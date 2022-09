উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আজি দেশৰ সকলো মহিলাকে গৰ্ভপাতৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰে, সেয়া বিবাহিত হওক বা অবিবাহিত হওক(supreme court news) । এই ল্যাণ্ডমাৰ্ক ৰায়দানত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কয় যে, Medical Termination of Pregnancy(MTP) আইন অনুসৰি ২৪ সপ্তাহত সকলোৰে গৰ্ভপাত কৰাৰ অধিকাৰ আছে । এই অধিকাৰত মহিলাগৰাকী বিবাহিত নে অবিবাহিত সেইটো কোনো কথা নাই (supreme court on abortion) ।

উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰায়দান দিয়ে যে, এগৰাকী মহিলাৰ বৈবাহিক অৱস্থাক অবাঞ্চিত গৰ্ভধাৰণৰ(SC women pregnancy) অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ ভিত্তি হিচাপে গঢ়ি তুলিব নোৱাৰি (abortion laws in India for unmarried) । বিবাহিত আৰু অবিবাহিত মহিলাৰো উক্ত আইন অনুসৰি গৰ্ভাৱস্থাৰ ২৪ সপ্তাহত গৰ্ভপাত কৰাৰ অধিকাৰ আছে(SC on mtp act India) ।

কোনো মহিলাৰ বা তেওঁৰ পৰিয়ালৰ বাবে গৰ্ভপাতৰ সিদ্ধান্ত লোৱাটো অতি কঠিন কাম । গৰ্ভপাত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পূৰ্বে বহুতো কাৰক বিবেচনা কৰিব লাগে, য’ত আছে শাৰীৰিক, পাৰিবাৰিক, সামাজিক, মানসিক অৱস্থাৰ লগতে ব্যক্তিগত সম্পৰ্কৰ পৰিৱৰ্তন । শিশুক গৰ্ভপাত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে স্থানীয় আইনে এই বিষয়ে কি কয় আৰু অনুমতি দিয়ে নে নাই সেয়াও চাব লাগিব ।

নাৰীৰ সৈতে জড়িত এটি বিশেষ বিষয়, কিন্তু তথাপিও মানুহে বেছি নাজানে, বিশেষকৈ মহিলাই । এই লেখাটোত গৰ্ভপাত বিষয়টোৰ বিষয়ে বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হৈছে । প্ৰবন্ধটোত গৰ্ভপাতৰ পদ্ধতি, বিপদ আৰু জটিলতা, গৰ্ভপাতৰ পিছৰ অৱস্থা, গৰ্ভপাতৰ প্ৰকাৰৰ লগতে ভাৰতত গৰ্ভপাতৰ আইন সম্পৰ্কে তথ্য দিয়া হৈছিল, গতিকে এই বিষয়টোৰ ওপৰত তথ্য পাবলৈ এই লেখাটো প্ৰদান কৰা হৈছে । শেষলৈকে পঢ়ক-

চিকিৎসকীয় গৰ্ভপাত কি? (What is a medical abortion)

মেডিকেল এবৰ্চন হৈছে এনে এক পদ্ধতি য’ত ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰি গৰ্ভধাৰণ ৰোধ কৰা হয় । ইয়াৰ বাবে অস্ত্ৰোপচাৰৰ প্ৰয়োজন নহয় আৰু গৰ্ভাৱস্থাৰ নৱম সপ্তাহলৈকে কৰা হয় । ইয়াৰ লগত দুটা ঔষধ সেৱন কৰাটো জড়িত হৈ আছে আৰু সেয়া হৈছে মাইফেপ্ৰিষ্টন আৰু মিছ’প্ৰষ্টল (Mifepristone and Misoprostol) । Mifepristone progesteroneয়ে হৰম’ন ব্লক কৰি কাম কৰে । প্ৰজেষ্টেৰন অবিহনে জৰায়ুত গৰ্ভাৱস্থা বৃদ্ধি হৈ থাকিব নোৱাৰে । মিছ’প্ৰষ্টলে ক্ৰেম্পিং আৰু ৰক্তক্ষৰণৰ ফলত জৰায়ু খালী হৈ পৰে ।

