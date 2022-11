অত্যধিক খঙে আমাৰ তেজ গৰম কৰে বুলি এষাৰ কথা আছে । অৰ্থাৎ অত্যধিক খঙে কেৱল মনক প্ৰভাৱিত কৰাই নহয়, ই শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰতো ক্ষতি যথেষ্ট কৰিব পাৰে । যদিও খং এটা সাধাৰণ আচৰণৰ জ্ঞান, কিন্তু অত্যধিক খঙে কেৱল আমাৰ সামাজিক, পাৰিবাৰিক আৰু কৰ্মজীৱনত প্ৰভাৱ পেলোৱাই নহয়, কেতিয়াবা ই মানসিক ৰোগ, অৱস্থা বা ক্লিনিকেল ডিছঅৰ্ডাৰৰো সৃষ্টি কৰিব পাৰে(Patient can also make excessively angry) ।

শিশু, বয়সস্থ বা বৃদ্ধ, মহিলা বা পুৰুষ, প্ৰতিজন মানুহৰ মনত খঙৰ উদ্ভৱ হ'ব পাৰে । পঢ়া-শুনা, কাম, সম্পৰ্ক, শাৰীৰিক সমস্যা ইত্যাদি কাৰণে মানুহৰ খং উঠিব পাৰে ।

সাধাৰণতে মানুহৰ খং উঠে আৰু নিজৰ কথা বা অনুভৱ প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত কিছু সময়ৰ পাছতো শান্ত হৈ পৰে । কিন্তু কেতিয়াবা কিছুমান মানুহে নিজৰ খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে । সকলো কথাতে খং উঠে আৰু বাৰে বাৰে খং উঠে । আনকি কেতিয়াবা এই খং ইমানেই বাঢ়ি যায় যে তেওঁলোক হিংসাত্মক হ’বলৈ আৰম্ভ কৰে ।

এনে অৱস্থাই মানুহৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বুলি মনোবিজ্ঞানীসকলে মত প্ৰকাশ কৰে । অত্যধিক খঙে মানুহৰ স্বাভাৱিক আৰু কৰ্মজীৱনত প্ৰভাৱ পেলোৱাই নহয়, যিকোনো মানসিক বিকাৰৰ বলি হ’ব পাৰে, কিন্তু অতিমাত্ৰা খঙে কেতিয়াবা মানুহক হিংসা আৰু অপৰাধৰ দিশলৈও লৈ যাব পাৰে ।

মানুহৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে Anger issue

আমেৰিকান ফিজিঅ'লজিকেল এছ'চিয়েচনে দিয়া খংৰ সংজ্ঞা অনুসৰি, "ক্ৰোধ হৈছে প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিত এক প্ৰবৃত্তিগত প্ৰকাশ যিটো অভিযোগৰ বিৰুদ্ধে নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ বা নিজৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয়(Anger issue is increasing among people) ।

"একে সময়তে আমাৰ ভাৰতীয় সাহিত্যত ক্ৰোধক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মনোভাৱ বা আৱেগ বুলি গণ্য কৰা হয় । কিন্তু বৰ্তমান সময়ত সমগ্ৰ বিশ্বৰ মানুহৰ মাজত বিভিন্ন কাৰণত খং আৰু মানসিক চাপৰ দৰে সমস্যা বৃদ্ধি পাইছে ৷

আনহাতে, মানুহৰ ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষমতাতো প্ৰভাৱ পৰিছে । যাৰ বাবে ক্ৰোধ বা খঙৰ সমস্যা আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা উদ্ভৱ হোৱা ক্লিনিকেল ডিছঅৰ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰ বিশ্বজুৰি বৃদ্ধি পাইছে । এই কথা বিশ্বজুৰি কৰা বহু গৱেষণাতো নিশ্চিত হৈছে । ইয়াৰ বাবেই বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মনোবিজ্ঞানী আৰু সমাজবিজ্ঞানীসকলে আজিৰ যুগটোক "Age of Anxiety" নামেৰে সম্বোধন কৰি আহিছে ।

