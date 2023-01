নিউজ ডেস্ক,২৭ জানুৱাৰী : অৰ্ধশিক্ষিত লোকসকলে মানসিক সমস্যা যেনে অকলশৰীয়া অনুভৱ, হতাশা (Depression) আৰু উদ্বেগৰ (Anxiety) সন্মুখীন হয় (Poor literacy impacts on mental health)। ভাৰতকে ধৰি ৯ খন দেশত চলোৱা এক সমীক্ষাত এই কথা প্ৰকাশ পাইছে । Mental Health and Social Inclusion শীৰ্ষক আলোচনীত প্ৰকাশিত এই প্ৰতিবেদনে সাক্ষৰতা আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ বিশ্বজুৰি ছবিখন উদঙাই দিছে (Relation between literacy and mental health)।

ব্ৰিটেইনৰ ইষ্ট এংলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ (University of East Anglia) গৱেষকসকলে অধ্যয়নত পাইছে যে অৰ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত মহিলাসকলক অসামঞ্জস্যপূৰ্ণভাৱে প্ৰভাৱিত নকৰে । কিয়নো বিশ্বৰ ভিতৰতে দুই তৃতীয়াংশ নিৰক্ষৰ । বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ নৰউইচ মেডিকেল স্কুলৰ বনি টিগুৱে কয় যে যোৱা ৫০ বছৰত সাক্ষৰতাৰ হাৰ বৃদ্ধি হোৱা স্বত্বেও, বিশ্বব্যাপী এতিয়াও আনুমানিক ৭৭৩ নিযুত প্ৰাপ্তবয়স্ক আছে যি পঢ়িব বা লিখিব নোৱাৰে ।

তেওঁ দাবী কৰা মতে উন্নয়নশীল দেশবোৰত আৰু যুদ্ধৰ ইতিহাস থকা দেশবোৰত সাক্ষৰতাৰ হাৰ কম আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা মহিলাসকল অসামঞ্জস্যপূৰ্ণভাৱে প্ৰভাৱিত হয় (Literacy rates are lower in developing countries)। গৱেষকসকলে উল্লেখ কৰিছে যে অধিক শিক্ষিত লোকসকলৰ নিযুক্তি বিচাৰি উলিওৱা, ভাল বেতন পোৱা আৰু উন্নত খাদ্য আৰু আৱাস বহন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ দৰে বিষয়বোৰৰ ক্ষেত্ৰত উন্নত সামাজিক ফলাফল পোৱাৰ প্ৰৱণতা থাকে ।

টিগুৱে উল্লেখ কৰা মতে পঢ়িব বা লিখিব নোৱাৰিলে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে জীৱনত বহু পিছ পৰি যায় আৰু তেওঁলোক প্ৰায়ে দৰিদ্ৰতাৰ মাজত থাকিবলগীয়া হয় বা অপৰাধ কৰাৰ সম্ভাৱনা অধিক হয় । তেওঁৰ মতে কম সাক্ষৰতা দুৰ্বল স্বাস্থ্য, দীৰ্ঘম্যাদী ৰোগ আৰু কম আয়ুসৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে । তেওঁ লগতে কয় যে সাক্ষৰতা আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ মাজত সম্ভাৱ্য সম্পৰ্ক পৰীক্ষা কৰি কিছু গৱেষণা কৰা হৈছে কিন্তু এইটো প্ৰথম অধ্যয়ন যিয়ে বিষয়টো বিশ্বব্যাপী পৰ্যায়ত আলোচনা কৰিছে ।

গৱেষকৰ দলটোৱে ১৯ টা অধ্যয়নৰ তথ্য পৰ্যালোচনা কৰিছিল যিয়ে সাক্ষৰতা আৰু মানসিক স্বাস্থ্য দুয়োটা জোখা হৈছিল । এই অধ্যয়নবোৰ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, চীন, নেপাল, থাইলেণ্ড, ইৰাণ, ভাৰত, ঘানা, পাকিস্তান আৰু ব্ৰাজিলকে ধৰি ৯ খন বিভিন্ন দেশত কৰা হৈছিল আৰু ইয়াত প্ৰায় ২ নিযুত অংশগ্ৰহণকাৰী জড়িত আছিল (Research on mental health and literacy)।

গৱেষকসকলে এই দুটা কাৰকৰ মাজত বিশ্বব্যাপী মূল্যাঙ্কন কৰিবলৈ মানসিক স্বাস্থ্য আৰু সাক্ষৰতা সম্পৰ্কীয় তথ্য ব্যৱহাৰ কৰিছিল । তেওঁলোকে একাধিক দেশত সাক্ষৰতা আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ ফলাফলৰ মাজত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক বিচাৰি পাইছিল ।

ব্ৰিটেইনৰ ইষ্ট এংলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ত ক্লিনিকেল মনোবিজ্ঞান প্ৰশিক্ষণত ডক্টৰেটৰ অংশ হিচাপে সমীক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰা লুচি হুনে কয় যে কম শিক্ষিত লোকসকলৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ সমস্যা যেনে উদ্বেগ আৰু হতাশা অধিক আছিল । অৱশ্যে তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে ক'ব নোৱাৰে যে সাক্ষৰতাৰ হাৰ দুৰ্বল হ'লে মানসিক স্বাস্থ্য দুৰ্বল হয় (Poor literacy causes poor mental health)। কিন্তু এক শক্তিশালী সম্পৰ্ক আছে বুলি তেওঁলোক নিশ্চিত ।

গৱেষকসকলে উল্লেখ কৰিছে যে মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলোৱা একাধিক কাৰক থাকিব পাৰে যি সাক্ষৰতা যেনে দৰিদ্ৰতা বা যুদ্ধৰ ইতিহাস থকা এলেকাত বাস কৰাসকলকো প্ৰভাৱিত কৰে । অৱশ্যে, তথ্যই সূচায় যে আনকি সেই ঠাইবোৰতো অশিক্ষিত লোকসকলৰ বাবে মানসিক স্বাস্থ্যৰ অৱনতি দেখা যায় ।