গৰ্ভপাত কিমান ধৰণৰ হয় ?(How many types of abortion are there)

এগৰাকী মহিলাই পাঁচ প্ৰকাৰৰ গৰ্ভপাতৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে । তলত উল্লেখ কৰা সকলো গৰ্ভপাত স্বতঃস্ফূৰ্ত হয়, আনহাতে চিকিৎসা গৰ্ভপাত কৰা হয় । গৰ্ভপাতৰ পাঁচ প্ৰকাৰৰ বিষয়ে তলত বৰ্ণনা কৰা হৈছে:

Missed abortion : মিছড গৰ্ভপাতত গৰ্ভধাৰণ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে বন্ধ হৈ যায় । এই সময়ত মহিলাগৰাকীৰ কোনো ধৰণৰ ৰক্তক্ষৰণ নহয় বা কোনো লক্ষণ দেখিবলৈ পোৱা নাযায় । কিছুমান ক্ষেত্ৰত গৰ্ভপাত হোৱাৰ পিছতো ভ্ৰূণ গৰ্ভত থাকে আৰু ভ্ৰুণৰ বিকাশ বন্ধ হৈ পৰে । এই ধৰণৰ গৰ্ভপাত আল্ট্ৰাছাউণ্ডৰ দ্বাৰা ধৰা পৰে ।

Incomplete abortion : অসম্পূৰ্ণ গৰ্ভপাতত মহিলাগৰাকীয়ে প্ৰচণ্ড ৰক্তক্ষৰণ আৰু পেটৰ তলৰ অংশত তীব্ৰ বিষৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় । ভ্ৰূণৰ এটা অংশহে ওলাই আহিব পাৰে । এই কাৰণেই ইয়াক অসম্পূৰ্ণ গৰ্ভপাত বুলি কোৱা হয়, ইয়াক আল্ট্ৰাছাউণ্ডৰ দ্বাৰা ধৰা পেলাব পাৰি ।

Complete abortion : যেতিয়া এগৰাকী মহিলাই সম্পূৰ্ণ গৰ্ভপাত কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া তেওঁৰ পেটৰ তীব্ৰ বিষ অনুভৱ কৰে আৰু যথেষ্ট পৰিমাণে ৰক্তক্ষৰণ হয় । সম্পূৰ্ণ গৰ্ভপাত কৰিলে ভ্ৰুণটো জৰায়ুৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰাই পেলোৱা হয় । এনে অৱস্থাত মহিলাগৰাকীয়ে অতি সোনকালে চিকিৎসকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব লাগে ।

Inevitable abortion : এই ক্ষেত্ৰত ৰক্তক্ষৰণ অব্যাহত থাকে আৰু জৰায়ুৰ পথ মুকলি হয়, যাৰ ফলত ভ্ৰুণটো ওলাই আহিব পাৰে । এই সময়ত মহিলাগৰাকীৰ পেটত অহৰহ ক্ৰেম্প হৈ থাকে । এই অৱস্থা অতি গুৰুতৰ বুলি ধৰা হয় ।

Septic abortion : যেতিয়া এগৰাকী মহিলাৰ গৰ্ভত সংক্ৰমণ বা চেপ্তিক হয়, তেতিয়া তেওঁ Septic Abortion কৰিবলগীয়া হয় ।

চিকিৎসকীয় গৰ্ভপাত কিমান ধৰণৰ হয় ?(How many types of medical abortion are there)

এতিয়া মেডিকেল এবৰ্চনৰ প্ৰকাৰৰ বিষয়ে সবিশেষ জানো আহক ৷ মেডিকেল এবৰ্চন দুই ধৰণৰ হয় । প্ৰথম চিকিৎসা আৰু দ্বিতীয় অস্ত্ৰোপচাৰৰ দ্বাৰা গৰ্ভপাত, যিবোৰ তলত বৰ্ণনা কৰা হৈছে :-

