কেৰালাত পুনৰবাৰ নিপাহ ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ৷ দৰাচলতে কোঝিকোড জিলাত জ্বৰৰ বাবে হঠাৎ দুজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত ঠাইখত এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে ৷ নিপাহ ভাইৰাছৰ বাবে দুয়োৰে মৃত্যু হোৱা বুলি ইতিমধ্যে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে ৷ এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে এক সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে ৷

কোঝিকোডত জ্বৰৰ বাবে দুজন অস্বাভাৱিক মৃত্যুৰ পিছত স্বাস্থ্য বিভাগে বৰ্তমান এক সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে ৷ ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত সংঘটিত হৈছে এই দুয়োটা মৃত্যু ৷ নিপাহ ভাইৰাছৰ বাবে মৃতকৰ এজনৰ আত্মীয়ক চিকিৎসকৰ পৰ্যবেক্ষণত ৰখা হৈছে ৷ ইয়াৰ পিছত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বীনা জৰ্জৰ অধ্যক্ষতাত এখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠক আহ্বান জনোৱা হয় ৷

ইয়াৰ পূৰ্বেও দুবাৰকৈ কোঝিকোডত নিপাহ সংক্ৰমণৰ খবৰ আহিছে ৷ ২০১৮ চনত প্ৰথম প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ সময়ত মুঠ ২৩ জন ৰোগী চিনাক্ত হৈছিল আৰু ইয়াৰ ফলত ১৭ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল ৷

নিপাহ ভাইৰাছ কি, কেনেকৈ বিয়পে ? (What is the Nipah virus and how is it spread?)

নিপাহ ভাইৰাছ হৈছে এবিধ নতুন ভাইৰাছ যি জীৱ-জন্তুৰ জৰিয়তে মানুহলৈ বিয়পি পৰে ৷ ১৯৯৯ চনত মালয়েছিয়াত ইয়াৰ প্ৰথমজন ৰোগী ধৰা পৰিছিল ৷ ইয়াৰ পিছত ছিংগাপুৰ আৰু বাংলাদেশতো এই ভাইৰাছৰ ৰোগী পঞ্জীয়ন হয় ৷ এই ভাইৰাছ বাদুলি আৰু গাহৰিৰ জৰিয়তে মানুহলৈ বিয়পি পৰে ৷

একে সময়তে যদি এই ভাইৰাছত আক্ৰান্ত বাদুলি বা গাহৰি কোনো ফল খায়, তেন্তে সেই ফলৰ জৰিয়তেও নিপা ভাইৰাছ মানুহলৈ বিয়পিব পাৰে ৷ যদি নিপাহ ভাইৰাছৰ বাবে কোনো ব্যক্তিৰ মৃত্যু হয়, তেন্তে সেই পৰিয়ালৰ আন সদস্যসকলো এই ভাইৰাছৰ ভুক্তভোগী হ’ব পাৰে ৷ এনে পৰিস্থিতিত যিকোনো নিপাহ আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ অন্তিম ক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰাৰ সময়ত অত্যন্ত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো উচিত ৷ এই ভাইৰাছ ইমানেই বিপজ্জনক বুলি কোৱা হৈছে যে ই কাৰোবাক মৃত্যুমুখলৈও নিব পাৰে ৷

নিপাহ ভাইৰাছৰ লক্ষণসমূহ কি কি ? (What are the symptoms of the Nipah virus?)

কোনো ব্যক্তি যদি নিপাহ ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হয় তেন্তে তেওঁৰ উচ্চ জ্বৰ, মূৰৰ বিষ, উশাহ লোৱাত কষ্ট, ডিঙিৰ বিষ, এটিপিকেল নিউমোনিয়া আদি লক্ষণ দেখা দিব পাৰে ৷ একে সময়তে যদি পৰিস্থিতি অধিক গুৰুতৰ হয় তেন্তে ব্যক্তিজন এনকেফেলাইটিছতো ভুগিব পাৰে আৰু ২৪ৰ পৰা ৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰত ক’মালৈ যাব পাৰে ৷

৫ৰ পৰা ১৪ দিনৰ ভিতৰত যিকোনো ব্যক্তিৰ শৰীৰত নিপাহ ভাইৰাছৰ লক্ষণ দেখা দিব পাৰে ৷ কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত ই ৪৫ দিনলৈকে বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷ এই ভাইৰাছৰ সৈতে জড়িত এইটোৱেই আটাইতকৈ বিপদজনক দিশ কাৰণ আপুনি কোনো উমান নাপাব আৰু আপুনি আন বহু লোকক এই ভাইৰাছত সংক্ৰমিত কৰিব ৷ কিছুমান ক্ষেত্ৰত যদি কোনো ব্যক্তি নিপাহ ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হয় তেন্তে কিন্তু কোনো লক্ষণ দেখা নাযাবও পাৰে ৷

কেনেকৈ ধৰা পৰিব নিপাহ ভাইৰাছ ? (How is the Nipah virus detected?)

যদি আপুনি এই ভাইৰাছৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা বুলি সন্দেহ কৰে তেন্তে RT-PCR পৰীক্ষা কৰিব পাৰে ৷ ইয়াৰ বাহিৰেও পিচিআৰ, ছিৰাম নিউট্ৰেলাইজেচন টেষ্ট আৰু এলিছা টেষ্টৰ জৰিয়তে এই ভাইৰাছ চিনাক্ত কৰিব পৰা যায় ৷

নিপাহ ভাইৰাছ প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা কি কি ? (What are the measures to prevent the Nipah virus?)

খাদ্য খোৱাৰ আগতে আৰু খোৱাৰ পিছত ভালদৰে হাত ধুব লাগে ।

দূষিত ফল-মূল (বিশেষকৈ দূষিত খেজুৰ আৰু আম) খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক ৷

ফল-মূল, শাক-পাচলিসমূহ সদায় ভালদৰে ধুইহে খাব লাগে ৷

আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ পৰা আঁতৰি থাকক ।

এই ভাইৰাছৰ ফলত মৃত্যু হোৱা সকলৰ মৃতদেহৰ পৰা আঁতৰি থাকক ।