খঙে মানসিক সমস্যা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে

উত্তৰাখণ্ডৰ মনোবিজ্ঞানী ডাঃ ৰেণুকা শৰ্মাই বুজাইছে যে, তীব্ৰ খঙৰ সমস্যা থকাটো নিজৰ বাবেই এটা ডাঙৰ সমস্যা, কিন্তু ই কেতিয়াবা আন কিছুমান মানসিক সমস্যা আৰু বিকাৰৰ সূচনা কৰিব পাৰে বা ইতিমধ্যে মনোৰোগত আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ অৱস্থা আৰু অধিক সংবেদনশীল কৰি তুলিব পাৰে(Anger can increase mental problems)।

তেওঁ কয় যে, যেতিয়া খং এটা বিকাৰলৈ পৰিণত হয় তেতিয়া ই আমাৰ মানসিক আৰু শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাবলৈ আৰম্ভ কৰাই নহয় আমাৰ জীৱনৰ মানদণ্ডও নষ্ট কৰিব পাৰে । বৰ্তমান সময়ত ক্লিনিকেল এনজাইটি ডিছঅৰ্ডাৰকে ধৰি এনে বহু মানসিক বিকাৰৰ বলি হোৱা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ বাবে অত্যধিক খংও অন্যতম দায়ী কাৰক । যেনে সামাজিক উদ্বেগ, ফ’বিয়া, অব্ছেছিভ কম্পলছিভ ডিছঅৰ্ডাৰ(Obsessive Compulsive Disorder), প’ষ্ট ট্ৰ’মেটিক ডিছঅৰ্ডাৰ বা পেনিক ইত্যাদি সমস্যা ।

তেওঁ বুজাই দিয়ে যে, খঙৰ সমস্যাই মানুহৰ কৰ্ম, সামাজিক আৰু পাৰিবাৰিক জীৱন, দক্ষতা, চিন্তা-চৰ্চাৰ ক্ষমতা আনকি তেওঁলোকৰ যৌন জীৱনতো প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । ইয়াৰ বাহিৰেও অত্যধিক খঙৰ ফলত এজন ব্যক্তিৰ মাজত অপৰাধ, হিংসা, ভুল বা অসামাজিক কামৰ অনুভূতিও উদ্ভৱ হ’ব পাৰে বা বৃদ্ধি পাব পাৰে ।

খঙেও শাৰীৰিক সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে

ডাঃ ৰেণুকাই কয় যে, এই সমস্যাৰ বাবে ব্যক্তিজনৰ মানসিক স্বাস্থ্যই নহয়, তেওঁৰ শাৰীৰিক স্বাস্থ্যও প্ৰভাৱিত হ’ব পাৰে। যেনে উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু মূৰৰ বিষৰ সমস্যা সাধাৰণতে অতি খঙাল ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় । কেৱল এয়াই নহয়, এনে লোকৰ মাজত হৃদৰোগ, হাৰ্ট এটেক আৰু ষ্ট্ৰোকৰ সম্ভাৱনাও বেছি(angry synonyms)। ইয়াৰ উপৰিও এনে লোকৰ হৰম’নৰ ভাৰসাম্যহীনতাৰ সমস্যাও হ’ব পাৰে(Anger also causes physical problems) ।

এইবোৰৰ বাহিৰেও আন বহুতো ধৰণৰ শাৰীৰিক সমস্যা আছে যিবোৰে ক্ৰোধৰ বিকাৰ গঠন হ’লে ৰোগীক বিচলিত কৰিব পাৰে, ইয়াৰে কিছুমান তলত দিয়া ধৰণৰ ।

অনিদ্ৰা

স্থায়ী বা দীৰ্ঘদিন ধৰি মূৰৰ বিষ আৰু পেটৰ বিষ

উদ্বিগ্ন, উত্তেজনা, অস্থিৰ আৰু হতাশ অনুভৱ কৰা

উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু পাচনতন্ত্ৰৰ সমস্যা

অত্যধিক ঘাম ইত্যাদি

খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাটো প্ৰয়োজনীয়

চিকিৎসক ডাঃ ৰেণুকাই কয় যে, সীমাৰ বাহিৰত যিসকল লোকৰ খং উঠে এনে লোকে কেৱল নিজৰ ক্ষতি কৰাই নহয় আনৰ ক্ষতিও কৰিব পাৰে, কাৰণ এনে অৱস্থাত ব্যক্তিজনে নিজৰ লগতে নিজৰ চিন্তা আৰু বুজাৰ ক্ষমতা হেৰুৱাই পেলায় । নিয়ন্ত্ৰণো কৰিব নোৱাৰে বিক্ৰিয়াটো । সেইবাবেই এই সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা লোকসকলে কাউন্সেলিং লোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় আৰু প্ৰয়োজন হ’লে থেৰাপী আৰু অন্যান্য চিকিৎসাৰ সহায় লোৱাটো অতি লাভদায়ক হয় ।