ঔষধৰ দ্বাৰা গৰ্ভপাত কৰা চিকিৎসালয়ত বা ঘৰত ( Medical abortions ) গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ।

অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি গৰ্ভপাত(Surgical abortions): এই ধৰণৰ গৰ্ভপাতত চিকিৎসকে অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি ভ্ৰুণটো জৰায়ুৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়ে । এই ধৰণৰ গৰ্ভপাতৰ বাবে এনাস্থেচিয়াৰ প্ৰয়োগ কৰি মহিলাগৰাকীক অচেতন কৰি গৰ্ভপাত কৰা হয় যাতে মহিলাগৰাকীয়ে অস্ত্ৰোপচাৰৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ যাতে বিষ অনুভৱ নকৰে । অস্ত্ৰোপচাৰৰ দ্বাৰা গৰ্ভপাতৰ আন কিছুমান শব্দ হ’ল ক্লিনিক গৰ্ভপাত, এস্পিৰেচন গৰ্ভপাত আৰু ডাইলেচন এণ্ড কিউৰেটেজ (D&C) গৰ্ভপাত (Clinic abortion, aspiration abortion and dilation and curettage (D&C) abortion) । মহিলাসকলে অস্ত্ৰোপচাৰৰ দ্বাৰা গৰ্ভপাত কৰাৰ কিছুমান কাৰণ হ’ল ব্যক্তিগত পছন্দ, গৰ্ভাৱস্থাৰ বহু দূৰলৈকে বা ব্যৰ্থ চিকিৎসা গৰ্ভপাত(personal preference, too far into the pregnancy or a failed medical abortion) ।

এগৰাকী মহিলাই কেতিয়া চিকিৎসকীয় গৰ্ভপাত কৰিব পাৰে ?(When can someone get a medical abortion)

সাধাৰণতে গৰ্ভাৱস্থাৰ প্ৰায় ন সপ্তাহলৈকে medical abortion কৰা হয় । কিন্তু প্ৰতিখন দেশৰ আইন অনুসৰি ই বেলেগ বেলেগ হ’ব পাৰে । আজি ল্যাণ্ডমাৰ্ক ৰায়দানত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কয় যে, Medical Termination of Pregnancy(MTP) আইন অনুসৰি ২৪ সপ্তাহত সকলোৰে গৰ্ভপাত কৰাৰ অধিকাৰ আছে । এই অধিকাৰত মহিলাগৰাকী বিবাহিত নে অবিবাহিত সেইটো কোনো কথা নাই । উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰায়দান দিয়ে যে, এগৰাকী মহিলাৰ বৈবাহিক অৱস্থাক অবাঞ্চিত গৰ্ভধাৰণৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ ভিত্তি হিচাপে গঢ়ি তুলিব নোৱাৰি । বিবাহিত আৰু অবিবাহিত মহিলাৰো উক্ত আইন অনুসৰি গৰ্ভাৱস্থাৰ ২৪ সপ্তাহত গৰ্ভপাত কৰাৰ অধিকাৰ আছে বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰায়দান দিয়ে ।

আপোনাৰ গৰ্ভপাত কেনেকৈ হ’ব সেই বিষয়ে চিকিৎসকে আপোনাক ভাল তথ্য দিব পাৰে । স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞই গৰ্ভপাত কৰাৰ সময়ত বিশেষ যত্ন লয় যাতে আগন্তুক সময়ত মহিলাগৰাকীৰ পুনৰ গৰ্ভধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত কোনোধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয় । ইয়াৰ লগতে চিকিৎসকসকলেও বিশেষ যত্ন লয় যাতে গৰ্ভপাত লিংগৰ ভিত্তিত কৰা হৈছে নে নাই ।

