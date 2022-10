হিন্দু ধৰ্মৰ সকলো উৎসৱৰ ভিতৰত দীপাৱলী উৎসৱ হৈছে অন্যতম ৷ সমগ্ৰ দেশতে পোহৰৰ এই উৎসৱ অতি উল্লাসেৰে উৎযাপন কৰা হয় । দীপাৱলীৰ এই পাঁচটা দিনত দেৱী লক্ষ্মী আৰু ভগৱান কুবেৰৰ বিশেষ পূজা কৰা হয় । পাঁচদিনীয়া দীপাৱলী উৎসৱত নৰক চতুৰ্দশীৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে(Know the history and significance of Narak Chaturdashi) ।

এই উৎসৱ দীপাৱলীৰ এদিন পূৰ্বে সৰু দীপাৱলীৰ দিনা পালন কৰা হয়(Narak Chaturdashi importance) । সৰু দীপাৱলীক নৰক চতুৰ্দশী বোলে । এনে অৱস্থাত আজি আমি আপোনালোকক ক’ম কিয় সৰু দীপাৱলীক নৰক চতুৰ্দশী বুলি কোৱা হয়(Narak Chaturdashi) ।

কিয় পালন কৰা হয় নৰক চতুৰ্দশী ? ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ সৈতে ইয়াৰ সম্পৰ্ক কি ?

সেইবাবেই ইয়াক নৰক চতুৰ্দশী বুলি কোৱা হয়

হিন্দু শাস্ত্ৰ মতে, নৰকাসুৰ নামৰ এজন দানৱে দেৱতাসকলক হাৰাশাস্তি কৰিছিল । নৰকাসুৰে ১৬ হাজাৰ কন্যক পণবন্দী কৰি লৈছিল । ইয়াৰ পিছত সকলো দুখী দেৱতাই ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ওচৰ পালেগৈ আৰু অসুৰৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ অনুৰোধ কৰিলে । সকলো দেৱতাৰ দুখ-কষ্ট শুনি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই তেওঁলোকৰ সহায়ৰ আশ্বাস দিলে ৷

নৰকাসুৰৰ এগৰাকী নাৰীৰ হাততে মৃত্যু হ'ব বুলি অভিশাপ পাইছিল ৷ সেয়ে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই তেওঁৰ পত্নী সত্যভামাৰ সহায়ত নৰকাসুৰক দানৱক বধ কৰিলে । ইয়াৰ পিছত সকলো কন্যা দানৱৰ বন্ধনৰ পৰা মুক্ত হয় । তাৰ পিছত সকলো কন্যাই শ্ৰীকৃষ্ণক তেওঁলোকৰ সন্মান ঘূৰাই দিবলৈ অনুৰোধ জনায় ।

তাৰ পিছত সেই ১৬ হাজাৰ কন্যাৰ সৈতে শ্ৰীকৃষ্ণ বিবাহ পাশত আৱদ্ধ হয় । সেইদিনা আছিল কাৰ্তিক মাহৰ কৃষ্ণ পক্ষৰ চতুৰ্দশী। তেতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হ’ল দীপদানৰ পৰম্পৰা ।

নৰক চতুৰ্দশীৰ মহত্ব

কিয় পালন কৰা হয় নৰক চতুৰ্দশী ? ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ সৈতে ইয়াৰ সম্পৰ্ক কি ?

পৌৰাণিক মান্যতা অনুসৰি কাৰ্তিক মাহৰ কৃষ্ণ পক্ষৰ চতুৰ্দশীৰ দিনা শ্ৰীকৃষ্ণই নৰকাসুৰ দানৱক বধ কৰিছিল । এই বিশেষ দিনটোত সকলো আত্মা মুক্তি লাভ কৰিছিল । এনে অৱস্থাত এই দিনটোত যমৰাজ আৰু ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ পূজা কৰা হয় । ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ ভগৱান সূৰ্য দেৱতাক পূজা কৰাৰ নিয়মো আছে । নৰক চতুৰ্দশীক পূজা কৰি অকাল মৃত্যুৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি, সেয়েহে দীপাৱলীৰ এদিন আগতে নৰক চতুৰ্দশী পালন কৰা হয় ।

কি মন্ত্ৰ জপ কৰিব লাগে ?

ভূত চতুৰ্দশী বা নৰক চতুৰ্দশীৰ দিনা জপ কৰিবলগীয়া মন্ত্ৰসমূহ হ’ল-

ওমঃ যমায় নমঃ ওমঃ ধৰ্মৰাজায়ে নমঃ ওমঃ মৃত্যুৱে নমঃ ওমঃ অনন্তকায় নমঃ ওমঃ বৈবস্বতয় নমঃ

লগতে পঢ়ক: Diwali 2022: এইবাৰ পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীত অৰ্থ লাভৰ বাবে মা লক্ষ্মীক সন্তুষ্ট কৰক এইদৰে