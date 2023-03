মেদবহুলতা বা ওবেচিটি এনে এবিধ সমস্যা যাৰ ফলত বহুতো গুৰুতৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । ইয়াক বিশ্বৰ সন্মুখত থকা আটাইতকৈ ডাঙৰ স্বাস্থ্য সংকট বুলি গণ্য কৰা হয়(World Obesity Day 2023)। প্ৰতি বছৰে ৪ মাৰ্চত সমগ্ৰ বিশ্বই মেদবহুলতাৰ সমস্যাৰ কাৰণসমূহৰ বিষয়ে সজাগতা বিয়পাই দিয়াৰ লগতে ইয়াৰ নিদান আৰু প্ৰতিৰোধৰ ফলপ্ৰসূ সমাধানৰ প্ৰচাৰৰ বাবে বিশ্ব মেদবহুলতা দিৱস পালন কৰে ।

২০২৩ চনৰ বিশ্ব মেদবহুলতা দিৱসৰ বিষয়বস্তু

এইবাৰ বিশেষ অনুষ্ঠানটো হ’ল ‘Changing Perspectives: Let's Talk About Obesity' or 'Changing Perspectives: Let's Talk About Obesity' এই থীমত উদযাপন কৰা হৈছে(why we celebrate World Obesity Day 2023)। এই বিষয়বস্তুৰ উদ্দেশ্য হ’ল অধিক সংখ্যক লোকে মেদবহুলতাৰ বিষয়ে মুকলিকৈ ক’ব পাৰে ।

তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে সাধাৰণতে অতিৰিক্ত ওজন থকা লোকক মানুহে ঠাট্টা কৰে। এনে লোকসকল সাধাৰণতে পৰিয়াল, কাৰ্যালয়, বিদ্যালয় বা সামাজিক অনুষ্ঠানত আন মানুহৰ দৃষ্টিৰ কেন্দ্ৰ বা উপহাসৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰে ।

আনহাতে বহু সময়ত মেদবহুলতাৰ বলি হোৱা লোকসকলে বহু সমস্যা অনুভৱ কৰিও মানুহে ঠাট্টা-মস্কৰা কৰিব বা কথা ক’ব বুলি ভয়ৰ বাবেই মানুহৰ আগত নিজৰ সমস্যা নকয় । এনে পৰিস্থিতিত তেওঁলোকৰ জীৱনৰ মানদণ্ড বহুবাৰ কমিবলৈ আৰম্ভ কৰাই নহয়, বহু লোক হতাশাৰ বলিও হৈ পৰে । এনে পৰিস্থিতিত মেদবহুলতাৰ বিষয়ে মুকলিকৈ ক’বলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিবলৈ এই বিষয়বস্তু বাছি লোৱা হৈছে ।

বিশ্ব মেদবহুলতা দিৱস উদযাপনৰ উদ্দেশ্য

সকলোৱে জানে যে আজিৰ যুগত ডায়েবেটিছ, হাই বি পি, হৃদৰোগ, কেন্সাৰ, ষ্ট্ৰোককে ধৰি বহুতো গুৰুতৰ ৰোগৰ ক্ষেত্ৰ ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । আচলতে মেদবহুলতাক এই সকলোবোৰ ৰোগৰ অন্যতম প্ৰধান কাৰণ আৰু ইয়াৰ জটিলতা বৃদ্ধি কৰা অন্যতম মূল কাৰক হিচাপে গণ্য কৰা হয় । বিশ্ব মেদবহুলতা ফেডাৰেচনৰ ৱেবছাইটত উপলব্ধ তথ্য অনুসৰি বৰ্তমান সমগ্ৰ বিশ্বৰ প্ৰায় ১ বিলিয়ন লোক এই সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে । একে সময়তে ২০৩৫ চনৰ ভিতৰত এই সংখ্যা ১.৯ বিলিয়নলৈ বৃদ্ধি পাব বুলি আশা কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ ২০৩৫ চনৰ ভিতৰত প্ৰতি চাৰিজন লোকৰ ভিতৰত এজন মেদবহুলতাৰ বলি হ’ব পাৰে ।

তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে ১৯৭৫ চনৰ পৰা মেদবহুলতাৰ হাৰ প্ৰায় তিনিগুণ বৃদ্ধি পাইছে । বৰ্তমান পৰিস্থিতি ইমানেই বেয়া যে সকলো উন্নত আৰু উন্নয়নশীল দেশৰ সকলো বয়সৰ লোকৰ মাজত মেদবহুলতাৰ ঘটনা ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ তথ্য অনুসৰি ২০২০ চনত ৫ বছৰৰ তলৰ ৩ কোটি ৯০ লাখ শিশুৰ ওজন বেছি বা মেদবহুল হোৱা দেখা গৈছে । আৰু ২০২২ চনৰ বাবে ইউনিচেফৰ বিশ্ব মেদবহুলতা এটলাছৰ তথ্য অনুসৰি অহা সাত বছৰত ভাৰতত ২.৭ কোটিতকৈ অধিক শিশু মেদবহুল হ’ব, যিয়ে বিশ্বজুৰি প্ৰতি ১০ শিশুৰ ভিতৰত এজনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।

এনে পৰিস্থিতিত বিশ্ব মেদবহুলতা দিৱস আয়োজন কৰাৰ উদ্দেশ্য কেৱল মেদবহুলতাৰ লগত জড়িত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰকসমূহৰ বিষয়ে সজাগতা বৃদ্ধি কৰাই নহয়, মানুহক এই বিষয়টোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা, ওজন কমাবলৈ প্ৰেৰণা দিয়া, এই দিশত নীতি উন্নত কৰা আৰু লগতে মানুহক অভিজ্ঞতা ভাগ-বতৰা কৰিবলৈ এটা মঞ্চ দিবলৈ ।

ইতিহাস

বিশ্ব মেদবহুলতা দিৱস প্ৰথমবাৰৰ বাবে ২০১৫ চনত বাৰ্ষিক অভিযান হিচাপে আৰম্ভ কৰা হৈছিল, যাৰ লক্ষ্য হৈছে মানুহক সুস্থ ওজন লাভ আৰু বজাই ৰখাত সহায় কৰা কাৰ্য্য আৰু কাৰ্যকলাপক উৎসাহিত আৰু সমৰ্থন কৰা আৰু বিশ্বব্যাপী মেদবহুলতাৰ সংকট দূৰ কৰাত সহায় কৰা । তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে ২০২০ বৰ্ষৰ আগতে এই দিৱসটো ১১ অক্টোবৰত পালন কৰা হৈছিল যদিও ২০২০ চনৰ পৰা ৪ মাৰ্চত উদযাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল ।