চিকিৎসকে মহিলাৰ গৰ্ভপাতৰ পূৰ্বে কৰা চিকিৎসা পৰীক্ষাৰ ভিত্তিত মহিলাগৰাকীৰ সৈতে গৰ্ভপাতৰ অন্যান্য বিকল্পৰ বিষয়ে কথা পাতিব পাৰে আৰু মহিলাগৰাকীৰ বাবে কোনটো উত্তম হ’ব সেইটো নিৰ্ণয় কৰাত সহায় কৰিব পাৰে । এগৰাকী মহিলাই সন্তান জন্ম দিব বিচাৰে নে নাই সেইটো নিশ্চিত হোৱাৰ পিছতহে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হয় ।

কিয় চিকিৎসকীয় গৰ্ভপাত কৰা হয় ? (Why is a medical abortion performed)

চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ গৰ্ভপাত কৰাটো আপোনাৰ নিজৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এয়া এক ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত । মহিলাসকলে অবাঞ্চিত গৰ্ভধাৰণ বন্ধ কৰিবলৈ বা আগতীয়াকৈ গৰ্ভপাত সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ জন্মগত বা বংশগত ৰোগৰ আশংকাৰ বাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ গৰ্ভপাত কৰিবলৈ বাছি ল’ব পাৰে । স্বাস্থ্যজনিত জটিলতা থকা মহিলাৰ বাবেও ই এটা বিকল্প হ’ব পাৰে য’ত গৰ্ভধাৰণ কঢ়িয়াই নিয়াটো জীৱনলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব পাৰে ।

চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ গৰ্ভপাতৰ সময়ত কি হয় ?(What happens during a medical abortion)

মেডিকেল এবৰ্চনত ঔষধ মৌখিকভাৱে বা যোনিৰ জৰিয়তে গ্ৰহণ কৰা হয় । ইয়াৰ বাবে এনাস্থেচিয়া বা অস্ত্ৰোপচাৰৰ প্ৰয়োজন নহয় । ই দুই ধৰণৰ ঔষধৰ সংমিশ্ৰণ ব্যৱহাৰ কৰি কাম কৰে যিবোৰ একেলগে ব্যৱহাৰ কৰিলে গৰ্ভপাত হয় । মাইফেপ্ৰিষ্টনে প্ৰজেষ্টেৰন ব্লক কৰি কাম কৰে । প্ৰজেষ্টেৰন অবিহনে জৰায়ুৰ আৱৰণ পাতল হৈ পৰিব, আৰু ভ্ৰূণটো সংলগ্ন হৈ নাথাকিব । মিছ’প্ৰষ্টল সেৱন কৰিলে জৰায়ু সংকোচিত হৈ ৰক্তক্ষৰণ হয় আৰু ভ্ৰুণটো বাহিৰলৈ ওলাই যায় ।

মাইফেপ্ৰিষ্টন আৰু মিছ'প্ৰষ্টল (মৌখিক) তাৰ পিছত, ২৪ৰ পৰা ৪৮ ঘণ্টাৰ পিছত ঘৰতে মিছ’প্ৰষ্টল খাব

মাইফেপ্ৰিষ্টন (মৌখিক) আৰু মিছ’প্ৰষ্টল (যোনিৰ, বাকেল বা ছাবলিংগুৱেল) দ্ৰৱীভূত হয়(Mifepristone (oral) and misoprostol (vaginal, buccal or sublingual)) । ইয়াৰ উপৰিও প্ৰথম ঔষধ খোৱাৰ ২৪ৰ পৰা ৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰত ইয়াক গ্ৰহণ কৰাটো ভাল।

দ্বিতীয়টো বড়ি খোৱাৰ পিছত সোনকালে চিকিৎসা গৰ্ভপাতৰ পৰা হোৱা আটাইতকৈ গুৰুতৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় । দুয়োটা ড’জ লোৱাৰ পিছত আপুনি তলত দিয়া ধৰণৰ হ’ব বুলি আশা কৰিব পাৰে ৷