ডাঃ ৰেণুকাই কয় যে, অধিক গুৰুতৰ অৱস্থাত এজন ব্যক্তিক জ্ঞানমূলক আচৰণ চিকিৎসা, যোগাযোগ প্ৰশিক্ষণ আৰু খং ব্যৱস্থাপনা দক্ষতা বিকাশ চিকিৎসাৰ লগতে পৰামৰ্শ দিয়া হয় । যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ আচৰণ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু খঙৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ল’ব পৰা ব্যৱস্থাসমূহৰ বিষয়ে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় ।

ইয়াৰ উপৰিও এনে লোকক গভীৰ Diaphragmatic breathing আৰু Mindfulness meditation গ্ৰহণ কৰিবলৈও পৰামৰ্শ দিয়া হয় ।

তেওঁ কয় যে, ব্যায়াম বিশেষকৈ যোগ আৰু ধ্যান এই সমস্যা সমাধানত অতি সহায়ক হ’ব পাৰে । ইয়াৰ উপৰিও দিনটোৰ কিছু সময় এনে কাম কৰি যি কামত সুখী অনুভৱ কৰা হয় সেয়া কৰাটোও অতি উপকাৰী, যেনে নিজৰ যিকোনো চখক অনুসৰণ কৰা, নৃত্য কৰা, কিতাপ পঢ়া, সংগীত বা চিত্ৰকলা শুনা ইত্যাদি ।

তেওঁ কয় যে, আজিৰ সময়ত জীৱনশৈলীৰ সৈতে জড়িত সমস্যাবোৰেও এনে সমস্যাৰ ট্ৰিগাৰ হিচাপে কাম কৰে । এনে পৰিস্থিতিত অনুশাসিত জীৱনশৈলী যেনে শুৱা-উঠা আৰু খাদ্যাভ্যাসৰ অনুশাসন অনুসৰণ কৰা, কামৰ লগতে পৰিয়ালক সময় দিয়া আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে সময় কটোৱা আদিয়ে এই সমস্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে(how to deal with anger issues) ।

ইয়াৰ বাহিৰেও দিনটোৰ সকলো কাম-কাজ লিখাৰ ডায়েৰী লিখা বা জাৰ্নেল বনোৱাটোও লাভজনক । আচলতে এই কাম কৰিলে ব্যক্তিজনে জানিব পাৰে যে, কোনবোৰ কথা আৰু পৰিঘটনাই তেওঁৰ খঙৰ সূচনা কৰে । যাতে তেওঁ সেই পৰিস্থিতিত উল্লেখ কৰা ধৰণে নিজকে সংযত কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে ।

তেওঁ কয় যে, যিসকল লোকে অহৰহ খং আৰু অস্থিৰতাৰ সন্মুখীন হৈ থাকে তেওঁলোকে নিজৰ সৈতে এটা ষ্ট্ৰেছ বল ৰাখিব লাগে । যাতে যেতিয়াই তেওঁলোকে নিজৰ আৱেগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ অসুবিধা পায়, তেতিয়াই তেওঁলোকে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে । ইয়াৰ বাহিৰেও খঙত হাঁহি উঠা, খোজ কঢ়া, গণনা কৰা, গভীৰভাৱে উশাহ লোৱা আৰু এনেবোৰ শব্দ মনত আওৰাই থকা যিবোৰে আপোনাক মনটোক শান্ত কৰি ৰাখিবলৈ আৰু খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ প্ৰেৰণা দিয়ে, যেন সকলো ঠিকেই আছে, It’s ok, take it easy , সকলো ঠিকেই হ'ব, উপকাৰী হ'ব পাৰে ।

