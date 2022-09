অভিভাৱকসকল, মন কৰক ! আপুনি অত্যধিক চিগাৰেট সেৱন কৰে নেকি ? যদি কৰে তেন্তে সাৱধান হওক । কাৰণ এই আসক্তিয়ে কেৱল আপোনাৰ জীৱনেই নহয়, আপোনৰ সন্তানৰো বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিব পাৰে । এক অধ্যয়নে সতৰ্ক কৰি দিছে যে, অভিভাৱকসকলে ধূমপান কৰিলে তেওঁলোকৰ সন্তানে হাওঁফাওঁৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ আশংকাত ভুগিব পাৰে । এনে শিশুৱে হয়তো পিছলৈ ক্ৰনিক অব্ষ্ট্ৰাক্টিভ পালমোনাৰী ডিজিজ (COPD)ৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হ’ব পাৰে।

আমেৰিকাৰ গৱেষকসকলৰ মতে, ধূমপান কৰা পৰিৱেশত শৈশৱ কটোৱা লোকৰ ক্ষেত্ৰত চি অ’ পি ডিৰ ফলত মৃত্যুৰ সম্ভাৱনা ৩১ শতাংশ বেছি হোৱা দেখা গৈছে । আনহাতে এনে পৰিৱেশত বাস কৰা প্ৰাপ্তবয়স্কসকলৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰোগৰ বাবে অকাল মৃত্যু হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৯ শতাংশ বেছি হোৱা দেখা গৈছিল । আমেৰিকান কেঞ্চাৰ ছ’চাইটিৰ গৱেষক ডব্লিউ ৰিয়ান ডাইভাৰে কয় যে, শৈশৱত আনৰ ধূমপানৰ প্ৰভাৱ আৰু মধ্যবয়সত চি অ’ পি ডিৰ ফলত হোৱা অকাল মৃত্যুৰ মাজত এক সম্পৰ্ক চিনাক্ত কৰা এইটোৱেই প্ৰথম অধ্যয়ন ।

ইফালে, এক নতুন অধ্যয়নে দেখুৱাইছে যে, যিসকল কিশোৰ-কিশোৰীৰ পিতৃ-মাতৃয়ে ধূমপান কৰে তেওঁলোকে ই-চিগাৰেট ব্যৱহাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা অধিক । স্পেইনৰ বাৰ্চিলোনাত অনুষ্ঠিত ইউৰোপিয়ান ৰেস্পিৰেটৰী ছ'চাইটি ইণ্টাৰনেচনেল(European Respiratory Society) কংগ্ৰেছত উপস্থাপন কৰা গৱেষণাই ইংগিত দিছে যে, যিসকল কিশোৰ-কিশোৰীৰ পিতৃ-মাতৃয়ে ধূমপান কৰিছিল তেওঁলোকৰ ই-চিগাৰেট ব্যৱহাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰায় ৫৫ শতাংশ বেছি আৰু ধূমপান কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰায় ৫১ শতাংশ বেছি(Parental smoking habit influence teenagers) ।

'আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে, ই-চিগাৰেট ব্যৱহাৰ কৰা কিশোৰ-কিশোৰীৰ সংখ্যা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে, গতিকে আমি আয়াৰলেণ্ড আৰু সমগ্ৰ বিশ্বৰ পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব । আমি এই কথা বুজিবলৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াও অধ্যয়ন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছো ।' ই-চিগাৰেট ব্যৱহাৰ কৰা লোকৰ অনুপাত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱাৰ কথাও গৱেষকসকলে প্ৰকাশ কৰিছে ।

অধ্যয়নটোৰ বাবে দলটোৱে ৬,২১৬ জন ৮ বছৰীয়া শিশুৰ তথ্য পৰীক্ষা কৰিছিল, য’ত তেওঁলোকৰ পিতৃ-মাতৃয়ে ডাঙৰ হৈ ধূমপান কৰিছিল নে নাই তাৰ তথ্যও সন্নিৱিষ্ট কৰিছিল । কিশোৰ-কিশোৰীসকলক সোধা হৈছিল যে, তেওঁলোকে ধূমপান কৰে নে ই-চিগাৰেট ব্যৱহাৰ কৰে । দলটোৱে আয়াৰলেণ্ডত কিশোৰ-কিশোৰীসকলৰ ই-চিগাৰেট সেৱনৰ আটাইতকৈ বিস্তৃত বিশ্লেষণ প্ৰদান কৰিবলৈ কেইবাটাও আইৰিছ তথ্যকো একত্ৰিত কৰিছিল (View the total number of adolescents who have or regularly use) ।

ইয়াত দেখা গ’ল যে, ২০১৪ চনত ই-চিগাৰেট ব্যৱহাৰ কৰা লোকৰ অনুপাত ২৩ শতাংশৰ পৰা ২০১৯ চনত ৩৯ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে । কিশোৰ-কিশোৰীসকলে ই-চিগাৰেট ব্যৱহাৰ কৰাৰ মূল কাৰণ আছিল কৌতুহল (৬৬ শতাংশ) আৰু তেওঁলোকৰ বন্ধুসকলে ভেপিং কৰাৰ বাবে (২৯ শতাংশ)। মাত্ৰ ৩ শতাংশই কয় যে, তেওঁলোকে ধূমপান এৰিব বিচাৰে । যেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ই-চিগাৰেট ব্যৱহাৰ কৰিছিল তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছিল যে, তেওঁলোকে কেতিয়াও ধঁপাত ব্যৱহাৰ কৰা নাই, যিটো ২০১৫ চনত ৩২ শতাংশৰ পৰা ২০১৯ চনত ৬৮ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।

