৰ ।

ষ্টিলবাৰ্থ (stillbirth)

ভ্ৰূণটোৰ বিকাশ সঠিকভাৱে নহয়

জন্মৰ সময়ত শিশুৰ জন্মগত অস্বাভাৱিকতা

৯ মাহৰ পাছতো শিশুটিৰ জন্ম নহয়

গৰ্ভাৱস্থাত মাতৃৰ ৰোগ বা সংক্ৰমণ

মাতৃৰ উচ্চ ৰক্তচাপ, মেদবহুলতা, বা ডায়েবেটিছ আদি বিকাৰৰ উপস্থিতি

গৰ্ভপাত(Abortion)

জিনত অস্বাভাৱিকতা(Abnormality in genes)

হৰম’ন সম্পৰ্কীয় সমস্যা(Hormone related problems)

যিকোনো ধৰণৰ সংক্ৰমণ(Any kind of infection)

ডায়েবেটিক থাইৰয়ডৰ দৰে সমস্যা(Problems like diabetic thyroid)

মদ্যপান বা ড্ৰাগছ সেৱন আদি নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ অপব্যৱহাৰ(Smoking alcohol or drugs)

দুৰ্ঘটনা(Accident)

গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে

খাদ্য সম্পৰ্কীয়, বহি থকা আৰু কৰ্ম সম্পৰ্কীয় নিৰ্দেশনা সমগ্ৰ গৰ্ভাৱস্থাত মহিলাগৰাকীক সমগ্ৰ বিশ্বৰ চিকিৎসকে দিয়ে । তেওঁলোকৰ পালনৰ লগতে নিয়মীয়াকৈ চিকিৎসা পৰীক্ষা আৰু সজাগতা অতি প্ৰয়োজনীয় । বিশেষকৈ এনে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যিসকলৰ ইতিমধ্যে হৰম’ন বা অন্য কোনো ধৰণৰ সমস্যা বা ৰোগ আছে বা যাৰ ভ্ৰূণ দুৰ্বল, তেওঁলোকে নিজৰ অধিক যত্ন লোৱাটো প্ৰয়োজন ।

চিকিৎসকে নিৰ্ধাৰিত সকলো সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকীয়ে গৰ্ভস্থ শিশুটিৰ কাৰ্যকলাপৰ অৰ্থাৎ শৰীৰত তাৰ গতিবিধিৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰতি যত্ন ল’ব লাগে ।

লগতে পঢ়ক: মিঠা আৰু টেঙা সোৱাদ ধৰা পেলাব পাৰে ভ্ৰুণে