দ্বিতীয়টো বড়ি খোৱাৰ এঘণ্টাৰ পৰা চাৰি ঘণ্টাৰ ভিতৰত আৰম্ভ হোৱা ৰক্তক্ষৰণ আৰু ক্ৰেম্পিং হোৱা ।

পৰৱৰ্তী কেইবা ঘণ্টালৈকে তেজ জমা হৈ তীব্ৰ ৰক্তক্ষৰণ ।

কেইবা ঘণ্টা ধৰি তীব্ৰ বিষ ।

কম জ্বৰ বা ঠাণ্ডা যি দ্বিতীয়টো বড়ি খোৱাৰ পিছত প্ৰায় এদিন ধৰি থাকে । আন কিছুমানে ভাগৰুৱা, বমি আৰু মূৰ ঘূৰোৱা, ডায়েৰিয়া হোৱাও দেখা যায় ।

কোনো ধৰণৰ জটিলতা নপৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ ফ’ল’-আপ এপইণ্টমেণ্টৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় । কিছুমান স্বাস্থ্যসেৱা প্ৰদানকাৰীয়ে এন্টিবায়টিক প্ৰেছক্ৰিপচন দিব পাৰে যদিও চিকিৎসা গৰ্ভপাতৰ পৰা সংক্ৰমণ হোৱাটো অস্বাভাৱিক ।

চিকিৎসকীয় গৰ্ভপাতৰ পিছত কেনে ধৰণৰ লক্ষণ দেখা দিব পাৰে ?(What can happen after a medical abortion)

যোনিৰ পৰা তেজ ওলোৱা আৰু ক্ৰেম্পিং হোৱাটোৱেই হ’ব আটাইতকৈ ডাঙৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া। চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ গৰ্ভপাতৰ আন পাৰ্শ্বক্ৰিয়াসমূহ হ’ল-

বমি আৰু বমি হোৱা

জ্বৰ

ঠাণ্ডা হ’বলৈ

ডায়েৰিয়া

মূৰৰ বিষ

দুৰ্বলতা

ভোক নলগা

মূৰ ঘুৰণি

মানসিকভাৱে হতাশ অনুভৱ কৰা

অকলশৰীয়া হোৱাৰ ইচ্ছা

চিকিৎসকীয় গৰ্ভপাত কৰাৰ পিছত এগৰাকী মহিলাই পুনৰ কেতিয়া গৰ্ভধাৰণ কৰিব পাৰে ?(When can a woman get pregnant again after a medical abortion?)

আকৌ এবাৰ ডিম্বাণু উলিওৱা হ’লে মহিলাগৰাকীয়ে গৰ্ভধাৰণ কৰিব পাৰে । চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ দ্বাৰা গৰ্ভপাত কৰাৰ পিছত চাৰিৰ পৰা ছয় সপ্তাহৰ ভিতৰত মহিলাগৰাকীৰ স্বাভাৱিক ঋতুচক্ৰ ঘূৰি আহিব ধৰে । প্ৰক্ৰিয়াটোৰ পৰা হৰম’নৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে মহিলাগৰাকীৰ প্ৰথম মাহেকীয়া সামান্য অনিয়মিত হ’ব পাৰে । কোনো ধৰণৰ জটিলতা নোহোৱালৈকে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ গৰ্ভপাতে ভৱিষ্যতে গৰ্ভধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পেলাব নালাগে ।

চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ গৰ্ভপাত কিমান ফলপ্ৰসূ ?(How effective is a medical abortion? )

Mifepristone আৰু Misoprostolৰ সংমিশ্ৰণ ব্যৱহাৰ কৰিলে ই প্ৰায় ৯৮% ফলপ্ৰসূ হোৱা দেখা যায় । সাধাৰণতে গৰ্ভাৱস্থাৰ সাত সপ্তাহত উপনীত নোহোৱা গৰ্ভাৱস্থাত ই অধিক ফলপ্ৰসূ হয় ।

