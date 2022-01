ফেশ্বন ট্ৰেণ্ডছৰ দৰে ট্যাটুও ট্ৰেণ্ডছত চলি থাকে ৷ ইয়াৰ আকাৰ, প্ৰকাৰ আৰু ৰঙৰ ভিন্নতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সময়ে সময়ে ট্ৰেণ্ডছ সলনি হৈ থাকে ৷ 2022 বৰ্ষত ট্যাটুৰ কেইবাটাও নতুন ট্ৰেণ্ডছৰ উদ্ভৱ হ’ব ৷

2022 বৰ্ষত ভাৰতত মুখ্যত বজ্ৰপাতৰ ট্যাটুৱে অধিক জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিব ৷ শক্তি আৰু জ্ঞানক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বজ্ৰপাত গ্ৰীকৰ পৌৰাণিক আখ্যান সমূহৰ সৈতে সম্পৰ্কিত এটা মনোগ্ৰাহী বিষয় ৷

ৰামধেনুৰ সাতোটা ৰঙৰ সমাহাৰেৰ চিকমিকাই থকা ক্ষণস্থায়ী হ’ল’গ্ৰাম ট্যাটুয়ে ইতিমধ্যেই জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে ৷ পোহৰৰ সৈতে এই ট্যাটুবোৰৰ ৰং সলনি হয় বাবে হ’ল’গ্ৰাম ট্যাটু সকলোৱে ভাল পায় (Tattoos of Lightning) ৷

উজ্জ্বল ৰং আৰু এবস্ট্ৰেক্ট ডিজাইনৰ ট্যাটু সমূহে ভাৰতত 2022 বৰ্ষটোত এক বিশেষ ট্ৰেণ্ডৰ সৃষ্টি কৰিব ৷

মিনিমালিষ্ট ডিজাইনৰ প্ৰৱণতা ২০২২ চনত জনপ্ৰিয় হৈ থাকিব । সৰু আৰু সূক্ষ্ম ৰেখা থকা বাবে এই মিনিমালিষ্ট ডিজাইন অংকনৰ প্ৰক্ৰিয়া সাধাৰণতে সহজ হয় ।

নিজৰ বিশ্বাসৰ লগত সামঞ্জস্য থকাৰ লগতে সদায় আনৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা ট্যাটু ডিজাইন এটা সকলোৱে বনাব বিচাৰে ৷ ট্যাটু উদ্যোগটো পূৰ্বৰ তুলনাত যথেষ্ট বৃদ্ধি পাই আহিছে ৷ তাৰোপৰি ইয়াৰ যথেষ্ট চাহিদা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু প্ৰতি বছৰে নতুন প্ৰৱণতা আৰু শৈলী উদ্ভৱ হৈ আহিছে ।

কিন্তু এই ট্ৰেণ্ডছৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ নিজৰ শৰীৰত ট্যাটু অংকনৰ পূৰ্বে মনত ৰাখক কেইটামান বিশেষ টিপছ...

Dermalinks ৰ মুৰব্বী চিকিৎসক ডাঃ বিদুষী জৈনে ট্যাটু বনোৱাৰ সময়ত আপুনি ল’বলগা সাৱধানতাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি কয় এইদৰে...

Before getting a tattoo:

ট্যাটু বনোৱাৰ আগদিনা ৰাতি কেতিয়াও কেফেইন বা সুৰা সেৱন নকৰিব (Never consume caffeine or alcohol the night before a tattoo) । কিয়নো সেইবোৰে তেজ পাতল কৰে আৰু ই ট্যাটু প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত ৰক্তক্ষৰণৰ আশংকা অধিক কৰি তোলে ৷

এসপ্তাহৰ বাবে কমেও প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খাব ৷ প্ৰতিদিনে প্ৰায় দুই লিটাৰকৈ পানী খাব (Drinking plenty of water) । যথেষ্ট পৰিমাণে পানী খোৱাৰ অভ্যাষে আমাৰ ছাল মসৃণ আৰু স্বাস্থ্যৱান কৰি ৰাখে ।

শেষত, ট্যাটু এটা বনোৱাৰ আগতে এটা কথা নিশ্চিত হ'ব যে আপোনাৰ ট্যাটু অঁকা শিল্পীজনে নতুন বেজী ব্যৱহাৰ কৰিছে নে নাই (be sure your tattoo artist is using new needles) । কিয়নো পুৰণা বেজীৰ ব্যৱহাৰে শৰীৰক বিভিন্ন ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰমণ কৰাৰ অধিক সম্ভাৱনা থাকে ।

After getting a tattoo:

ছালৰ ৰোগবোৰ ট্যাটুৰ দ্বাৰা সহজে বিয়পে (Skin diseases are easily spread by tattoos)। সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ সেইবোৰ সঘনাই বেণ্ডেজ, বা ক্লিং ৰেপেৰে মেৰিয়াই ৰখা হয় ।

বেণ্ডেজেৰে কেইঘণ্টামান ঢাকি দিয়াৰ পিছত ট্যাটুটো পৰিষ্কাৰ কৰাৰ আগতে আপোনাৰ হাতদুখন এণ্টিবেক্টেৰিয়েল চাবোনেৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰক। কুহুমীয়া পানী আৰু কোমল টাৱেলেৰে ট্যাটুটো ধুব, কিন্তু ইয়াক জোৰেৰে নঘঁহিব (Wash the tattoo with lukewarm water and a soft towel) ।

ট্যাটু এটা বনাই হোৱাৰ পিছত লোচন, ক্ৰীম বা পেট্ৰ'লিয়াম জেলী প্ৰয়োগ কৰক । কমেও দুই সপ্তাহৰ বাবে এই ময়েশ্চাৰাইজাৰ সনা প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখক ৷

ৰং সলনি হোৱা আৰু ম্লান পৰাটো তেনেই স্বাভাৱিক। কিন্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল ইয়াক বিপদজনক ৰাসায়নিক পদাৰ্থ আৰু সূৰ্যৰ অতিবেঙুনীয়া ৰশ্মিৰ পৰা আঁতৰাই ৰখা । সেয়েহে, বাহিৰলৈ যোৱাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ট্যাটুত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে চানস্ক্ৰীণ প্ৰয়োগ কৰাটো নিশ্চিত কৰিব ।

ট্যাটুত পানী লাগিলে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই ৷ কিন্তু কমেও তিনি সপ্তাহৰ বাবে ট্যাটু বনোৱাৰ পিছত আপুনি সাঁতোৰ বা গৰম টাবৰ পৰা দূৰত অৱস্থান কৰিব ৷

