ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া ক’ভিড-19 ৰ পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিছে ৷ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ পুনৰ খোলা হৈছে আৰু শ্ৰেণীকোঠাৰ পাঠদান আৰম্ভ হৈছে ৷ অনলাইনৰ পৰিৱৰ্তে পূৰ্বৰ অফলাইন শিক্ষাপদ্ধতিৰে পুনৰ বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত শিক্ষাদান আৰম্ভ হৈছে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে আগন্তুক পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিত ৷ কিন্তু বিগত দুটা বৰ্ষৰ অনলাইন পাঠদানৰ সৈতে সামান্য পৰিমাণে অভ্যস্ত হৈ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল অকস্মাতে এতিয়া শ্ৰেণীকোঠাৰ পাঠদান আৰু অনলাইন পৰীক্ষাৰ বাবে ভীতিগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে (Mental health tips) ৷ মানসিক চাপৰ সৈতে তেওঁলোকে পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি চলাবলগীয়া হৈছে (how to perform well in exams) ৷ তেওঁলোকৰ এই মানসিক চাপে অভিভাৱকসকলকো চিন্তিত কৰি তুলিছে ৷ ষ্টেচনেৰী ব্ৰেণ্ড এটাৰ জ্যেষ্ঠ গৱেষণাকাৰী মেনেজাৰ ইৰিনা পেট্ৰাটোৱে পৰীক্ষাক লৈ সৃষ্টি হোৱা উদ্বেগ কেনেদৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে তাৰ কিছুমান পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে (Positive vibes to reduce exam stress)-

পঢ়াৰ ৰুটিনৰ লগতে নিজৰ কামকাজ সমূহৰ সময়ৰ সৈতে এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰি লওঁক:

পৰীক্ষাৰ বাবে উপযোগী হোৱাকৈ নিজৰ অনন্য অধ্যয়ন প্ৰণালী তৈয়াৰ কৰি লওঁক ৷ তাৰ সমান্তৰালকৈ অন্যান্য কামকাজ সমূহো তালিকাত যোগ দি লওঁক ৷ কিন্তু মনত ৰাখিব যে আপুনি তৈয়াৰ কৰা এই কাৰ্যপ্ৰণালীত পঢ়াৰ প্ৰতি যাতে আপোনাৰ ধাউতি বৃদ্ধি পায় আৰু লগতে পঢ়া সময় খিনিত আপুনি একান্ত মনে যাতে পঢ়া-শুনাতেই মনোনিৱেশ কৰিব পাৰে ৷

লিখি লিখি পঢ়াৰ অভ্যাস কৰক, ই আপোনাক শিকাত সহায় কৰিব :

পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে উৎকৃষ্ট উপায়টো হ’ল পঢ়াৰ সমান্তৰালকৈ লিখি যোৱা ৷ এই উপায়টোৱে পঢ়াৰ বিষয় সমূহ সঠিককৈ মনত ৰখাত সহায় কৰে বুলি প্ৰমাণিত হৈছে । অফলাইন শিক্ষাৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীয়ে হাতত কলম কাগজ যিহেতু তুলি ল’বই লাগিব সেয়ে লিখি লিখি পঢ়াৰ অভ্যাস কৰিলে পৰীক্ষাহলত তৎক্ষণাত যিকোনো বিষয় এটা মনত পেলাবলৈ অধিক সুবিধা হয় ৷ লিখি লিখি পঢ়াৰ অভ্যাসে ফটোগ্ৰাফীক মেম’ৰি সক্ৰিয় কৰাত সহায় কৰে ৷ কিছুমান কোম্পানীয়ে আনকি শিক্ষাৰ্থীৰ সুবিধা হোৱাকৈ এনেধৰণৰ কলমো তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে যাতে বহু সময় ধৰি লিখি থকাৰ পিছতো শিক্ষাৰ্থীয়ে আঙুলি আৰু হাতৰ গাঁঠিত বিষ অনুভৱ নকৰে ৷

সকলো সময়তে সক্ৰিয় আৰু স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকিবলৈ যত্ন কৰক:

অসুস্থ স্বাস্থ্যই অমনোযোগিতা বৃদ্ধি কৰে, লগতে কিবা কাম কৰাৰ উৎসাহো নাইকিয়া কৰে । এক স্বাস্থ্যকৰ আৰু সক্ৰিয় জীৱনশৈলীয়ে চাপ আৰু উদ্বেগ হ্ৰাস কৰাৰ লগতে মস্তিষ্কৰ কাৰ্যক্ষমতা আৰু কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি কৰে । সেয়েহে দৈনিকভাৱে বিশেষকৈ পৰীক্ষাৰ সময়ত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খোৱাৰ লগতে স্বাস্থ্যকৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব লাগে ৷ নিয়মীয়াকৈ অলপ সময় হ’লেও শাৰিৰীক অভ্যাস কৰিব লাগে । যোগাভ্যাস কৰা উচিত, বিশেষকৈ হাতৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় যোগভ্যাস কৰিব লাগে পৰীক্ষাৰ প্ৰাকক্ষণত ৷

আপোনাৰ টোপনিৰ প্ৰকাৰ নিয়মীয়া কৰক:

টোপনি নহাকৈ থকাতকৈ টোপনিৰ অভাৱ অধিক ক্ষতিকাৰক । টোপনিৰ অভাৱৰ ফলত মগজুৰ তথ্য ৰখাৰ ক্ষমতা হ্ৰাস হয় । নিতৌ আঠৰ পৰা ন ঘণ্টা পৰ্যন্ত টোপনি স্বাস্থ্য আৰু মগজুৰ বাবে দৰকাৰী । শোৱাৰ আগতে লেপটপ, ম’বাইল, কম্পিউটাৰত বেছি সময় ব্যস্ত হৈ থাকিলে মগজুৰ তথ্য এটা পঢ়াৰ, ধৰি ৰখাৰ আৰু মনত ৰখাৰ ক্ষমতা হ্ৰাস হয় । শোৱা আৰু উঠাৰ ৰূটিনখন পৰাপক্ষত নিয়মীয়া কৰক । ই সৃষ্টিশীলতা বৰ্তাই ৰাখে আৰু মগজুৰ দ্ৰুত কাৰ্যকলাপ নিশ্চিত কৰে ।

এক ইতিবাচক মানসিকতা গ্ৰহণ কৰক আৰু বজাই ৰাখক:

মানসিক স্বাস্থ্য আৰু স্থিতিয়ে আমাৰ প্ৰতিটো কাৰ্যকলাপকে প্ৰভাৱিত কৰে । সেয়েহে এক ইতিবাচক মানসিকতা আৰু মনোভাৱ বজাই ৰাখি কাম কৰিলে আমাৰ প্ৰতিটো কামেই সুচাৰুৰূপে হৈ উঠাৰ আশা কৰিব পাৰি ৷ বিশেষকৈ পৰীক্ষাৰ সময়ত শিক্ষাৰ্থীসকলে ইতিবাচক মানসিকতা আৰু মনোভাৱেৰে আগবাঢ়িলে উচ্চ স্তৰৰ একাগ্ৰতা লাভ কৰাৰ লগতে প্ৰত্যাহ্বানজনক পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হৈ পৰে ।

পৰীক্ষা- ই মানসিক চাপ বৃদ্ধি কৰিলেও (how to deal with exam stress), অনুশাসন, মগজুৰ কাৰ্যকলাপ, স্মৃতিশক্তি, এক স্বাস্থ্যকৰ প্ৰতিযোগিতামূলক মনোভাৱ বৃদ্ধি কৰা আৰু আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে ।

