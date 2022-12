আমাৰ শৰীৰৰ বাবে সূৰ্যৰ পোহৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । সকলোৱে শীতকালত ৰ’দত গা ধুই ভাল পায়(Benefits of Sunlight) ই কেৱল শৰীৰক তাপ দিয়াই নহয় আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবেও অতি উপকাৰী(benefits of sunlight for body)। এতিয়া এটা নতুন অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে আমি ৰ’দত কটোৱা সময়খিনিয়েই আমি শুই থকা সময়ৰ পৰিমাণ নিৰ্ণয় কৰে(benefits of sunlight for skin) ।

ৱাশ্বিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে টোপনিৰ ধৰণ আৰু আমি কেনেকৈ আৰু কেতিয়া শুব লাগে জুখি কৰা এক অধ্যয়নৰ বিষয়ে কিছু আচৰিত ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে । ৱাশ্বিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষকসকলে কৰা অধ্যয়নৰ পৰা এই তথ্য বিচাৰি উলিয়াইছে যে, আমি ৰ’দত কিমান সময় কটালোঁ তাৰ তথ্য আমি শোৱা সময়ৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰো(benefits of sunlight vitamin D) ।

২০১৫ চনৰ পৰা ২০১৮ চনলৈকে ৫০৭ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ জীৱনশৈলীৰ ওপৰত বিজ্ঞানীসকলে অধ্যয়ন কৰে(benefits of sunlight for eyes)। গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে যিসকল লোকে দিনৰ ভাগত ৰ’দত অধিক সময় কটায়(benefits of sunlight in the morning), তেওঁলোকে ৰাতি সঠিক সময়ত টোপনি ভাল । সূৰ্যৰ পোহৰ নোহোৱাকৈ দিন কটোৱা লোকসকলে অনিদ্ৰাৰ সমস্যাত ভোগে(benefits of sunlight for body)।

গৱেষকসকলে প্ৰকাশ কৰিছে যে, সূৰ্য আৰু মানুহৰ টোপনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰা প্ৰাকৃতিক ‘Circadian clock’ৰ মাজত সম্পৰ্ক আছে । কৃত্ৰিম পোহৰত বেছি সময় কটোৱাৰ পৰিবৰ্তে প্ৰয়োজনীয় নহ’লেও যিমান পাৰি প্ৰাকৃতিকভাৱে লাভ কৰা সূৰ্যৰ পোহৰত থকাৰ চেষ্টা কৰক(Benefits of sunlight for hair)।

তেওঁলোকে পৰামৰ্শ দিয়ে যে, যদি আপুনি ৰাতি ভালকৈ টোপনি অহাটো বিচাৰে তেন্তে যদিওবা বতৰ ডাৱৰীয়া হ’লেও দিনত অলপ সময়ৰ বাবে বাহিৰলৈ ওলাই যোৱাটো নিশ্চিত কৰক(benefits of sunlight for human body)৷

লগতে পঢ়ক: Year Ender 2022: ২০২২ বৰ্ষত ট্ৰেণ্ডত থকা খাদ্যসমূহৰ লাভালাভৰ বিষয়ে জানো আহক